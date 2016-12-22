ВТБ рассказал о переговорах по покупке двух банков

ВТБ рассматривает возможность покупки банков как в массовом сегменте, так и входящих в финансово-промышленные группы, рассказал РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

ВТБ ведет переговоры с акционерами двух банков о возможной покупке, в интервью РБК рассказал первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. «Мы сейчас с двумя такими банками разговариваем, ведем диалог с акционерами о потенциальных сделках», — сообщил Юрий Соловьев.

В качестве объектов сделок M&A ВТБ рассматривает региональных игроков розничных сегментов, (кредитования субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), а также банки, входящие в структуру финансово-промышленных групп (ФПГ). «Внутри регионов очень интересует массовый сегмент и малый бизнес, — уточнил Юрий Соловьев. — Либо банк из ФПГ, который приведет нам крупного корпоративного клиента».

Приобретения других банков ВТБ использует для улучшения позиций внутри регионов или в клиентском направлении. «Мы приобретаем, как правило, либо «регион», например Промстройбанк, либо «клиента» как с банком АЛРОСА или Транскредитбанком (опорным банком РЖД), — напомнил Юрий Соловьев. — В целом мы смотрим на несколько банков постоянно».

«В качестве объектов инвестиций ВТБ могут быть интересны крупные региональные сырьевые центры, с высоким уровнем доходов населения и наличием самостоятельных бизнес-игроков, — отмечает старший аналитик по банковскому сектору «Атон» Михаил Ганелин. «Вероятно в фокус группы ВТБ могут попасть средние по размеру активов банки, имеющие дешевое фондирование за счет сильных позиций в расчетно-кассовом обслуживании (РКО) и зарплатных проектах, в том числе крупных компаний, поскольку одним из главных ориентиров группа запланировала рост рентабельности, в том числе за счет оптимизации стоимости пассивов, — предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина. — При этом стратегия группы предусматривает опережающий по сравнению с рынком рост кредитования физлиц, как один из наиболее рентабельных продуктов, поэтому интерес ВТБ могут вызвать банки с сильными позициями на рынке ипотеки.

В январе 2017 года президент ВТБ Андрей Костин заявлял, что группа ведет переговоры о покупке двух региональных банков, не уточняя их названий. В качестве возможных объектов приобретения назывались СКБ-банк и Запсибкомбанк, но сделки не были проведены. «Есть достаточное количество возможных объектов продажи, однако, для покупки важно качество кредитного портфеля, — рассуждает Ганелин. — После проведения due diligence, могут выявиться скрытые проблемы, которые снизят интерес покупателя».

Приобретение сторонних игроков продиктовано необходимостью активного роста, предусмотренного стратегией ВТБ, напоминают эксперты. «Значительные темпы роста активов группы ВТБ, запланированные на ближайшие несколько лет, целесообразно реализовать не только за счет органического роста, но и за счет присоединения устойчивых игроков с уже сложившейся качественной клиентской базой, — продолжает ​Кожекина. — Такой подход, как правило, позволяет минимизировать риски ускоренного роста с точки зрения качества активов».