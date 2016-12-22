Розенберг счел соглашение с «Телеграфом» признанием своей правоты

Бывший сотрудник «ВКонтакте» Антон Розенберг в беседе с РБК заявил, что расценивает мировое соглашение с компанией «Телеграф», которую он называет связанной с мессенджером Telegram, как «официальное признание своей правоты».

По его словам, размер компенсации полностью соответствует его требованиям в суде, включая компенсацию морального вреда в полном объеме — 60 тыс. руб. «Я расцениваю это мировое соглашение как официальное признание моей правоты», — сказал он, отметив, что пойти на мировую предложил «Телеграмм».

«Я, безусловно, доволен тем, что противоположная сторона отзывает свой абсурдный иск на 100 млн руб. без каких-либо дополнительных условий», — добавил Розенберг. Он также заявил, что собирается заняться новым интересным делом, связанным с IT после того, как «закончит с формальностями, связанными с данными исками».

В сообщении на своей странице в Facebook Розенберг отметил, что отказывается от требования продолжать работать и увольняется из «Телеграфа» по мировому соглашению. Он также выразил сожаление в связи с тем, что «не получил обещанных премий, так как [основатель «ВКонтакте» и Telegram] Павел Дуров обещал их устно». «Это нигде не было зафиксировано, и я не требовал их в суде. Пусть это останется на его совести», — заключил бывший сотрудник «ВКонтакте».

О том, что «Телеграф» и Антон Розенберг заключили мировое соглашение ранее 24 октября сообщил его адвокат Юрий Головин. Соглашение утвердил Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. В сообщении суда отмечалось, что ответчик выплатит Розенбергу 1,6 млн руб. и компенсацию за моральный вред в размере 60 тыс. руб.​

Руководство компании «Телеграф» обвиняло Розенберга в разглашении коммерческой тайны. Экс-сотрудник «ВКонтакте» в сентябре рассказал в своем блоге на платформе Medium о конфликте с Павлом Дуровым и его братом Николаем. Он также сообщил об иске «Телеграф» на сумму около 100 млн руб. Позже публикацию удалили. Позже ее восстановили после того, как Розенберг убрал из нее скриншоты переписки.

В свою очередь, основатель «ВКонтакте» и Telegram назвал обвинения Розенберга безосновательными. Дуров подчеркнул, что компания «Телеграф» с Telegram не связана. По его словам, компания «аутсорсила разбор русскоязычного спама бывшими модераторами «ВКонтакте».Генеральный директор «Телеграфа» Александр Степанов 21 сентября заявлял, что компания предлагала Розенбергу заключить мировое соглашение, согласно которому он бы получил 4 млн руб. По словам Степанова, экс-сотрудник «ВКонтакте» отказался, потребовав 25–30 млн руб.