ЦБ начал обучать население России финкультуре

Для формирования финансовой культуры граждан Банком России создан специальный сайт, где эксперты ЦБ будут объяснять как не стать жертвой мошенников и не оказаться в критической ситуации

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Банк России объявил о запуске своего информационно-просветительского портала Fincult.info, целью создания которого названо «формирование финансовой культуры граждан». Новый сайт начал работу 31 августа 2017 года.

«В материалах сайта в простой форме разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый — от планирования личного бюджета до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ особо подчеркнули, что материалы «финкультурного» сайта нельзя воспринимать как прямое руководство к действиям, так как это лишь полезные рекомендации. Их можно придерживаться, «чтобы не упустить из виду что-нибудь важное и не оказаться в критической ситуации».

Новый сайт обещают ежедневно пополнять текстовыми и видеоматериалами, пока же на нем можно найти стартовый набор материалов, посвященных базовым финансовым потребностям граждан. В частности, здесь можно узнать, как проверить подлинность банкнот или на что обращать внимание при получение кредита, чтобы не стать жертвой мошенников.

В частности, на сайте имеется сервис проверки легитимности финансовых организаций, с помощью которого перед заключением договора с финансовой организацией можно будет проверить наличие у нее лицензии или записи о ней в государственном реестре. А на размещенных на сайте кредитном и депозитном калькуляторах можно рассчитать комфортную для вас долговую нагрузку и возможный доход по депозиту.

«Со временем на сайте появится больше тестов, калькуляторов, игр. Так, в 2018 году на сайте будет размещен вики-каталог мошеннических схем на финансовом рынке — пользователи смогут сами добавлять истории, которые послужат предупреждением для других», — говорится в сообщении ЦБ.