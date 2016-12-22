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СМИ рассказали о первом совместном проекте Visa и системы «Мир»
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СМИ рассказали о первом совместном проекте Visa и системы «Мир»
Финансы, 10:59
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СМИ рассказали о первом совместном проекте Visa и системы «Мир»
ВТБ начнет выпускать социальную карту москвича на базе сотрудничества национальной платежной системы «Мир» и международной Visa, сообщают источники «Коммерсанта». Это может стать первым совместным проектом двух систем
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Первым совместным проектом сотрудничества (кобейджингом) международной платежной системы Visa и национальной «Мир» может стать новая социальная карта москвича банка ВТБ. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к банку, а также на собеседников, знакомых с планами платежных систем.

По информации издания, сначала обновленная социальная карта будет выпущена только на базе системы «Мир», фактический выпуск может начаться уже с 1 июля. По словам знакомого с планами ВТБ собеседника, в дальнейшем планируется объединение проекта с Visa.

Срок реализации кобейджа «Мира» и Visa с банком ВТБ, его детали и специфика будут зависеть от того, когда Visa окончательно договорится с НСПК и российским регулятором. По словам собеседника, переговоры стороны уже перешли в завершающую стадию, подписать соглашение о сотрудничестве они планируют до конца осени.

«Мы находимся в диалоге с Центробанком и НСПК по ряду вопросов, касающихся развития электронных платежей в России, включая вопрос о создании кобейджинговой карты. Пока окончательного решения не принято», — заявили в пресс-службе Visa.

Другой источник газеты подчеркнул, что этот проект может оказаться первым в рамках кобейджингового сотрудничества двух платежных систем. В операторе «Мира» — Национальной системе платежных карт — изданию рассказали, что НСПК продолжает переговоры о реализации совместного с Visa проекта.

«Детали данного проекта c Visa обсуждаются c НСПК, ГУП «Московский социальный регистр» и Банком России», — приводит издание слова главы службы банковских карт ВТБ Марии Точиловой.

В Центробанке отказались от комментариев.

В настоящее время социальные карты москвича выпускаются на базе платежной системы MasterCard. Всего, по данным ВТБ, на которые ссылается «Коммерсант», такие карты есть у 4,5 млн жителей столицы. Программы кобейджинга позволяют проводить внутренние трансакции через национальную платежную систему, а при использовании карты за рубежом — через международную.

Автор: Анна Трунина
Теги: ВТБ , Visa , сотрудничество , «Мир»
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