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Греф рассказал о первой покупке за биткоины
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Греф рассказал о первой покупке за биткоины
Финансы, 19:38
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Греф рассказал о первой покупке за биткоины
Несколько лет назад Герман Греф купил футболку за биткоины. По сегодняшнему курсу криптовалюты, рассказал глава Сбербанка, это самая дорогая его футболка. Курс, по которому Греф купил футболку, был зафиксирован в начале 2011 года
Герман Греф (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Глава Сбербанка Герман Греф «несколько лет назад» на свои первые биткоины купил футболку, она стоила 12 биткоинов. Тогда курс криптовалюты к доллару составлял $0,38, передает слова Грефа ТАСС.

«Я помню свой первый опыт, я экспериментировал. Я купил некоторое количество биткоинов и заплатил за футболку 12 биткоинов. Тогда биткоин был $0,38, примерно $5 стоила футболка. Теперь эту футболку держу, потому что это самая дорогая футболка, которая есть в моем гардеробе», — рассказал он.

По данным сайта coindesk, по состоянию на 19:00 мск 25 сентября курс биткоина к доллару составил $3,9 тыс. По информации этого портала, курс, близкий к тому, который назвал глава Сбербанка, у криптовалюты был в январе 2011 года, к февралю биткоин подорожал до $1. 31 декабря 2012 года биткоин стоил $13,41, в апреле 2013 года — около $100–150, в конце года валюта подскочила в цене в несколько раз, до $979. Отметку в $1000 биткоин преодолел в январе 2017 года.

Греф 16 сентября говорил, что в мировой экономике может в ближайшее десятилетие произойти «гигантский сдвиг» благодаря распространению блокчейна — распределенной базы данных, на основе которой работают биткоин и другие криптовалюты. Блокчейн будет все больше применяться как в бизнесе, так и в сфере государственного управления, полагает глава Сбербанка. Он отметил, что технология может дать «гигантские возможности».

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Ранее Греф, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал аккуратно регулировать отрасль, а не «действовать запретами». «Думаю, что через 10 лет мы будем рассуждать об экономике блокчейна», — сказал тогда он.

В Центробанке назвали преждевременным допуск биткоина и других криптовалют к обращению в России. Такие валюты могут использоваться для финансирования терроризма и отмывания денег, предупредили в регуляторе.

По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, криптовалюты слишком волатильны, чтобы пользоваться ими в повседневной жизни.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Герман Греф , биткоины
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