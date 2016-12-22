Банк России оценил потребности Бинбанка в капитале

ЦБ предварительно оценил потребность в докапитализации Бинбанка в 250–350 млрд руб. Как сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев, условием санации была передача необремененных залогами промышленных активов группы «Сафмар»

Фото: Владислав Шатило / РБК

ЦБ предварительно оценил потребность в докапитализации Бинбанка в 250–350 млрд руб. «Мы оцениваем необходимость в доформировании резервов банков группы от 250 до 350 млрд руб.», рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев, передает корреспондент РБК.

Он подчеркнул, что это предварительная​ оценка в потребности доформирования резервов санируемого банка, поскольку временная администрация еще проводит оценки всех активов группы Бинбанка.

Возврат активов начался

По словам зампредправления банка, государство в лице Центрального банка планирует потратить на санацию Бинбанка минимальное количество средств. В этой связи одним из условий санации была передача необремененных залогами в Бинбанке промышленных активов группы «Сафмар». «Наше условие было следующее — все свободные активы, которые не заложены в других банках, должны вернуться в банк», — сказал он, подчеркнув, что другие промышленные активы группы «Сафмар» финансировались не только Бинбанком, но и другими банками.

Поясняя, какие именно активы могут быть переданы санируемому банку, зампред Поздышев отметил, что это активы семьи Шишханова — Гуцериева. «Это действующие компании, те активы, которые сейчас привязываются в разных формах к группе БИН, касаются сектора недвижимости, сектора углеводородов, сектора сельскохозяйственного и пищевого, сектора нанотехнологий», — сказал он.

Системная значимость Бинбанка

Говоря о причинах санации Бинбанка, зампред ЦБ отметил, что, несмотря на то, что формально банк не относился к числу системно значимых российских банков, совокупные балансы банков группы (Бинбанка, Ростбанка, а также Бинбанк Д​иджитал и Уралприватбанка) представляют собой системно значимую группу кредитных организаций. Он также отметил, что Бинбанк включен в список значимых организаций на рынке платежных услуг. «По причине системной значимости группы банков Бинбанка на российском финансовыми рынке мы приняли решение об участии в капитале этих банков через Фонд консолидации», — заявил он.

Зампред ЦБ добавил, что акционеры Бинбанка заявляют о готовности продолжить свою работу в руководстве банка. Вместе с тем решения совета директоров банка и общего собрания акционеров вступают в силу после согласования с временной администрацией ЦБ. «Мы рассчитываем, что это бизнесмены (семья Гуцериевых. — РБК), которые дорожат репутацией», — добавил Василий Поздышев.

Как будет проходить санация Бинбанка

ЦБ в четверг, 21 сентября, объявил о санации Бинбанка и Рост Банка через Фонд консолидации банковского сектора. Регулятор использует ту же схему, что и в первой санации через фонд в банке «ФК Открытие»: ЦБ становится основным инвестором, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм bail-in не применяется.

Оздоровление Бинбанка будет проходить в два этапа совокупным сроком шесть-восемь месяцев. На первом этапе (один-три месяца) будет введена временная администрация и приостановлена работа правления. Решения совета директоров и собрания акционеров будут вступать в силу после согласованию с временной администрацией. Если после оценки временной администрацией финансового состояния банка достаточность базового капитала опустится ниже пороговых значений, субординированные долги банка будут конвертированы в акции. По итогам первого этапа ЦБ утвердит план участия в предупреждении банкротства кредитной организации.

На втором этапе (три-пять месяцев) будут приостановлены полномочия акционеров, которые будут восстановлены после окончания работы временной администрации, но не в полном объеме (75% акций будет принадлежать ЦБ). После создания новых органов управления банка процесс финоздоровления банка завершится.

Как принималось решение о санации

​20 сентября собственник Бинбанка Микаил Шишханов обратился в Центробанк с просьбой провести санацию кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Как позднее заявили в банке, его владельцы в течение последнего года обсуждали возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. «Не найдя возможности докапитализации банка за счет собственных средств и по итогам анализа проблем банка собственник Микаил Шишханов обратился к Банку России с просьбой о санации», — говорилось в официальном заявлении банка.

В тот же день регулятор принял решение о выделении кредитной организации средств, которые пойдут на поддержание ликвидности банка. Сумма выделенных средств не раскрывалась.

В интервью РБК один из бенефициаров банка Микаил Шишханов (доля в банке — 59,7%) в числе ключевых причин проблем Бинбанка назвал качество активов МДМ Банка. «Я не ожидал, что в МДМ Банке будут такие плохие активы. Потому что, когда мы входили, было понимание и уже утвержденный план оздоровления, но в конечном итоге у МДМ, к сожалению, оказался в разы больше и хуже портфель, чем предполагали», — сказал он. Банкир также отметил, что ситуация вокруг банка «Открытие» стала причиной нервозности вкладчиков. «И конечно, те недобросовестные вбросы, которые были в июле месяце и по поводу «Открытия», и письмо от «Альфа-Капитала», дали серьезную нервозность», — сказал он.