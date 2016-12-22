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Лоббисты российского фондового рынка объединились
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Лоббисты российского фондового рынка объединились
Финансы, 12:56
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Лоббисты российского фондового рынка объединились
Национальная организация участников фондового рынка (НАУФОР) и Ассоциации «НЛУ» объявили об объединении. В результате будет создан крупнейший лоббист для управляющих компаний.
Алексей Тимофеев (Фото: naufor.org)

Внеочередное общие собрание членов НАУФОР приняло решение о реорганизации в форме присоединения Ассоциации «НЛУ», передает корреспондент РБК. «Это важное решение для индустрии управления активами, объединение позволит наилучшим образом представлять интересы участников рынка», — прокомментировал итоги заседания корреспонденту РБК председатель правления НАУФОР Алексей Тимофеев.​

Юридические процедуры, связанные с объединением, планируется завершить до конца года. В команду объединенной ассоциации войдет президент НЛУ Иван Капитан, уточнил Алексей Тимофеев.

К объединению стороны готовились уже больше года, в сентябре соответствующие решения одобрили члены НЛУ. В среду, 27 сентября проголосовала «за» вторая ассоциация.

Присоединение НЛУ к НАУФОР — уже второе объединение крупных саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. В апреле 2015 Национальная финансовая организация (НФА) присоединила Национальную валютную ассоциацию (НВА).

Объединение лоббистских организаций — одна из тенденций рынка. Ранее крупнейшие банки перешли из Ассоциации российских банков в ассоциацию «Россия». В сентябре президентом ассоциации «Россия» назначен бывший зампред ЦБ Георгий Лунтовский, ранее занимавший этот пост Анатолий Аксаков стал председателем совета ассоциации.

«Объективно у НАУФОР больше ресурсов для представления интересов участников финрынка, в нее входит большее количество участников, она дольше работает на рынке, имеет больший штат сотрудников, взаимодействует с участниками разных сфер — депозитариями, брокерами, — отмечает гендиректор УК «Тринфико» Дмитрий Благов. — НЛУ концентрировалась на работе исключительно с управляющими компаниями, что ограничило ресурсы и возможности развития».

​НАУФОР — образована в 1996 году, обладает статусами СРО в отношении брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, акционерные инвестиционные фонды и управляющих компаний. Членами НАУФОР являются 481 компания, из которых 199 — управляющие компании. В состав НАУФОР входят 10 крупнейших управляющих компаний, а также 75% управляющих компаний из топ-50 по активам.

НЛУ образована в 2001 году, это старейшая СРО, представляющая интересы управляющих компаний, обладает статусом СРО в отношении управляющих ценными бумагами и управляющих компаний инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов. Членами НЛУ являются 129 управляющих компаний.

Автор: Елена Пашутинская.
Теги: Фондовый рынок
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