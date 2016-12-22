Владелец Бинбанка назвал банк «заложником слухов в Twitter и WhatsApp»

Микаил Шишханов в интервью РБК рассказал о причинах обращения к Центробанку за поддержкой

Микаил Шишханов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Нервная ситуация на финансовом рынке на фоне санации ФК «Открытие» сделала Бинбанк заложником слухов, рассказал в интервью РБК Микаил Шишханов, главный акционер и председатель совета директоров Бинбанка. Ранее Шишханов обратился к Центробанку с просьбой о санации Бинбанка посредством нового механизма Фонда консолидации.

«Банки не рушатся от экономики — экономику всегда можно тянуть и объяснять, в большей степени банки зависят от ликвидности. И конечно, те недобросовестные вбросы, которые были в июле месяце и по поводу «Открытия», и по поводу писем от «Альфа-Капитала», дали серьезную нервозность. Я бы не сказал бы, что «Югра» какую-то особую нервозность дала. Безусловно, ситуация вокруг «Открытия» дала нервозность на рынке. Я практически весь август летал по регионам, объяснял клиентам, — «вы не переживайте». Если эта новая технология (санации) будет применяться, то никаких проблем не существует. И буквально неделю назад, исходя из того, как в ликвидности ведут себя клиенты, стало понятно, что эта нервозность продолжается, к большому сожалению. В сегодняшних технологиях, в онлайне, в Twitter, в Whatsapp и так далее шли всякие слухи. К большому сожалению, ты становишься заложником, ты постоянно доказываешь, что не верблюд, что у тебя всё в порядке. Собственно, мы стали понимать, что можем подвести наших клиентов, наших вкладчиков, и в том числе наших и кредиторов, и в том числе наших заемщиков, потому что у нас активные кредитные линии, компании кредитуются, и надо продолжать их кредитовать, чтобы не допустить по ним дефолта. Я понял, что ситуация может стать критичной, и, собственно, принял решение обратиться в Центральный банк за помощью в оздоровлении нашей банковской группы через Фонд консолидации, потому что я увидел как это происходит в «Открытии» — всё цивилизованно, банк дальше продолжает работать. Да, наверное, у первопроходцев иногда в опыте случаются какие-то казусы, но, в итоге, Центральный банк ведет себя очень логично и очень профессионально. Поэтому я абсолютно спокоен и искренне понимаю, что это, наверное, самое правильное решение было на тот момент. Конечно, как и любой банкир, как любой собственник, хотелось бы до последнего тянуть, но так бы я подвел всех тех людей, которые верили Бинбанку. А я уверен, что они и дальше будут работать с Бинбанком. Моя задача сейчас: правильно организовать так называемый процесс перехода», — объяснил Шишханов.

По его словам, понимание необходимости обращения за поддержкой в ЦБ сформировалось в начале 2017 года.

«С точки зрения экономики банка я понял, что помощь нужна, в начале этого года. Собственно, поэтому я и попросил миноритарного акционера Михаила Гуцериева активно заняться делами в банке. До этого он никак не был вовлечен в процесс ни управления, ни принятия рисков, ни развития. И я понимал, что, может быть, его промышленное мышление поможет. Но тогда была совсем другая модель возможного оздоровления. Всё-таки были банки, которые мы взяли на санацию, а я напомню, это 6 банков системы Рост Банка, до этого мы взяли на санацию Москомприватбанк, и была скрытая санация МДМ Банка. В конечном счете в 2015-16 годах рынок и экономика не выправились, и мы увидели, что с заемщиками — беда, активы, к большому сожалению, не оздоравливаются. Стали понимать, что экономика банка хромает. И мы начали процесс возможной смены инвестора, в том числе на Рост Банке. Когда новый закон по Фонду консолидации был принят, стало ясно, что появилась новая возможность по оздоровлению», — заключил он, добавив, что верит в сохранение крупного банковского бизнеса в России.

«Я точно уверен, что крупный частный бизнес и в банковской сфере, он будет. Без частного капитала, я уверен, нет здоровой конкуренции. Поэтому я абсолютный приверженец рынка. Да, наверное, та бизнес-модель, которую я избрал для развития моей банковской структуры, оказалась несколько агрессивной, и эта модель работала на растущем рынке, или хотя бы на стабильном, но не на падающем. А случилось то, что случилось — рынок стал падающим — реализовался бизнес-риск. Я, как предприниматель, в этот бизнес-риск попал. Но я убежден, что нет каких-то политических целей национализировать банковскую систему», — сказал Шишханов в интервью РБК.

В минувшую среду, 20 сентября, Шишханов попросил ЦБ провести санацию Бинбанка с помощью Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Источники РБК рассказывали, что акционеры банка до последнего времени предпринимали попытки договориться с регуляторов и исправить ситуацию с продажей активов. В тот же день Центробанк объявил о ​решении выделить Бинбанку средства для поддержания ликвидности «на основании обращения кредитной организации».