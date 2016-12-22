Акции «Открытия» обвалились на 10% и отыграли падение за час

Акции банка «ФК Открытие» резко подешевели на Московской бирже — на открытии торгов они обвалились почти на 10%, однако почти сразу отыграли падение. Ранее «Ведомости» рассказали о сценарии, при котором банк уйдет на санацию к ЦБ

Фото: Никита Попов / РБК

Акции «ФК Открытие» на открытии торгов на Московской бирже утром 25 августа подешевели на 10%. Примерно с 10:30 мск бумаги банка начали падать, достигнув к 11:14 мск минимального уровня — 1260 руб. за бумагу. Однако потом бумаги банка достаточно быстро отыграли падение, к 11:30 достигнув уровня 1378 руб. за бумагу (минус 1,57 к открытию торгов).

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в госбанках, близких к ЦБ, а также из «ФК Открытие» сообщила, что, согласно одному из сценариев, банк может перейти Фонду консолидации банковского сектора, созданному ЦБ для санации кредитных учреждений. Основной акционер «ФК Открытие» эту информацию опровергает.

В начале июля рейтинговое агентство АКРА присвоило «Открытию» рейтинг BBB-, что лишило банк возможности работать с деньгами госкомпаний и пенсионных фондов. За июнь—июль юрлица и граждане забрали из банка 430 млрд и 36 млрд руб. соответственно (при этом свыше 100 млрд руб. вывели из банка госкомпании). В «Открытии» объясняли, что примерно половина из выведенных из банка средств — это результат сворачивания сделок обратного РЕПО.

После публикации отчетности банка по состоянию на 1 августа «ФК Открытие» утратил статус крупнейшего частного банка России, уступив его Альфа-банку.

В июле резко вырос объем заимствований банком у ЦБ по операциям РЕПО — с 5 млрд, до 338 млрд руб. (такой инструмент привлечения финансирования является достаточно дорогим). Согласно отчетности банка, к августу примерно пятая часть его кредитных обязательств приходилась на ЦБ.

В середине августа управляющая компания «Альфа-Капитал» предупреждала своих клиентов о проблемах у банка «Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка. В письме, разосланном клиентам «Альфа-Капитала», говорилось, что ситуация вокруг этих банков «может быть окончательно решена уже этой осенью». Доклад вызвал внимание ФАС и ЦБ, а «Альфа-Капитал» в итоге вынужден был дезавуировать письмо своего аналитика.