Бинбанк нарушил все нормативы достаточности капитала в сентябре

В сентябре Бинбанк нарушал все нормативы достаточности капитала, а отток клиентских средств продолжился, следует из его отчетности. В такой ситуации последовавшая санация выглядит логичной

Опубликованная вечером в среду, 25 октября, отчетность Бинбанка за сентябрь (по РСБУ) продемонстрировала у него наличие у него оснований для санации. Банк был санирован 21 сентября в соответствии с новым механизмом санации — через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФБКС).

«Из отчетности видно, что в сентябре Бинбанк нарушал все три норматива достаточности капитала, — говорит аналитик S&P Анастасия Турдыева. — Так, значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) опустилось до 3,3% при минимально допустимых 4,5%, основного капитала (Н1.2) — до 5,5% при минимальных 6%. Общий норматив достаточности собственных средств банка (Н1.0) также опустился ниже порогового значения (7,7% против 8%)».

В результате, продолжает Турдыева, была запущена процедура списания субординированных обязательств.

Отток средств клиентов из Бинбанка, начавшийся летом на фоне слухов о проблемах в ряде крупных банков, в сентябре продолжился. По подсчетам Турдыевой, сделанным по свежей отчетности банка, объем средств клиентов в целом сократился на 15%. «По физическим лицам отток составил порядка 50 млрд руб., что составляет чуть меньше 10% от всех средств привлеченных от физических лиц, по юридическим лицам отток составляет порядка 60 млрд руб. (29% от всех средств юридических лиц)», — подсчитала она.

У Бинбанка основную часть в базе фондирования составляют средства физических лиц, большая часть из которых размещена в банке в рамках страхования вкладов, поэтому дополнительных существенных оттоков ожидать не стоит, полагает Турдыева.

В Бинбанке также констатируют стабилизацию ситуации. «Можем сообщить о стабилизации ситуации с клиентскими средствами и ликвидностью», — заявили РБК в пресс-службе банка. В октябре, с учетом мер по повышению финансовой устойчивости Бинбанка, предпринятых ЦБ РФ, отток клиентских средств прекратился, указывается в ответе пресс-службы на запрос РКБ: «Ситуация с ликвидностью полностью стабилизировалась, все обязательные нормативы ликвидности Бинбанка по требованиям ЦБ РФ выполняются с запасом».​​

Нерешенной остается пока проблема качества активов и докапитализации банка. За сентябрь банк доначислил резервов на сумму 35 млрд руб., указывает Турдыева. Чистый убыток за 9 месяцев составил 32 млрд руб., свидетельствует отчет Бинбанка о прибылях и убытках за третий квартал.

«Основные риски, как мы и говорили раньше, состоят в финансировании санируемого Рост банка с отрицательным капиталом, поэтому необходимость создания дополнительных резервов может быть обусловлена этим фактором», — отмечает аналитик S&P.

В Бинбанке уверяют, что эти проблемы будут решены. «Напомним, что ЦБ РФ утвердил план участия, который предусматривает как докапитализацию Банком России Бинбанка, так и предоставление ему средств на поддержание ликвидности, что повысит финансовую устойчивость банка и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации. Планируется, что до конца 2017 года Банк России определит окончательный размер необходимой банку докапитализации, это произойдет по результатам оценки активов Бинбанка».

Ранее предварительную оценку необходимой банку докапитализации озвучивал первый зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, Бинбанку может потребоваться 250-350 млрд руб.