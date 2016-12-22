Промсвязьбанк проведет ребрендинг и сменит название

Объединение Промсвязьбанка и «Возрождения» повлечет за собой ребрендинг. Банк уже выбрал новое имя и стиль. Это поможет дистанцироваться от негативного информационного фона, но приведет к дополнительным расходам, говорят эксперты

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Промсвязьбанк (ПСБ) подал заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков ПСВБАНК (Промсвязьбанк Возрождение) и PSVBANK (Promsvyazbank Vozrozhenie), рассказали РБК два источника, близких к банку. По их словам, таким будет его новый бренд после объединения с банком «Возрождение», анонсированного в середине сентября.

По данным СПАРК, соответствующая заявка была подана в сентябре. Кроме логотипов с новым названием изменится и фирменный цвет: сочетание оранжевого и голубого сменится фиолетовым с градиентом.

В Промсвязьбанке отказались комментировать смену бренда, сославшись на юридические ограничения. Два источника РБК в банке подтвердили, что объединенный банк будет переименован в ПСВБАНК.

Представитель банка уточнил, что новый бренд и стратегию по его позиционированию планируется представить в 2018 году, тогда же начнется и оформление офисов в новом стиле. Смена названия и фирменного стиля должны поддержать запуск новой цифровой платформы для ускорения процедур запуска продуктов, уточнили в ПСБ. «Возрождение» и ПСБ два года работают как один банковский холдинг, за это время банки перешли на унифицированные операционно-технологическую платформу и продуктовую линейку. В ИТ-сферу были вложены масштабные инвестиции, рассказали в пресс-службе банка.

По данным одного из источников РБК в банке, старт процедуре ребрендинга должно дать решение собрания акционеров в четверг, 26 октября. На него вынесен вопрос одобрения решения о реорганизации Промсвязьбанка в форме присоединения к нему банка «Возрождение». Итоги собрания акционеров не раскрывались.

Плюсы и минусы ребрендинга

Проведение ребрендинга обычно происходит в результате реорганизации или слияния банков, при смене стратегии, с целью повышения лояльности клиентов или для улучшения имиджа, говорит младший вице-президент агентства Moody's Лев Дорф. В данном слиянии ребрендинг выглядит логично, особенно в ситуации продолжительного негативного информационного фона вокруг одного из сливающихся банков, считает он. По его мнению, ребрендинг может помочь дистанцироваться от этой ситуации и продемонстрировать, что банк готов вкладываться в развитие, в том числе бренда.

Промсвязьбанк был в числе четырех банков, которые аналитик «Ал​ьфа-Капитала» Сергей Гаврилов в своем письме клиентам, ставшем публичным, в августе 2017 года называл наиболее рисковыми. Также в письме упоминались Бинбанк, «ФК Открытие» и МКБ. Первые два вскоре были санированы ЦБ. Впоследствии «Альфа-Капитал» отозвал письмо Гаврилова, назвав его «частным мнением менеджера».

Негативный информационный фон способствовал оттоку средств клиентов из банка. Так, согласно отчетности ПСБ по РСБУ, в июле клиенты забрали из ПСБ 11 млрд руб., в августе из банка ушло 20,5 млрд руб. средств физических лиц, приток средств юридических лиц составил 56,1 млрд руб., однако в сентябре чистый отток возобновился (9 млрд руб.), подсчитали в Moody's.

С другой стороны, ребрендинг — это затратное мероприятие, и в условиях когда банку необходимо повышать достаточность базового капитала, а прибыль является основным источником пополнения капитала, затраты на ребрендинг будут дополнительной статьей расходов, ограничивающей прибыль.

По оценке управляющего партнера Depot WPF Алексея Андреева, разработка платформы бренда, фирменного стиля, позиционирования на рынке и коммуникационной стратегии, а также создание брендбука банка может обойтись примерно в 20 млн руб. Производство трех роликов на телевидении с использованием 3D-графики и анимации (как указано в техзадании на проведение тендера по отбору производителя роликов), а также их ротация в течение месяца на ТВ — в 150 — 200 млн руб. Вместе с тем, как отмечает консультант по брендингу, член совета Гильдии маркетологов Олег Глазунов, стоимость ребрендинга может сильно варьироваться в зависимости от объема работ и статуса агентства-исполнителя.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Целесообразность затрат

Анализ опубликованной отчетности Промсвязьбанка за сентябрь указывает на продолжающееся снижение норматива достаточности базового капитала (Н1.1). Если на 1 августа он составлял 6,67%, на 1 сентября — 6,51%, то на 1 октября — уже 6,49%, указывают в Moody's (при норме в 6,1%, а с января 2018 года — в 7,025%).

Снижение внесло вклад в планирующееся объединение банков. На показатель базового капитала повлияли затраты на нематериальные активы, а именно на закупку лицензий и программного обеспечения в рамках увеличения инвестиций в ИТ, развитие мобильного и интернет-банков, пояснили РБК в Промсвязьбанке. «Это несколько отдельных подразделений в ПСБ, куда сейчас нанимают много новых сотрудников и на развитие которых требуется большой объем финансирования», — отметили в банке. В частности, сейчас идет активный набор ИТ-разработчиков в ООО «Инновационный центр банковских технологий» — «дочку» ПСБ, которая занимается разработкой банковских программных приложений.

Восстановление прибыльности банка также затрудняет высокий уровень проблемных активов, отмечает Лев Дорф. Уровень обесцененных кредитов в банке составлял 19% от всего кредитного портфеля на середину 2017 года, тогда как в среднем по рынку — 12%. По итогам первого полугодия 2017 года процентная маржа составила 2,5%, в условиях негативного информационного фона банк фокусируется на стабильности клиентской базы и поддержании достаточной ликвидности, а значит, вынужден предлагать более высокие ставки по вкладам.

Еще одним рисковым фактором для ПСБ является санируемый им Автовазбанк, напоминает ведущий аналитик S&P Global Ratings Екатерина Марушкевич.

По ее мнению, при развитии согласно базовому сценарию и слиянии ПСБ с «Возрождением» объединенный банк сможет выполнить норматив Н1.1, за счет хорошего запаса капитала у «Возрождения».

Но, оговаривается она, если 26 октября на собрании акционеров объединение не будет одобрено, а такой риск есть, Промсвязьбанку будет сложнее выполнить это требование ЦБ с нового года. ​