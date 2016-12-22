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АКРА заявило о возможном «ухудшении ликвидной позиции» у «ФК Открытие»
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АКРА заявило о возможном «ухудшении ликвидной позиции» у «ФК Открытие»
Финансы, 21 авг, 21:25
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АКРА заявило о возможном «ухудшении ликвидной позиции» у «ФК Открытие»
К снижению рейтинга может привести дальнейшее существенное ухудшение позиций банка по ликвидности, отмечает АКРА. В этом случае устойчивость банка будет зависеть от поддержки регулятора, считают в агентстве
Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) поставило рейтинг банка «ФК Открытие» ВВВ- с прогнозом «стабильный» на пересмотр с прогнозом «негативный» в понедельник, 21 августа, говорится в сообщении агентства. Основной причиной пересмотра рейтинговой оценки и ухудшения прогноза в агентстве указывают «существенное ухудшение ликвидной позиции банка».

По мнению аналитиков АКРА, к этому привели два фактора — существенный отток клиентских средств и усиливающаяся зависимость банка от операций рефинансирования Банка России. «Мы видим давление, оказываемое на фондирование и ликвидность банка, которое может продолжиться в августе», — отмечает старший директор, руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.

Рейтинг ВВВ- с прогнозом «стабильный» АКРА присвоило банку «ФК Открытие» 3 июля, отметив, что существенное давление на кредитоспособность банка оказывает слабое качество активов «ФК Открытие» и вероятность негативного влияния на его ликвидность и достаточность капитала со стороны материнской компании. Это лишило банк возможности привлечения средств пенсионных накоплений и федерального бюджета, что стало основной причиной оттока клиентских средств из банка в июле. Согласно отчетности банка, опубликованной на сайте ЦБ, отток клиентских средств из банка составил в июле 30%, или порядка 360 млрд руб., в том числе 100 млрд руб. средств госкомпаний, а также 36 млрд руб. средств физлиц.

«АКРА полагает, что по состоянию на начало августа 2017 года банк обладал запасом ликвидных средств, однако нельзя исключать, что в сценарии сохранения динамики оттока ресурсов в августе и сентябре финансовая устойчивость банка будет зависеть от поддержки регулятора как кредитора последней инстанции», — говорится в сообщении агентства. В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источник сообщил о том, что Банк России одобрил «ФК Открытие» кредитную линию. Источник РБК, знакомый с ходом обсуждения этого займа, подтверждал утверждение этой линии. Позже, 21 июля, «Ведомости» со ссылкой на два источника сообщили, что регулятор предоставил «Открытию» беззалоговый кредит.

Коэффициент текущей ликвидности (рассчитываемый АКРА как отношение объема высоколиквидных и необремененных активов к объему межбанковских обязательств и срочных средств юридических лиц (со сроком привлечения до 30 дней), текущих средств юридических и физических лиц, а также вкладов населения) снизился за июль с 28% до 21%, что существенно хуже показателя сопоставимых частных банков, указало агентство. По оценке АКРА, произошедшие оттоки совпадают с предпосылками стрессового сценария, используемого агентством при оценке ликвидности и определении кредитного рейтинга.

АКРА третьим из агентств решило пересмотреть оценку «ФК Открытие». В минувший четверг о пересмотре рейтинга банка с возможностью понижения заявили Moody's и S&P. При этом помимо риска ухудшения ликвидности, о котором говорит АКРА, международные агентства указали также на риски участия «ФК Открытие» в проектах его основного акционера — холдинга «Открытие».

В частности, указывали Moody's и S&P, дополнительные риски возникают у банка в связи с кредитованием в рамках сделки с «Росгосстрахом». В июле банк «ФК Открытие» предоставил страховой компании дополнительную поддержку в размере 10 млрд руб. сверх 30 млрд руб., предоставленных в начале года для поддержания показателей капитализации «Росгосстраха», указано в релизе S&P. В связи с этим агентство не исключает возможности того, что в будущем банку «ФК Открытие» придется оказывать «Росгосстраху» дальнейшую поддержку напрямую или опосредованно, и это может оказать негативное влияние на характеристики кредитоспособности банка.

В минувшую пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство компании «Открытие-Информ» (по данным СПАРК, на 100% принадлежит «Открытие Холдингу», крупнейшим акционером которого является Вадим Беляев) о покупке ею сразу трех структур «Росгосстраха» — «РГС Холдинг», «РГС Активы» и РГСН. Накануне газета «Ведомости» сообщила, что «Открытие Холдинг» передает компанию «Открытие-Информ» своему крупнейшему акционеру Вадиму Беляеву, который подтвердил изданию, что владеет этой компанией.

В случае ухудшения ситуации с ликвидностью, отметили в АКРА, рейтинг «ФК Открытие» будет понижен. К положительному рейтинговому действию может привести стабилизация ресурсной базы и дополнительные меры поддержки со стороны регулятора. «Мы будем мониторить ситуацию с банком и в течение 90 дней определимся с уровнем рейтинга», — отметил Кирилл Лукашук.

«В августе возвраты клиентских средств стабилизировались, на текущий момент изменения не так существенны, клиенты в целом адаптировались к новостному фону, — отметил представитель «ФК Открытие». — Запасы ликвидности достаточны и позволяют банку вести полноценную работу по всем направлениям». Комментировать сведения о привлечении кредита ЦБ в банке отказались.

Автор: Елена Пашутинская.
Теги: рейтинг , «ФК Открытие» , АКРА
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