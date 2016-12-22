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Банк России оценил потребности Бинбанка в капитале
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Банк России оценил потребности Бинбанка в капитале
Финансы, 14:00
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Банк России оценил потребности Бинбанка в капитале
ЦБ предварительно оценил потребность в докапитализации Бинбанка в 250–350 млрд руб. Как сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев, условием санации была передача необремененных залогами промышленных активов группы «Сафмар»
Фото: Владислав Шатило / РБК

ЦБ предварительно оценил потребность в докапитализации Бинбанка в 250–350 млрд руб. «Мы оцениваем необходимость в доформировании резервов банков группы от 250 до 350 млрд руб.», рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев, передает корреспондент РБК.

Он подчеркнул, что это предварительная​ оценка в потребности доформирования резервов санируемого банка, поскольку временная администрация еще проводит оценки всех активов группы Бинбанка.

Возврат активов начался

По словам зампредправления банка, государство в лице Центрального банка планирует потратить на санацию Бинбанка минимальное количество средств. В этой связи одним из условий санации была передача необремененных залогами в Бинбанке промышленных активов группы «Сафмар». «Наше условие было следующее — все свободные активы, которые не заложены в других банках, должны вернуться в банк», — сказал он, подчеркнув, что другие промышленные активы группы «Сафмар» финансировались не только Бинбанком, но и другими банками.

Поясняя, какие именно активы могут быть переданы санируемому банку, зампред Поздышев отметил, что это активы семьи Шишханова — Гуцериева. «Это действующие компании, те активы, которые сейчас привязываются в разных формах к группе БИН, касаются сектора недвижимости, сектора углеводородов, сектора сельскохозяйственного и пищевого, сектора нанотехнологий», — сказал он.

Системная значимость Бинбанка

Говоря о причинах санации Бинбанка, зампред ЦБ отметил, что, несмотря на то, что формально банк не относился к числу системно значимых российских банков, совокупные балансы банков группы (Бинбанка, Ростбанка, а также Бинбанк Д​иджитал и Уралприватбанка) представляют собой системно значимую группу кредитных организаций. Он также отметил, что Бинбанк включен в список значимых организаций на рынке платежных услуг. «По причине системной значимости группы банков Бинбанка на российском финансовыми рынке мы приняли решение об участии в капитале этих банков через Фонд консолидации», — заявил он.

Зампред ЦБ добавил, что акционеры Бинбанка заявляют о готовности продолжить свою работу в руководстве банка. Вместе с тем решения совета директоров банка и общего собрания акционеров вступают в силу после согласования с временной администрацией ЦБ. «Мы рассчитываем, что это бизнесмены (семья Гуцериевых. — РБК), которые дорожат репутацией», — добавил Василий Поздышев.

Как будет проходить санация Бинбанка

ЦБ в четверг, 21 сентября, объявил о санации Бинбанка и Рост Банка через Фонд консолидации банковского сектора. Регулятор использует ту же схему, что и в первой санации через фонд в банке «ФК Открытие»: ЦБ становится основным инвестором, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм bail-in не применяется.

Оздоровление Бинбанка будет проходить в два этапа совокупным сроком шесть-восемь месяцев. На первом этапе (один-три месяца) будет введена временная администрация и приостановлена работа правления. Решения совета директоров и собрания акционеров будут вступать в силу после согласованию с временной администрацией. Если после оценки временной администрацией финансового состояния банка достаточность базового капитала опустится ниже пороговых значений, субординированные долги банка будут конвертированы в акции. По итогам первого этапа ЦБ утвердит план участия в предупреждении банкротства кредитной организации.

На втором этапе (три-пять месяцев) будут приостановлены полномочия акционеров, которые будут восстановлены после окончания работы временной администрации, но не в полном объеме (75% акций будет принадлежать ЦБ). После создания новых органов управления банка процесс финоздоровления банка завершится.

Как принималось решение о санации

​20 сентября собственник Бинбанка Микаил Шишханов обратился в Центробанк с просьбой провести санацию кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Как позднее заявили в банке, его владельцы в течение последнего года обсуждали возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. «Не найдя возможности докапитализации банка за счет собственных средств и по итогам анализа проблем банка собственник Микаил Шишханов обратился к Банку России с просьбой о санации», — говорилось в официальном заявлении банка.

В тот же день регулятор принял решение о выделении кредитной организации средств, которые пойдут на поддержание ликвидности банка. Сумма выделенных средств не раскрывалась.

В интервью РБК один из бенефициаров банка Микаил Шишханов (доля в банке — 59,7%) в числе ключевых причин проблем Бинбанка назвал качество активов МДМ Банка. «Я не ожидал, что в МДМ Банке будут такие плохие активы. Потому что, когда мы входили, было понимание и уже утвержденный план оздоровления, но в конечном итоге у МДМ, к сожалению, оказался в разы больше и хуже портфель, чем предполагали», — сказал он. Банкир также отметил, что ситуация вокруг банка «Открытие» стала причиной нервозности вкладчиков. «И конечно, те недобросовестные вбросы, которые были в июле месяце и по поводу «Открытия», и письмо от «Альфа-Капитала», дали серьезную нервозность», — сказал он.

История Бинбанка

Бинбанк — ключевой актив одноименной банковской группы, входит в группу «Самфар» (ранее — группа БИН, основана в 1992 году), принадлежащей семье Гуцериевых, занимающих первое место в рейтинге Forbes богатейших семей России 2017 года. Объем бизнеса Гуцериевых, по оценкам журнала, $9,91 млрд.

Бинбанк был основан в конце 1993 года Михаилом Гуцериевым как оператор особой экономической зоны (внутреннего офшора) Ингушетии. В 2008 году Бинбанк приобрел, а в 2013 году присоединил Башкомприватбанк. В 2014 году был приобретен Москомприватбанк, который затем был переименован в «Бинбанк Диджитал», а также ДНБ Банк, переименованный затем в Бинбанк Мурманск». В декабре 2014 года Бинбанк принял участие в санации группы Рост Банка (Рост Банк, СКА-банк, Тверьуниверсалбанк, Аккобанк, «Кедр»), на которую было предоставлено 35,9 млрд руб. В июне 2015 года акционеры Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев приобрели 58,33% акций МДМ Банка, в декабре 2015-го довели долю до 84,23%, а затем выставили оферту оставшимся держателям. В 2016 году в рамках реорганизации Бинбанк и «Бинбанк Мурманск» были присоединены к МДМ Банку, который одновременно был переименован в Бинбанк.​

По данным «Интерфакс-100» за первое полугодие 2017 года, Бинбанк занимает 12-е место в банковской системе по объему активов, их размер составляет 1,12 трлн руб. Объем обязательств перед населением — 553 млрд руб.

Авторы: Юлия Титова, Екатерина Литова, Анастасия Криворотова.
Теги: санация , Микаил Шишханов , ЦБ , Бинбанк
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