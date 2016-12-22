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«Ведомости» узнали о возможном сценарии перехода «ФК Открытие» к ЦБ
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«Ведомости» узнали о возможном сценарии перехода «ФК Открытие» к ЦБ
Финансы, 09:01
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«Ведомости» узнали о возможном сценарии перехода «ФК Открытие» к ЦБ
«Открытие» может стать первым банком, который перейдет к созданному ЦБ Фонду консолидации, рассказали газете несколько источников, но решение по этому вопросу не принято. Акционер банка заявил, что такие переговоры не ведутся
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центробанк рассматривает сценарий, по которому банк «ФК Открытие» может перейти к Фонду консолидации банковского сектора. Этот фонд создан для санации банков. О таком сценарии пишут «Ведомости» со ссылкой на четырех госбанкиров, близкий к Банку России источник, еще два источника, получивших эту информацию от ЦБ и «Открытия» соответственно, а также на топ-менеджера крупной финансово-промышленной группы.

Но основной акционер «ФК Открытие» Вадим Беляев заявил газете, что переговоры о передаче банка не ведутся. В ЦБ заявили, что не комментируют действующие банки и готовность фонда начать работу.

Два источника издания подчеркнули, что решение по «Открытию» еще не принято, но вероятность его передачи Фонду консолидации назвали высокой.

Собеседники газеты назвали сценарий, при котором банк переходит в Фонд консолидации, «логичным».

Аналитик Fitch Александр Данилов, чьи комментарии приводятся в материале издания, предполагает, что банк мог исчерпать возможности по привлечению залогового финансирования. «Значит, зависимость от денег ЦБ сильно выросла по сравнению с уже значительной величиной на 1 августа», — пояснил он. Банку необходимо компенсировать оттоки капитала и стабилизировать фондирование, полагает аналитик. После этого «Открытию» предстоит решить, как выправить структуру своих пассивов.

В ВТБ (владеет 9,9% акций «Открытия») отказались комментировать газете ситуацию.

В начале июля Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило «Открытию» рейтинг BBB- со «стабильным» прогнозом, что лишило банк возможности привлекать средства из федерального бюджета, а также пенсионные накопления. После этого клиенты начали выводить свои средства из банка: в июле согласно отчетности​ отток составил около 360 млрд руб. (около 30%). 21 августа АКРА поставило рейтинг «Открытия» на пересмотр с «негативным» прогнозом из-за «существенного ухудшения» позиций банка по ликвидности. В агентстве также отметили рост зависимости банка от операций рефинансирования ЦБ. Тогда же сообщалось, что ЦБ выдал «Открытию» беззалоговый кредит, это произошло впервые с 2010 года. Размер и условия предоставления кредита были не известны.

24 августа банк продал свою долю (19,8%) в кипрском банке RCB. В «Открытии» заявили, что всегда рассматривали эту долю как портфельную инвестицию. Как только поступило «привлекательное предложение», банк решил ее продать — как отметили в пресс-службе, «с существенной прибылью». Но источники «Ведомостей» говорили, что продажа доли произошла на фоне оттока средств: банку нужны были деньги.

Фонд консолидации банковского сектора создан для совершенствования процедур предупреждения банкротства. Он сформирован за счет средств ЦБ, закон о его создании президент Владимир Путин подписал 1 мая, положения документа о процедуре санации банков и работе фонда вступили в силу с 16 июня.

«ФК Открытие» была одним из четырех банков, упомянутых в письме сотрудника «Альф​а-Капитала» о проблемах в частных организациях. «Альфа-Капитал» позднее дезавуировал это письмо и назвал частным мнением сотрудника.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Центробанк , «ФК Открытие»
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