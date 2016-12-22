«Татнефть» сменит главу банка «Зенит»

Группа «Татнефть», которая контролирует банк «Зенит», планирует перестановки в его топ-менеджменте, выяснил РБК. Новым главой банка станет Олег Машталяр, ранее работавший в МДМ-банке

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

О том, что банк «Зенит» возглавит Олег Машталяр, до 2009 года занимавший должность зампреда правления МДМ-банка, рассказал источник РКБ в руководстве «Зенита». Сейчас Машталяр работает в банке «Зенит» на должности советника, сообщил собеседник РБК.

Олег Машталяр является советником уже несколько месяцев, подтвердил второй источник РБК в банке. «Потенциально могут быть изменения в правлении, два-три новых человека приступили к работе. Потенциально могут быть подвижки в правлении. «Татнефть» увеличила пакет и планирует усилить контроль в банке после ревизии», — добавил он.

В банке РБК подтвердили, что будут назначены сразу несколько ключевых топ-менеджеров, а председателем правления станет Машталяр. В апреле 2017 года он стал советником предправления банка, пояснили в «Зените» (назначение советником предшествует согласованию кандидата в правление с ЦБ).«Первым зампредом правления станет Андрей Добрынин, который будет курировать корпоративно-инвестиционный бизнес, курировать финансовый блок будет Константин Рыбалкин», — добавил представитель банка. Там уточнили, что с 2009 года по апрель 2017 года Машталяр возглавлял московское представительство кипрской компании «Эн Эр Гроус Консалтинг Лтд».

О том, что 26 сентября собрание акционеров банка «Зенит» рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя правления, говорится в сообщении банка. С 2005 года банком руководит Кирилл Шпигун, которому принадлежит, по данным банка, 2,2% акций кредитной организации.

Банк «Зенит» занимает 31-место по активам, по данным «Интерфакс ЦЭА». Крупнейший акционер — ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина напрямую владеет 62,66% акций банка. Еще 8,45%% принадлежат Tatneft Oil AG. 5,74% через Fletcher Group Holdings Limited контролируют Владимир и Юрий Лисины. «Татнефть», ранее напрямую не участвовавшая в капитале банка, вошла в состав акционеров в 2016 году, в перспективе компания планирует увеличить свое присутствие в «Зените» до 74,2%, сообщал ранее РБК.

В первом квартале 2017 года банку впервые удалось получить прибыль в размере 603 млн рублей после убытков в 2015 и 2016 годах 11 и 12 млрд рублей соответственно, свидетельствует кредитное мнение агентства Moody's. В пресс-релизе S&P указывало на слабую прибыльность банка, обусловленную высокой стоимостью фондирования.