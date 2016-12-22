Бывшего совладельца банка «Софрино» объявили в розыск

Бывшего председателя правления и совладельца банка «Софрино» Дмитрия Малышева заочно обвинили в мошенничестве и объявили в розыск. В 2014 году банк лишили лицензии, временная администрация выявила факты вывода активов

Дмитрий Малышев (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Следователи в рамках расследования дела о хищениях в банке «Софрино» заочно предъявили обвинение в мошенничестве экс-председателю правления и совладельцу кредитной организации Дмитрию Малышеву. Он объявлен в розыск, сообщает RNS со ссылкой на Агентство страхования вкладов (АСВ).

Как отмечает агентство, обвинение предъявлено по фактам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Предварительное следствие по делу приостановлено с 11 мая в связи с розыском подозреваемого.

Также АСВ направило заявление в правоохранительные органы с требованием завести еще одно дело о преднамеренном банкротстве банка по ст. 196 УК РФ, помимо уже расследуемого дела о присвоении и растрате по ч.4 ст.160 УК РФ.

Банк «Софрино» лишился лицензии на осуществление своей деятельности в июне 2014 года из-за высокорискованной кредитной политики и неисполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками. К этому моменту он занимал 314-е место в российской банковской системе по объему активов. Временная администрация, которую ввел регулятор, выявила дыру в капитале банка на сумму 4,9 млрд руб. — факты вывода активов через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок по замене ликвидных активов на кредиты организаций с неизвестной платежеспособностью.

После этого АСВ направил в МВД заявление о необходимости начать расследование дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Правоохранители удовлетворили требование конкурсного управляющего.

Малышев представлял в государственных органах Московскую патриархию по вопросам финансовой организации проектных и ремонтно-реставрационных работ на объектах РПЦ. Долей в банке «Софрино» он владел через пять компаний — ООО «Алемаж», ООО «Стек-Т», ООО «Элбин-М», ООО «Сиан-М» и ООО «Мекона-М». Учрежденная Малышевым и его партнерами фирма «Жилищно-строительная компания» (ЖСК) получала несколько крупных подрядов РПЦ. В частности, 2006 году ЖСК победила в 36 конкурсах, объявленных Минкультуры (ранее — Роскультура) на восстановление храмов, общий объем контрактов составил 60 млн руб.

До 2012 года «Софрино» считался банком, близким к РПЦ, однако в 2012 году церковь выкупила долю в «Пересвете» и перевела туда свои активы из «Софрино», после чего у банка начались финансовые проблемы.

МВД выяснило, что в 2013–2014 годах Малышев выдал несколько невозвратных кредитов «фирмам-однодневкам», общая сумма которых составила свыше 500 млн руб. При этом, по данным следствия, не проводилась необходимая проверка залогового имущества заемщиков, а сами они оказались фиктивными.