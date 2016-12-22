ФАС допустила отказ от возбуждения дела против «Альфа-Капитала»

ФАС изучает, соответствует ли отзыв УК «Альфа-Капитал» письма о проблемах в ряде российских банков требованиям, указанным в предупреждении ведомства. В случае соответствия дело против компании возбуждать не будут

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила 21 августа письмо об отзыве УК «Альфа-Капитал» письма о проблемах в ряде российских банков, заявила РБК замначальника управления контроля финансовых рынков ведомства Лилия Беляева. Ведомство изучает вопрос соответствия этих действий требованиям ФАС.

«В случае исполнения предупреждения в срок в соответствии с Законом о защите конкуренции в отношении общества дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждаться не будет, Общество не будет привлекаться к административной ответственности», — отметила она.

«Альфа-Капитал» дезавуировала и отозвала письмо о проблемах в четырех частных банках в прошлую пятницу, 18 августа, заявили РБК в пресс-службе компании 20 августа. По словам сотрудника пресс-службы, информация об этом была направлена в ФАС.

В письме, ставшем причиной скандала, говорилось о проблемах у Бинбанка, Московского кредитного банка, Промсвязьбанка и банка «Открытие». Клиентам «Альфа-Капитала» советовали перевести свои активы в другие банки. Также указывалось, что управляющая компания закрыла лимиты на облигации этих банков. После широкого резонанса в Альфа-банке заявили, что письмо было частным мнением менеджера УК «Альфа-Капитал», а его содержание не соответствует действительности. В банке пообещали провести проверку.

Центробанк обратился в ФАС с просьбой проверить «Альфа-Капитал» на предмет недобросовестной конкуренции. ФАС 17 августа допустила, что может вынести «Альфа-Капиталу» предупреждение из-за письма сотрудника. В ведомстве усмотрели признаки дискредитации конкурентов.