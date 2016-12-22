Набиуллина рассказала о вероятном варианте продажи Бинбанка и «Открытия»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что наиболее вероятным вариантом продажи ЦБ Бинбанка и «Открытия» будет размещение на бирже

Эльвира Набиуллина (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

«Нам не нужен один-единственный стратегический инвестор. Мы как раз хотим сделать эти банки публичными, чтобы было публичное размещение, чтобы массовым инвесторам это было интересно», — заявила глава ЦБ в интервью «России 24». Набиуллина признала, что долю государства в банковском секторе необходимо постепенно снижать.

Она подчеркнула, что никакой политики огосударствления банковского сектора в России не проводится — речь идет о лишь о временном вхождении государства в капитал проблемных банков. Центробанк собирается привлечь к управлению Бинбанком и «ФК Открытие» максимальное число независимых директоров, а большую часть средств, которые будут затрачены на оздоровления двух банков из Фонда консолидации банковского сектора, регулятор планирует вернуть.

Набиуллина уточнила, что размер дыры в 250 — 400 млрд руб. в «Открытии» — это лишь предварительная оценка, которая будет уточняться.

По словам Набиуллиной, ЦБ ожидал большего оттока вкладов из «ФК Открытие» и Бинбанка. Набиуллина уточнила, что в «Открытии» ситуация с вкладами почти нормализовалась (в августе, последнем месяце, предшествовавшем санации, клиенты вывели из «Открытия» около 300 млрд руб.).

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