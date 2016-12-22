Бинбанк заявил о планах провести докапитализацию до конца года

На балансе Бинбанка информационные атаки в летние месяцы не отразились. В планах банка — расчистка баланса и докапитализация на 15 млрд руб. к концу года, заявил глава группы «Сафмар» в интервью Reuterts

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Бинбанк ставит в числе своих целей до конца года расчистить баланс от проблемных активов и провести докапитализацию, рассказал глава группы «Сафмар» Авет Миракян в интервью Reuters. «Ближе к концу года с большей долей вероятности будет еще докапитализация, примерно еще плюс 15 млрд руб., но цифры могут поменяться», — сказал он.

Говоря о ситуации с проблемными активами, Миракян сообщил, что с начала года банк продал таких активов на 10 млрд руб. «Процесс продолжается», — добавил он.

Как писал РБК со ссылкой на отчетность Бинбанка, информационные атаки на кредитную организацию существенно на ее балансе не отразились, оттока средств клиентов не было. Вместе с тем, как отметил глава группы, ​«на фоне ситуации в банковском секторе не хочется надевать «розовые очки и говорить, что на рынке у нас все хорошо и нет никаких проблем — риски в банковском сегменте довольно высокие сегодня».

На прошлой неделе аналитик УК «Альфа-Капитал» предупредил клиентов о проблемах у банков «Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. В понедельник, 21 августа, УК «Альфа-Капитал» сообщила, что в пятницу, 18 августа, отозвала письма с негативной информацией о ряде банков. Вместе с тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от УК «Альфа-Капитал» опровергнуть письма, содержащие не соответствующие действительности сведения о проблемах в группе банков, а также прекратить рассылку подобных писем. При этом ведомство признало, что в рассылке компанией УК «Альфа-Капитал» писем о проблемах банков «Открытие», Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка есть признаки нарушения антимонопольного законодательства.

По оценкам ведущего методолога «Эксперт РА» Юрия Беликова, основные кредитные риски Бинбанка на данный момент сконцентрированы на кредите санируемому банку «Рост» и, если бы предполагалось адекватное резервирование этих требований, то 15 млрд руб. для этого не было бы достаточно. «С позиции наращения активов это не такая сумма, которая кардинально улучшила бы доходность бизнеса, хотя капитал никогда не бывает лишним», — добавил он.

Вместе с тем эксперт отметил, что новых инвесторов, которые готовы инвестировать в крупные частные банки, сейчас немного, тем более с учетом недавнего негативного информационного фона. «Сейчас нет множества желающих вкладывать крупные суммы в капитал банков, несмотря на то что проблемы могут быть преувеличены», — поясняет Беликов. Он предполагает, что инвесторами станут партнеры группы «Сафмар».

Бинбанк входит в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева, которая объединяет промышленные, нефтяные, финансовые активы, а также активы в сфере недвижимости, девелопмента и ретейла. Банк занимает 12-е место по объему активов в ренкинге банков «Интерфакс-100». Чистая прибыль Бинбанка за семь месяцев 2017 года по РСБУ составила 2 млрд руб.