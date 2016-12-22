«Коммерсантъ» узнал о планах Газпромбанка создать диджитал-компанию

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Газпромбанк развивает собственную диджитал-компанию, которая будет разрабатывать IT-продукты для нужд банка и внешнего рынка, а в перспективе должна стать «высокотехнологичным банком» для частных лиц, узнал «Коммерсантъ»

Газпромбанк намерен развивать дочернюю диджитал-компанию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники на банковском рынке. По данным газеты, проект уже запущен в пилотном режиме, а в перспективе должен превратиться в высокотехнологичный банк для малого бизнеса и частных лиц.

«Сейчас проект пилотируется, его полномасштабный запуск намечен на начало следующего года», — сказал один из собеседников издания. По словам другого источника «Коммерсанта», знакомого с планами банка, компания будет заниматься разработкой мобильных приложений и других IT-продуктов для нужд банка и его клиентов и для продажи на внешнем рынке.

В перспективе на основе этой компании или связанной с ней структуры Газпромбанк планирует создать банк, сопоставимый по бизнес-модели с высокотехнологичным Модульбанком, который работает с частными предпринимателями и малым бизнесом, а затем и с Рокетбанком, который работает с физлицами на лицензии банка ФК «Открытие». По словам собеседника «Коммерсанта», знакомого с ситуацией, создание такого банка — перспектива на ближайшие год-полтора. В Газпромбанке на запрос газеты не ответили.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», в декабре прошлого года Газпромбанк через подконтрольные структуры зарегистрировал компанию «ГПБ Диджитал». Основной деятельностью компании значится разработка компьютерного программного обеспечения. Руководителем компании указан Максим Ермилов, который раннее был партнером и управляющим директором по финансам в международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что выделенный в отдельную структуру диджитал-проект — перспективное решение для крупного банка, но сомневаются, что Газпромбанк сможет ее успешно реализовать, учитывая его консервативность и акцент на обслуживании крупных корпоративных клиентов.