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Власти Украины одобрили покупку «дочки» Сбербанка экс-главой нацбанка
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Власти Украины одобрили покупку «дочки» Сбербанка экс-главой нацбанка
Финансы, 16:47
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Власти Украины одобрили покупку «дочки» Сбербанка экс-главой нацбанка
В сообщении Антимонопольного комитета Украины отмечается, что покупка украинским мультимиллионером VS Bank не приведет к ограничению конкуренции на рынке
Сергей Тигипко (Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС)

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил заявку одного из богатейших людей страны Сергея Тигипко (украинская редакция Forbes оценивала его состояние в $495 млн) на покупку у российского Сбербанка контрольного пакета акций его «дочки» VS Bank.

В сообщении АМКУ подчеркивается, что «опосредованное приобретение» пакета акций VS Bank обеспечит Тигипко свыше 50% голосов в высшем органе управления банка. Точный размер приобретаемого Тигипко пакета не назван.

Ранее в Национальном банке Украины сообщили о подаче гражданином Украины заявки на опосредованную покупку 99,9% акций VS Банка — именно таким пакет владеет российский Сбербанк.

В АМКУ особо отметили, что Тигипко контролирует киевские ТАСкомбанк и Универсал Банк, однако приобретение VS Bank не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на рынке.

В середине марта 2017 года в отношении пяти украинских банков с российским госкапиталом — Сбербанка, ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Bank — власти Украины ввели санкции, предусматривающие, в частности, запрет на вывод средств за пределы страны.

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В конце апреля заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова заявила, что российские банки должны «спокойно и без паники» покинуть Украину, где у них нет будущего.

Пока ни один из пяти попавших под санкции банков с российским капиталом не сменил владельца. В июле НБУ отказался разрешить консорциуму латвийского Norvik Bank (акционер Григорий Гусельников) и компании, принадлежащей Саиду Гуцериеву, украинского ПАО «Сбербанк». 12 сентября 2017 года Рожкова рассказала, что возможный иностранный покупатель этого актива найден, однако пока переговоры не продвинулись дальше декларации о намерениях.

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В июле НБУ отклонил заявку депутата Верховной рады Максима Микитася и основателя девелоперской компании MosCityGroup Павла Фукса на покупку у российского ВЭБа его украинской «дочки» — Проминвестбанка. Причиной отказа назвали отсутствие нужных документов.

Тигипко при разных президентах занимал ответственные должности. До бегства Виктора Януковича в Россию он побывал вице-премьером и министром социальной политики. При Леониде Кучме возглавлял Национальный банк и был министром экономики Украины. Мультимиллионер дважды выдвигался в президенты Украины: в 2010 году он занял третье место, в 2014-м — пятое.

Автор: Евгений Калюков.
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