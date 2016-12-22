Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,99 57,56 EUR Нал. 68,10 67,44 USD Бирж. 57,89 +0,14 EUR Бирж. 67,52 -0,70 USD ЦБ. 57,76 +0,15 EUR ЦБ. 68,29 +0,52 EUR/USD 1,17 -0,02 BTC/USD Бирж. 5942,29 +196,95 ММВБ 2046,69 -0,14% РТС 1118,19 +0,01% Brent 58,86 +0,72% DJIA 23427,98 +0,42% Nasdaq 6567,52 +0,06% FTSE 7486,50 +0,53%
Промсвязьбанк проведет ребрендинг и сменит название
Лента новостей
Директору РАМТ Софье Апфельбаум предъявили обвинение в мошенничестве 20:16, Общество Минэнерго рассказало о последнем сеансе связи с пропавшим в Норвегии Ми-8 20:13, Общество Журнал The Economist поместил на обложку Путина в образе царя 20:09, Политика США ввели санкции против семерых граждан и трех юрлиц КНДР 20:05, Политика Курс евро к доллару упал до минимума за три месяца 20:00, Деньги Связанный с Потаниным фонд увеличил долю в розничной сети «Заодно» 19:55, Бизнес На поиски упавшего Ми-8 в Норвегии направили российское судно 19:48, Общество МИД назвал запрет рекламы RT и Sputnik в Twitter «агрессивным шагом» 19:48, Политика Глава Каталонии отказался распускать парламент региона 19:39, Политика Опубликован список пассажиров и членов экипажа упавшего в Норвегии Ми-8 19:23, Общество В авиакомпании рассказали о состоянии упавшего в Норвегии Ми-8 19:21, Общество «Победить страх»: Катерина Гордеева о диагностике и лечении рака 19:20, РБК и Philips Haval H9 и H6 Coupe: что нужно знать о новинках 19:16, Авто Промсвязьбанк проведет ребрендинг и сменит название 19:14, Финансы NBC временно отстранил журналиста от работы из-за домогательств 19:11, Общество Вековые традиции: как можно завоевать потребителя навсегда 18:55, РБК и Промсвязьбанк Джабраилова оштрафовали на 4 тыс. руб. за «белый порошок» в Four Seasons 18:52, Общество В Калининграде из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт Храброво 18:45, Общество В Чечне отстранили командира расстрелявшего сослуживцев росгвардейца 18:35, Общество Саудовская Аравия инвестирует в компании Брэнсона $1 млрд 18:32, Бизнес Разработка российских технологов признана самой инновационной 18:22, РБК и легпром России В Омской области скорая вынудила пациента заплатить за госпитализацию 18:14, Общество Хотели как лучше: почему на рынок вернулся дефицит грузовых вагонов 18:14, Мнение Победительница 25 турниров «Большого шлема» объявила о завершении карьеры 18:01, Спорт Самолет UTair экстренно сел в Красноярске из-за запаха дыма в кабине 18:00, Общество Названо число пассажиров упавшего в Норвегии российского Ми-8 17:54, Общество В жилом доме в центре Донецка прогремел взрыв 17:47, Общество Twitter запретил рекламу со всех аккаунтов RT и Sputnik 17:46, Политика
Промсвязьбанк проведет ребрендинг и сменит название
Финансы, 19:14
0
Промсвязьбанк проведет ребрендинг и сменит название
Объединение Промсвязьбанка и «Возрождения» повлечет за собой ребрендинг. Банк уже выбрал новое имя и стиль. Это поможет дистанцироваться от негативного информационного фона, но приведет к дополнительным расходам, говорят эксперты
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Промсвязьбанк (ПСБ) подал заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков ПСВБАНК (Промсвязьбанк Возрождение) и PSVBANK (Promsvyazbank Vozrozhenie), рассказали РБК два источника, близких к банку. По их словам, таким будет его новый бренд после объединения с банком «Возрождение», анонсированного в середине сентября.

По данным СПАРК, соответствующая заявка была подана в сентябре. Кроме логотипов с новым названием изменится и фирменный цвет: сочетание оранжевого и голубого сменится фиолетовым с градиентом.

В Промсвязьбанке отказались комментировать смену бренда, сославшись на юридические ограничения. Два источника РБК в банке подтвердили, что объединенный банк будет переименован в ПСВБАНК.

Представитель банка уточнил, что новый бренд и стратегию по его позиционированию планируется представить в 2018 году, тогда же начнется и оформление офисов в новом стиле. Смена названия и фирменного стиля должны поддержать запуск новой цифровой платформы для ускорения процедур запуска продуктов, уточнили в ПСБ. «Возрождение» и ПСБ два года работают как один банковский холдинг, за это время банки перешли на унифицированные операционно-технологическую платформу и продуктовую линейку. В ИТ-сферу были вложены масштабные инвестиции, рассказали в пресс-службе банка.

По данным одного из источников РБК в банке, старт процедуре ребрендинга должно дать решение собрания акционеров в четверг, 26 октября. На него вынесен вопрос одобрения решения о реорганизации Промсвязьбанка в форме присоединения к нему банка «Возрождение». Итоги собрания акционеров не раскрывались.

Плюсы и минусы ребрендинга

Проведение ребрендинга обычно происходит в результате реорганизации или слияния банков, при смене стратегии, с целью повышения лояльности клиентов или для улучшения имиджа, говорит младший вице-президент агентства Moody's Лев Дорф. В данном слиянии ребрендинг выглядит логично, особенно в ситуации продолжительного негативного информационного фона вокруг одного из сливающихся банков, считает он. По его мнению, ребрендинг может помочь дистанцироваться от этой ситуации и продемонстрировать, что банк готов вкладываться в развитие, в том числе бренда.

