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Клиентов защитят от брокеров через норматив ликвидности
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Клиентов защитят от брокеров через норматив ликвидности
Финансы, 20:14
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Клиентов защитят от брокеров через норматив ликвидности
ЦБ усиливает надзор на брокерском рынке, так как ожидает увеличение активности на нем в ближайшие годы. По мнению экспертов, введение новых нормативов защитит клиентов, но рынок могут покинуть некоторые мелкие игроки
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России вводит для брокеров обязанность с сентября предоставлять регулятору информацию о состоянии краткосрочной ликвидности, говорится в указании, опубликованном 23 августа на сайте ЦБ.

На первом этапе, с 1 сентября, регулятор установит для брокеров тестовый период, в течение которого он будет просто собирать такую информацию. У разных групп брокеров показатели ликвидности могут заметно отличаться, что и планирует в том числе​​ проанализировать Банк России, указывает заместитель гендиректора «Открытие Брокер» Андрей Слащенко. По словам председателя правления инвестиционного холдинга «Финам» Владислава Кочеткова, Банк России и ранее запрашивал у крупных брокеров информацию о ликвидности, сейчас же эта процедура будет регулярной и обязательной для всех.

После сбора информации о ликвидности брокеров ЦБ сформирует конкретное значение нормативов для соблюдения всеми участниками рынка, пояснили РБК в пресс-службе Банка России. Нормативы будут закреплены актами, но, по плану ЦБ, они будут введены не ранее середины 2018 года, уточнили в пресс-службе регулятора.

Ранее при ЦБ была сформирована рабочая группа, в которой также участвовали представители рынка и саморегулируемых организаций, и эта группа около года обсуждала, как должен рассчитываться показатель краткосрочной ликвидности, в каком виде и на основе каких данных брокеры будут предоставлять ЦБ эту информацию, рассказывает Слащенко.

Риск-надзор

Как пояснила пресс-служба ЦБ, новые правила для брокеров вводятся в рамках развития пруденциального и риск-ориентированного надзора, а также реализации задач, предусмотренных «Основными направлениями развития финансового рынка на период 2016–2018 годов». Смысл такого надзора в том​​, что он тем жестче, чем большие риски для рынка сопряжены с финансовым положением того или иного его участника. Значения нормативов в данном случае​ являются маркерами для регулятора.

По оценкам Кочеткова, «есть вероятность, что после введения пределов по нормативу рынок покинут некоторые мелкие игроки, у которых не найдется ресурсов для его соблюдения». «Но вряд ли число таких компаний будет существенным», — полагает он. Глава «Финама» отмечает, что отзывы лицензий у брокеров чаще происходят не из-за неликвидности, а из-за незаконных операций, проводимых некоторыми компаниями.

Фото: Антон Тушин / ТАСС

Защита клиентов

Банк России идет по пути защиты клиентов на финансовом рынке и введение норматива ликвидности — один из шагов, считает Слащенко. Как отмечает ЦБ, соблюдение норматива поможет обеспечить возврат средств клиентов в случае их существенного оттока на горизонте одного месяца. «Такой подход позволяет защитить интересы клиентов и обеспечить большую стабильность финансового рынка в целом», — говорится на сайте ЦБ.

«Данный норматив не будет спасением от «черных лебедей», но компания должна устоять в случае оттока 30% средств клиентов в течение месяца. Логика регулятора в данном случае заключается в том, что компании на рынке действительно могут испытывать такие оттоки на фоне негативных новостей», — указывает Слащенко.

Как сказали в пресс-службе Банка России, на сегодняшний день регулятором не зафиксировано случаев, когда брокер не мог рассчитаться со своими клиентами из-за недостатка ликвидности. Также нельзя сказать, что на рынках наблюдается серьезный отток средств и сжатие ликвидности, но «Банк России должен быть готов реагировать и суметь вовремя защитить интересы клиентов в случаях значительных событий на рынке», уточнили в пресс-службе ЦБ.

Что дальше

Следующим нормативом, который хочет ввести Банк России для брокеров, будет достаточность капитала, отмечают в Банке России. Сейчас такой норматив находится на согласовании у регулятора и должен быть введен с​ 2018 года, сказали в пресс-службе ЦБ.

Банк России усиливает надзор на брокерском рынке, так как ожидает в ближайшие годы увеличение активности на нем и приводит систему надзора на разн​ых сегментах финрынка к единому знаменателю (так, ​для банков все эти нормативы давно уже действуют), считают эксперты. «Ставки по депозитам падают, в результате чего клиентов все больше привлекают инструменты фондового рынка. Уже сейчас виден интерес к инвестициям с фиксированной доходностью — в ОФЗ, еврооблигации, корпоративные облигации российских эмитентов», — добавляет Владислав Кочетков.

Автор: Юлия Титова.
Теги: Центробанк , ликвидность , брокеры
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