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Инвесторы повысили риски на бумаги крупных частных банков
Финансы, 17:07
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Инвесторы повысили риски на бумаги крупных частных банков
Информация о возможном участии ЦБ в капитале «ФК Открытие» повысила нервозность среди инвесторов банка и распространилась на весь финансовый сектор, говорят участники долгового рынка. Сейчас инвесторы ждут объяснений от ЦБ
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В пятницу, 25 августа, после сообщения газеты «Ведомости» о том, что один из возможных сценариев для «ФК Открытие» — передача банка Фонду консолидации банковского сектора (создан ЦБ для совершенствования процедур предупреждения банкротства), его облигации начали показывать рост доходности. О таком сценарии издание узнало от четырех представителей госбанков, близкого к Банку России источника, еще двух источников, получивших эту информацию от ЦБ и «Открытия» соответственно, а также от топ-менеджера крупной финансово-промышленной группы.

Согласно данным терминала Bloomberg, еврооблигации банка «Открытие» в пятницу значительно упали в цене и прибавили в доходности. Доходность евробондов с погашением 26 апреля 2019 года выросла с начала сессии на 0,43 п.п., до 13,99% годовых, а их цена сократилась на 2,31 п.п., до 91,91% от номинала. Еврооблигации этого же банка с погашением 25 апреля 2018 года показали рост доходности на 0,79 п.п., до 8,58%, их стоимость снизилась на 4,35 п.п., до 94,8% от номинала.

По данным Московской биржи, к 15:30 мск доходность выпуска рублевых бумаг «ФК Открытие» с погашением 29 августа 2017 года выросла по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии почти на 9,3 п.п. — с 35,24 до 44,5%, а их стоимость составила 99,77% от номинала.

Облигации с погашением 11 ноября 2023 года прибавили в доходности 0,2 п.п., до 21,5%, а их цена составила 98,26% от номинала. По итогам предыдущей сессии оба выпуска показали значительный рост доходности — на уровне 5,3 п.п. Стоимость выпуска с погашением в ноябре 2023 года при этом падала до 59,6% от номинала.​

Похожая динамика в пятницу наблюдается и в долговых бумагах Московского кредитного банка (МКБ). Рублевые облигации МКБ с погашением 22 августа 2018 года потеряли в цене 1,11 п.п., снизившись до 99,13% от номинала, а их доходность выросла на 1,3 п.п., до 13,65% годовых. Бессрочные евробонды МКБ упали в цене на 5,8 п.п., до 89,3% от номинала, а их доходность — на 0,54 п.п., до 9,29%.

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Еврооблигации МКБ с погашением 1 февраля 2018 года прибавили в доходности 0,6 п.п., до 4,79%, и потеряли в стоимости 1,2 п.п., до 100% от номинала.

Рублевые облигации Бинбанка 25 августа показывают снижение стоимости на 0,19–0,87%. Но два выпуска — с погашением в апреле и июле 2018 года незначительно растут в цене (0,06–0,1%). Еврооблигации Бинбанка с погашением 27 марта 2019 года дешевеют сегодня на 0,18 п.п., до 101,54% по номиналу, а их доходность выросла до 7,32% годовых.

А вот рублевые облигации Промсвязьбанка с погашением 1 февраля 2018 года, напротив, показали снижение доходности на 0,01 п.п., до 10,32%. Еврооблигации этого банка с погашением 17 марта 2021 года подорожали на 12 п.п., до 119% от номинала, а их доходность опустилась с 7,88 до 4,64%.

Оценка уровня нервозности

Как говорит заместитель руководителя аналитического департамента по долговому рынку БКС Мария Радченко, после появления в СМИ информации о возможности санации «ФК Открытие» падение котировок субординированного выпуска облигаций банка на $500 млн было максимальным за всю историю — до 50% от номинала. В итоге, по ее словам, нервозное поведение инвесторов распространилось на весь долговой рынок частного финсектора.

«По нашим оценкам, отсутствие комментариев со стороны ЦБ добавляет нервозности на публичном долговом рынке — сегодня выпуски частных банков под давлением», — считает Радченко. Она не исключает усиления распродаж. «Если сведения о санации одного из крупнейших частных банков, который к тому же входит в перечень системно значимых, подтвердятся, то доверие иностранных инвесторов к долговым бумагам частных российских банков может существенно снизиться», — предупреждает Радченко.

Как признает генеральный директор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова, нервозность инвесторов сейчас касается всего банковского сектора, но особенно частных банков.

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По словам аналитика по рынку облигаций Райффайзенбанка Дениса Порывая, котировки локальных облигаций «ФК Открытие» действительно заметно просели в пятницу, 25 августа, однако пока они не предполагают наличие у инвесторов панических настроений. Возможно, добавляет эксперт, это объясняется невысокой ликвидностью бумаг: продать большой объем, скорее всего, не получится без существенного падения цен. «Основной вопрос — будет ли bail-in банка, если, как пишут в СМИ, банк перейдет под контроль ЦБ РФ в Фонд консолидации банковского сектора», — говорит Порывай.

Иная ситуация с евробондом «ФК Открытие» с погашением в апреле 2019 года (сегодня его котировки упали до 53% от номинала), отмечает эксперт. «Иностранные инвесторы острее отреагировали на сегодняшнее сообщение СМИ о возможном участии ЦБ в капитале банка, предполагая неизбежность реструктуризации долга банка», — комментирует аналитик снижение стоимости бумаг.

Однако, по словам Порывая, котировки бумаг других частных банков пока не говорят о значительных продажах. «То есть инвесторы пока не ждут наступления аналогичных событий в отношении других крупных частных российских банков», — отмечает он.

Как напоминает Наталья Смирнова, ​в этом году банк «ФК Открытие» гасит несколько выпусков облигаций, и ближайшее погашение рублевого выпуска на 5 млрд руб. приходится на 28 августа. Еще в декабре предстоит погашение выпуска на 33 млрд руб. и в апреле 2018-го — погашение евробондов на $500 млн.

История вопроса

Основной акционер «ФК Открытие» Вадим Беляев заявил в пятницу, 25 августа, что переговоры о передаче банка государству не ведутся. ЦБ не комментирует действующие банки — на запрос РБК регулятор не ответил.

Вместе с тем на пятничный новостной фон отреагировали котировки банка «ФК Открытие». Утром 25 августа его акции на открытии торгов на Московской бирже подешевели на 10%. Примерно с 10:30 мск бумаги банка начали падать, достигнув к 11:14 мск минимального уровня — 1260 руб. Однако потом они достаточно быстро отыграли падение, к 11:30 достигнув уровня 1378 руб. за шт. (минус 1,57 к открытию торгов).

3 июля Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг на уровне BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный». После этого у банка в течение двух месяцев наблюдался отток клиентских средств. Согласно отчетности банка на 1 августа, за месяц отток составил 30%, или порядка 360 млрд руб, в том числе 100 млрд руб. средств госкомпаний, а также 36 млрд руб. средств физлиц.

Авторы: Данил Седлов, Марина Божко, Юлия Титова.
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