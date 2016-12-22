Шишханов заявил о готовности продать свою долю за рубль

Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов рассказал, что готов продать свою долю в банке за рубль. Сейчас он с Михаилом Гуцериевым владеет 96,55% акций банка, но во время санации ЦБ может отойти 75% акций

Микаил Шишханов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM» заявил, что готов продать свой пакет акций банка за символическую цену в один рубль. Шишханов и Михаил Гуцериев владеют 96,55% голосующих акций банка.

Так Микаил Шишханов ответил на вопрос о том, верны ли слухи о том, что он готов продать свою долю в Бинбанке. «Нет, я сейчас готов за рубль передать свою долю», — заявил Шишханов. Он отметил, что акционеры банка обсуждают «с надзором и с Центральным банком» передачу 75% регулятору. «В лучшем случае 25% останется у меня и у миноритарных партнеров», — заметил он.

«Я готов сделать все, что необходимо, как потребует Центральный банк, для того, чтобы организация дальше жила и развивалась», — заключил Шишханов.

В четверг, 21 сентября, Центробанк объявил о санации Бинбанка и Рост Банка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Через принадлежащий ЦБ ФКБС уже санировался ФК «Открытие». Оздоровление Бинбанка пройдет в два этапа и продлился шесть-восемь месяцев. На первом этапе в банке начнет действовать временная администрация и будет приостановлена работа правления. Если в банке выявится отрицательный капитал, субординированные долги банка будут конвертированы в акции. В течение второго этапа полномочия акционеров будут приостановлены до окончания работы временной администрации, на них придется всего 25% акций, 75% будет контролировать ЦБ.

Ранее в интервью РБК Шишханов рассказал, что понял, что банку нужна помощь в начале 2017 года, тогда он попросил миноритарного акционера Михаила Гуцериева «активно заняться делами в банке». По словам Шишханова, экономика банка «начала хромать» после санации Бинбанком девяти банков, в том числе Рост Банка. «Модель санации, которая существовала, была построена для растущего или стабильного рынка. А в итоге мы попали в ножницы падающего рынка», — говорил акционеров. Он также посетовал на «слухи» в онлайне, в Twitter, в WhatsАpp, из-за которых банк потерял часть ликвидности.