Промсвязьбанк был в числе четырех банков, которые аналитик «Ал​ьфа-Капитала» Сергей Гаврилов в своем письме клиентам, ставшем публичным, в августе 2017 года называл наиболее рисковыми. Также в письме упоминались Бинбанк, «ФК Открытие» и МКБ. Первые два вскоре были санированы ЦБ. Впоследствии «Альфа-Капитал» отозвал письмо Гаврилова, назвав его «частным мнением менеджера».

Негативный информационный фон способствовал оттоку средств клиентов из банка. Так, согласно отчетности ПСБ по РСБУ, в июле клиенты забрали из ПСБ 11 млрд руб., в августе из банка ушло 20,5 млрд руб. средств физических лиц, приток средств юридических лиц составил 56,1 млрд руб., однако в сентябре чистый отток возобновился (9 млрд руб.), подсчитали в Moody's.

С другой стороны, ребрендинг — это затратное мероприятие, и в условиях когда банку необходимо повышать достаточность базового капитала, а прибыль является основным источником пополнения капитала, затраты на ребрендинг будут дополнительной статьей расходов, ограничивающей прибыль.

По оценке управляющего партнера Depot WPF Алексея Андреева, разработка платформы бренда, фирменного стиля, позиционирования на рынке и коммуникационной стратегии, а также создание брендбука банка может обойтись примерно в 20 млн руб. Производство трех роликов на телевидении с использованием 3D-графики и анимации (как указано в техзадании на проведение тендера по отбору производителя роликов), а также их ротация в течение месяца на ТВ — в 150 — 200 млн руб. Вместе с тем, как отмечает консультант по брендингу, член совета Гильдии маркетологов Олег Глазунов, стоимость ребрендинга может сильно варьироваться в зависимости от объема работ и статуса агентства-исполнителя.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Целесообразность затрат

Анализ опубликованной отчетности Промсвязьбанка за сентябрь указывает на продолжающееся снижение норматива достаточности базового капитала (Н1.1). Если на 1 августа он составлял 6,67%, на 1 сентября — 6,51%, то на 1 октября — уже 6,49%, указывают в Moody's (при норме в 6,1%, а с января 2018 года — в 7,025%).

Снижение внесло вклад в планирующееся объединение банков. На показатель базового капитала повлияли затраты на нематериальные активы, а именно на закупку лицензий и программного обеспечения в рамках увеличения инвестиций в ИТ, развитие мобильного и интернет-банков, пояснили РБК в Промсвязьбанке. «Это несколько отдельных подразделений в ПСБ, куда сейчас нанимают много новых сотрудников и на развитие которых требуется большой объем финансирования», — отметили в банке. В частности, сейчас идет активный набор ИТ-разработчиков в ООО «Инновационный центр банковских технологий» — «дочку» ПСБ, которая занимается разработкой банковских программных приложений.

Восстановление прибыльности банка также затрудняет высокий уровень проблемных активов, отмечает Лев Дорф. Уровень обесцененных кредитов в банке составлял 19% от всего кредитного портфеля на середину 2017 года, тогда как в среднем по рынку — 12%. По итогам первого полугодия 2017 года процентная маржа составила 2,5%, в условиях негативного информационного фона банк фокусируется на стабильности клиентской базы и поддержании достаточной ликвидности, а значит, вынужден предлагать более высокие ставки по вкладам.

Еще одним рисковым фактором для ПСБ является санируемый им Автовазбанк, напоминает ведущий аналитик S&P Global Ratings Екатерина Марушкевич.

По ее мнению, при развитии согласно базовому сценарию и слиянии ПСБ с «Возрождением» объединенный банк сможет выполнить норматив Н1.1, за счет хорошего запаса капитала у «Возрождения».

Но, оговаривается она, если 26 октября на собрании акционеров объединение не будет одобрено, а такой риск есть, Промсвязьбанку будет сложнее выполнить это требование ЦБ с нового года. ​

Кому принадлежат Промсвязьбанк и «Возрождение»

50,03% Промсвязьбанка владеет Promsvyaz Capital B.V., 11,74% — Европейский банк реконструкции и развития, 10% — НПФ «Будущее», 9,96% — МКБ, 6,18% — НПФ «Сафмар», 3,81% — НПФ «Доверие», остальное — у миноритариев, свидетельствует информация на сайте ЦБ.

Структуры «Промсвязькапитала» (холдинговая группа, в которую входит Промсвязьбанк) выкупили пакеты акций в банке «Возрождение», принадлежавшие JP Morgan Chase, BNP Paribas и другим акционерам, еще в июле 2015 года. Сейчас, согласно информации о банке на сайте ЦБ, 50% акций «Возрождения» принадлежат Promsvyaz Capital B.V., который контролируют акционеры Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Еще 2,38% принадлежат напрямую Промсвязьбанку, 9,98% — ООО «ВекторИнвест», 6,67% — Wipasena Holding Ltd. 8,6% принадлежат Московскому кредитному банку, 5,7% — банку «Санкт-Петербург», остальное — у миноритариев.

Акции обоих банков обращаются на бирже.

Автор: Анна Михеева.
Теги: банки , Промсвязьбанк , ребрендинг
Главное
В Норвегии в море упал российский вертолет Общество
Материалы по теме
Руководство Промсвязьбанка отменило отпуска из-за письма о проблемах Финансы
Промсвязьбанк отправил в отставку финансового директора Финансы
В Промсвязьбанке и «Возрождении» сменят руководителей Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку