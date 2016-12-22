Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,98 57,57 EUR Нал. 68,40 67,81 USD Бирж. 57,75 +0,13 EUR Бирж. 68,23 +0,40 USD ЦБ. 57,61 +0,03 EUR ЦБ. 67,77 +0,09 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 5500,00 -23,40 ММВБ 2049,48 -0,60% РТС 1118,13 -0,79% Brent 58,13 -0,68% DJIA 23276,29 -0,71% Nasdaq 6547,48 -0,77% FTSE 7447,21 -1,05%
Бинбанк нарушил все нормативы достаточности капитала в сентябре
Лента новостей
Инициатор освобождения лидеров меджлиса поблагодарил Путина 19:58, Политика Heineken зафиксировал рост продаж пива в России на двузначную величину 19:42, Бизнес Президент Германии рассказал об «открытых ранах» в отношениях с Россией 19:40, Политика Из бюджета исчезли 47 млрд руб. от «Роскосмоса» 19:28, Экономика Билл Клинтон обвинил Россию в «атаке на всю систему» США 19:27, Политика Три российских теннисиста сыграют на молодежном Итоговом турнире АТР 19:25, Спорт СК завел дело на бывшего главу дагестанского филиала «Почты России» 19:18, Общество Главным политконсультантом Собчак стал Станислав Белковский 19:18, Политика Продавец VIP-лож на ЧМ-2018 объяснил разрыв контракта на их обслуживание 19:09, Бизнес Правительство предложило индексировать пенсии следователей и прокуроров 19:09, Общество Госдума поддержала законопроект об ограничении партийных взносов 19:05, Политика Суд во Владивостоке дал чемпиону мира по панкратиону девять лет тюрьмы 19:04, Общество В больнице рассказали о выписке Джигарханяна 19:00, Общество Стоимость бумаг банка Тинькова превысила цену на момент IPO 18:58, Финансы В «Лужниках» открыли памятник хоккеисту Валерию Харламову 18:42, Общество В чем главная цель изменений в долевом строительстве 18:38, Недвижимость Законопроект о призыве «ограниченно годных» прошел первое чтение в Думе 18:33, Общество Rendez-Vous купит у семьи Гуцериевых — Шишханова землю в Москве 18:33, Бизнес В Эрмитаже к годовщине революции заведут остановленные сто лет назад часы 18:22, Общество Умер один из основателей рок-н-ролла Фэтс Домино 18:08, Общество «Касперский» сообщил о скачанном в США файле связанных с АНБ хакеров 18:03, Политика Жителю Брянской области дали три года за разговоры с пограничником 17:59, Общество Титов попросил не давать ЦБ право запрещать банкирам уезжать из России 17:59, Бизнес Верховный суд ужесточил приговор убийце Героя России Нурбагандова 17:52, Общество Полиция Австрии объявила о задержании «пакистанского мясника» 17:43, Общество Appleby Global допустила факт кражи данных клиентов бермудских офшоров 17:30, Финансы Съезд откладывается: как идет подготовка к конгрессу народов Сирии 17:28, Политика Офис в гостиной: в Москве упал спрос на перевод квартир в нежилой фонд 17:12, Недвижимость
Бинбанк нарушил все нормативы достаточности капитала в сентябре
Санация «Открытия» и Бинбанка, 20:23
0
Бинбанк нарушил все нормативы достаточности капитала в сентябре
В сентябре Бинбанк нарушал все нормативы достаточности капитала, а отток клиентских средств продолжился, следует из его отчетности. В такой ситуации последовавшая санация выглядит логичной

Опубликованная вечером в среду, 25 октября, отчетность Бинбанка за сентябрь (по РСБУ) продемонстрировала у него наличие у него оснований для санации. Банк был санирован 21 сентября в соответствии с новым механизмом санации — через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФБКС).

«Из отчетности видно, что в сентябре Бинбанк нарушал все три норматива достаточности капитала, — говорит аналитик S&P Анастасия Турдыева. — Так, значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) опустилось до 3,3% при минимально допустимых 4,5%, основного капитала (Н1.2) — до 5,5% при минимальных 6%. Общий норматив достаточности собственных средств банка (Н1.0) также опустился ниже порогового значения (7,7% против 8%)».

В результате, продолжает Турдыева, была запущена процедура списания субординированных обязательств.

Отток средств клиентов из Бинбанка, начавшийся летом на фоне слухов о проблемах в ряде крупных банков, в сентябре продолжился. По подсчетам Турдыевой, сделанным по свежей отчетности банка, объем средств клиентов в целом сократился на 15%. «По физическим лицам отток составил порядка 50 млрд руб., что составляет чуть меньше 10% от всех средств привлеченных от физических лиц, по юридическим лицам отток составляет порядка 60 млрд руб. (29% от всех средств юридических лиц)», — подсчитала она.

У Бинбанка основную часть в базе фондирования составляют средства физических лиц, большая часть из которых размещена в банке в рамках страхования вкладов, поэтому дополнительных существенных оттоков ожидать не стоит, полагает Турдыева.

В Бинбанке также констатируют стабилизацию ситуации. «Можем сообщить о стабилизации ситуации с клиентскими средствами и ликвидностью», — заявили РБК в пресс-службе банка. В октябре, с учетом мер по повышению финансовой устойчивости Бинбанка, предпринятых ЦБ РФ, отток клиентских средств прекратился, указывается в ответе пресс-службы на запрос РКБ: «Ситуация с ликвидностью полностью стабилизировалась, все обязательные нормативы ликвидности Бинбанка по требованиям ЦБ РФ выполняются с запасом».​​

Нерешенной остается пока проблема качества активов и докапитализации банка. За сентябрь банк доначислил резервов на сумму 35 млрд руб., указывает Турдыева. Чистый убыток за 9 месяцев составил 32 млрд руб., свидетельствует отчет Бинбанка о прибылях и убытках за третий квартал.

«Основные риски, как мы и говорили раньше, состоят в финансировании санируемого Рост банка с отрицательным капиталом, поэтому необходимость создания дополнительных резервов может быть обусловлена этим фактором», — отмечает аналитик S&P.

В Бинбанке уверяют, что эти проблемы будут решены. «Напомним, что ЦБ РФ утвердил план участия, который предусматривает как докапитализацию Банком России Бинбанка, так и предоставление ему средств на поддержание ликвидности, что повысит финансовую устойчивость банка и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации. Планируется, что до конца 2017 года Банк России определит окончательный размер необходимой банку докапитализации, это произойдет по результатам оценки активов Бинбанка».

Ранее предварительную оценку необходимой банку докапитализации озвучивал первый зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, Бинбанку может потребоваться 250-350 млрд руб.

Автор: Анастасия Криворотова.
Теги: Бинбанк , отчетность
Главное
Из бюджета исчезли 47 млрд руб. от «Роскосмоса» Экономика
Материалы по теме
ЦБ списал средства со счетов Шишханова и Гуцериева в Бинбанке Финансы
ЦБ утвердил план участия в санации Бинбанка Финансы
ЦБ обозначил сроки принятия решения по объему докапитализации Бинбанка Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку