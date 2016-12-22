Deutsche Bank спрогнозировал ослабление рубля на 5% к концу года

Укрепление рубля достигло своего пика, к концу 2017 года ожидается умеренное ослабление курса, следует из обзора аналитиков Deutsche Bank. Планируемые покупки валюты Минфином и ЦБ окажут негативное влияние на курс рубля, считают эксперты

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Аналитики Deutsche Bank спрогнозировали умеренное ослабление рубля к концу 2017 года, до 59,5 руб. за доллар. Они считают, что в данный момент укрепление рубля достигло своего пика. Кроме того, эксперты отмечают озабоченность некоторых правительственных чиновников слишком крепким рублем. «Более мягкая политика ЦБ и стабильная инфляция могут снизить реальные процентные ставки», — говорится в обзоре (есть в распоряжении РБК). Ослабление рубля является позитивным фактором для энергетического сектора, имеющего капитальные и операционные расходы в рублях, указали аналитики Deutsche Bank.

За сегодняшний день рубль на Московской бирже укрепился на 40 коп. (на 0,56%), с 56,68 до 56,28 руб. за доллар.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что крепкий рубль выгоден далеко не всем. Конкурентоспособность в ряде секторов российских производителей ощутимо снижается. «Это видно по динамике импорта, он показывает рост по итогам первого квартала. Риторика заявлений производителей позволяет предположить, что при курсе ниже 60 руб. за доллар многие из них сталкиваются с уменьшением конкурентоспособности своих товаров», — говорит главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин.

По данным обзора, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса в январе—апреле 2017 года увеличилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $22,8 млрд.

Аналитики Deutsche Bank отмечают, что это произошло вследствие увеличения экспорта нефти в стоимостном выражении. Последующее сокращение сальдо текущих операций после сезонно высоких значений в первом квартале является негативным фактором для курса рубля, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Покупки иностранной валюты Министерством финансов должны повлиять на курс рубля по мере их накопления в течение года, следует из обзора. Минфин начал проводить операции по покупке валюты в феврале. ЦБ заявлял о планах проведения валютных интервенций для у​величения международных резервов до $500 млрд в будущем. «Минфин планирует купить $10 млрд на рынке по итогам года (около $3,5 млрд было куплено в феврале—апреле)», — говорит Порывай. «В этих условиях, когда мы говорим про плавающий курс рубля, разница между прогнозом Deutsche Bank (59,5 руб. за доллар) и прогнозом Максима Орешкина (около 63 руб. за доллар) совершенно незначительная, это разумный интервал», — говорит профессор финансов РЭШ Олег Шибанов.

Кроме того, аналитики Deutsche Bank обращают внимание на нефтяные цены, которые являются основным риском для озвученного в обзоре прогноза. «Если нефтяные котировки останутся на нынешних уровнях, 59,5 руб. за доллар вполне разумная оценка», — отмечает Шибанов.

«Если рублевая цена на нефть продолжит расти (как это мы наблюдаем сейчас, уже выше 3 тыс. руб. за баррель), можно ожидать увеличения объема интервенций Минфина (в мае они близки к нулевым из-за падения рублевой цены на нефть в апреле)», — считает Порывай. Еще один фактор, который может сыграть против рубля, — снижение ключевой ставки ЦБ и повышение ключевой ставки ФРС США. «Это ограничит приток спекулятивного капитала, что также выступает в пользу ослабления рубля», — говорит эксперт.