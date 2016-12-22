ЦБ предложил ограничить условия получения онлайн-кредитов

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Банк России предложил внести поправки в закон «О кредитных историях», которые ограничат возможности получения кредита онлайн

Как сообщает газета «Ведомости», проводить идентификацию онлайн-заемщиков ЦБ предлагает исключительно через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Без нее банки не смогут получить доступ к кредитной истории клиента.

Издание утверждает, что в Госдуму предлагаемый Банком России законопроект не внесен, однако документ уже разослан по банкам и бюро кредитных историй (БКИ).

Собеседники «Ведомостей» в различных банках предположили, что нововведение может затруднить жизнь онлайн-заемщикам. Сейчас существуют различные способы идентификации: смс-авторизация, скретч-карты с одноразовыми паролями, электронные сертификаты шифрования. Возможна идентификация с помощью платежной карты: отправив клиенту на карточку в кредит 1 руб., кредитор определяет, что деньги не уйдут мошенникам.

Ограничение же идентификации порталом госуслуг может привести к тому, что часть потенциальных заемщиков перестанет обращаться за кредитами онлайн и придет в отделения. Однако, как указывает директор по розничным рискам Промсвязьбанка Евгений Иванов, оценить масштаб перераспределения сейчас сложно.

Директор департамента розничных кредитных рисков Бинбанка Ярослав Полещук указывает, что есть и техническая проблема, поскольку банкам потребуется интегрировать свои системы с сайтом госуслуг и БКИ.