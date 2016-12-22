Инвесторы повысили риски на бумаги крупных частных банков

Информация о возможном участии ЦБ в капитале «ФК Открытие» повысила нервозность среди инвесторов банка и распространилась на весь финансовый сектор, говорят участники долгового рынка. Сейчас инвесторы ждут объяснений от ЦБ

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В пятницу, 25 августа, после сообщения газеты «Ведомости» о том, что один из возможных сценариев для «ФК Открытие» — передача банка Фонду консолидации банковского сектора (создан ЦБ для совершенствования процедур предупреждения банкротства), его облигации начали показывать рост доходности. О таком сценарии издание узнало от четырех представителей госбанков, близкого к Банку России источника, еще двух источников, получивших эту информацию от ЦБ и «Открытия» соответственно, а также от топ-менеджера крупной финансово-промышленной группы.

Согласно данным терминала Bloomberg, еврооблигации банка «Открытие» в пятницу значительно упали в цене и прибавили в доходности. Доходность евробондов с погашением 26 апреля 2019 года выросла с начала сессии на 0,43 п.п., до 13,99% годовых, а их цена сократилась на 2,31 п.п., до 91,91% от номинала. Еврооблигации этого же банка с погашением 25 апреля 2018 года показали рост доходности на 0,79 п.п., до 8,58%, их стоимость снизилась на 4,35 п.п., до 94,8% от номинала.

По данным Московской биржи, к 15:30 мск доходность выпуска рублевых бумаг «ФК Открытие» с погашением 29 августа 2017 года выросла по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии почти на 9,3 п.п. — с 35,24 до 44,5%, а их стоимость составила 99,77% от номинала.

Облигации с погашением 11 ноября 2023 года прибавили в доходности 0,2 п.п., до 21,5%, а их цена составила 98,26% от номинала. По итогам предыдущей сессии оба выпуска показали значительный рост доходности — на уровне 5,3 п.п. Стоимость выпуска с погашением в ноябре 2023 года при этом падала до 59,6% от номинала.​

Похожая динамика в пятницу наблюдается и в долговых бумагах Московского кредитного банка (МКБ). Рублевые облигации МКБ с погашением 22 августа 2018 года потеряли в цене 1,11 п.п., снизившись до 99,13% от номинала, а их доходность выросла на 1,3 п.п., до 13,65% годовых. Бессрочные евробонды МКБ упали в цене на 5,8 п.п., до 89,3% от номинала, а их доходность — на 0,54 п.п., до 9,29%.

Еврооблигации МКБ с погашением 1 февраля 2018 года прибавили в доходности 0,6 п.п., до 4,79%, и потеряли в стоимости 1,2 п.п., до 100% от номинала.

Рублевые облигации Бинбанка 25 августа показывают снижение стоимости на 0,19–0,87%. Но два выпуска — с погашением в апреле и июле 2018 года незначительно растут в цене (0,06–0,1%). Еврооблигации Бинбанка с погашением 27 марта 2019 года дешевеют сегодня на 0,18 п.п., до 101,54% по номиналу, а их доходность выросла до 7,32% годовых.

А вот рублевые облигации Промсвязьбанка с погашением 1 февраля 2018 года, напротив, показали снижение доходности на 0,01 п.п., до 10,32%. Еврооблигации этого банка с погашением 17 марта 2021 года подорожали на 12 п.п., до 119% от номинала, а их доходность опустилась с 7,88 до 4,64%.

Оценка уровня нервозности

Как говорит заместитель руководителя аналитического департамента по долговому рынку БКС Мария Радченко, после появления в СМИ информации о возможности санации «ФК Открытие» падение котировок субординированного выпуска облигаций банка на $500 млн было максимальным за всю историю — до 50% от номинала. В итоге, по ее словам, нервозное поведение инвесторов распространилось на весь долговой рынок частного финсектора.

«По нашим оценкам, отсутствие комментариев со стороны ЦБ добавляет нервозности на публичном долговом рынке — сегодня выпуски частных банков под давлением», — считает Радченко. Она не исключает усиления распродаж. «Если сведения о санации одного из крупнейших частных банков, который к тому же входит в перечень системно значимых, подтвердятся, то доверие иностранных инвесторов к долговым бумагам частных российских банков может существенно снизиться», — предупреждает Радченко.

Как признает генеральный директор компании «Персональный советник» Наталья Смирнова, нервозность инвесторов сейчас касается всего банковского сектора, но особенно частных банков.

По словам аналитика по рынку облигаций Райффайзенбанка Дениса Порывая, котировки локальных облигаций «ФК Открытие» действительно заметно просели в пятницу, 25 августа, однако пока они не предполагают наличие у инвесторов панических настроений. Возможно, добавляет эксперт, это объясняется невысокой ликвидностью бумаг: продать большой объем, скорее всего, не получится без существенного падения цен. «Основной вопрос — будет ли bail-in банка, если, как пишут в СМИ, банк перейдет под контроль ЦБ РФ в Фонд консолидации банковского сектора», — говорит Порывай.

Иная ситуация с евробондом «ФК Открытие» с погашением в апреле 2019 года (сегодня его котировки упали до 53% от номинала), отмечает эксперт. «Иностранные инвесторы острее отреагировали на сегодняшнее сообщение СМИ о возможном участии ЦБ в капитале банка, предполагая неизбежность реструктуризации долга банка», — комментирует аналитик снижение стоимости бумаг.

Однако, по словам Порывая, котировки бумаг других частных банков пока не говорят о значительных продажах. «То есть инвесторы пока не ждут наступления аналогичных событий в отношении других крупных частных российских банков», — отмечает он.

Как напоминает Наталья Смирнова, ​в этом году банк «ФК Открытие» гасит несколько выпусков облигаций, и ближайшее погашение рублевого выпуска на 5 млрд руб. приходится на 28 августа. Еще в декабре предстоит погашение выпуска на 33 млрд руб. и в апреле 2018-го — погашение евробондов на $500 млн.

История вопроса

Основной акционер «ФК Открытие» Вадим Беляев заявил в пятницу, 25 августа, что переговоры о передаче банка государству не ведутся. ЦБ не комментирует действующие банки — на запрос РБК регулятор не ответил.

Вместе с тем на пятничный новостной фон отреагировали котировки банка «ФК Открытие». Утром 25 августа его акции на открытии торгов на Московской бирже подешевели на 10%. Примерно с 10:30 мск бумаги банка начали падать, достигнув к 11:14 мск минимального уровня — 1260 руб. Однако потом они достаточно быстро отыграли падение, к 11:30 достигнув уровня 1378 руб. за шт. (минус 1,57 к открытию торгов).

3 июля Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «ФК Открытие» рейтинг на уровне BBB- по национальной шкале с прогнозом «стабильный». После этого у банка в течение двух месяцев наблюдался отток клиентских средств. Согласно отчетности банка на 1 августа, за месяц отток составил 30%, или порядка 360 млрд руб, в том числе 100 млрд руб. средств госкомпаний, а также 36 млрд руб. средств физлиц.