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«Ведомости» рассказали о переговорах акционеров АТБ о продаже банка
05:51
Анна Трунина
«Ведомости» рассказали о переговорах акционеров АТБ о продаже банка

Андрей Вдовин

Фото: Юрий Машков / ТАСС
Акционеры Азиатско-Тихоокеанского банка обсуждают возможность продажи финансовой организации, рассказали «Ведомостям» собеседники из числа контрагентов. Речь может идти как о допэмиссии, так и о продаже всего банка

В Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ) начались переговоры о возможной продаже. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседников и контрагентов, один из которых получил соответствующее предложение о сделке.

По словам контрагента, акционеры хотят продать кредитную организацию за 3 млрд руб., что, по его мнению, является высокой ценой, поскольку в дальнейшем банку может понадобиться докапитализация.

Представитель АТБ в разговоре с изданием подчеркнул, что речь может идти не о продаже, а о возможном привлечении новых партнеров, а «любые оценки некорректно называть стоимостью банка».

«Акционеры АТБ рассматривают различные возможности дальнейшего развития бизнеса и увеличения капитала банка, в том числе в партнерстве с новыми инвесторами», — говорит он.

​Контролирующий акционер Азиатско-Тихоокеанского банка, совладелец «Азбуки вкуса» бизнесмен Андрей Вдовин указал изданию, что в настоящее время идет формальный процесс по привлечению инвестора, акционеры рассматривают два сценария развития событий в банке — как допэмиссию, так и продажу.

В переговорах о продаже организации участвует бывший министр экономики и бывший председатель правления банка «Российская финансовая корпорация» Андрей Нечаев, рассказали источники. Сам он в разговоре с изданием факт своего участия подтвердил, однако не указал, что выступает в качестве покупателя. «Я от имени группы инвесторов веду переговоры о покупке (доли АТБ. — РБК)», — пояснил он. По его словам, переговоры идут несколько месяцев, сама сделка может состояться уже в июне 2017 года.

АТБ принадлежит поровну — по 22,5% у каждого — совладельцу «Азбуки вкуса» Андрею Вдовину, сыну экс-сенатора Павла Масловского Алексею и основателю золотодобывающей компании Petropavlovsk Питеру Хамбро.

В отчетности банка по МСФО за 2016 год говорится о том, что ЦБ предписал акционерам АТБ снизить долю в капитале банка до размера не более 10%. Это произошло после того, как его абсолютная дочерняя компания «М2М прайвет банк» лишилась лицензии в декабре 2016 года. Одновременно с этим ЦБ обратился в Генпрокуратуру, указав на признаки вывода активов одним из основных его собственников. Так регулятор рассчитывает стабилизировать состояние материнского банка АТБ, входящего в топ-50. 

Теги
продажа, акционеры, «Азиатско-Тихоокеанский банк»
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