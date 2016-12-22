Задорнов раскрыл размер кредитной линии ЦБ для «ФК Открытие»
Санация «Открытия» и Бинбанка, 22:17
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Задорнов раскрыл размер кредитной линии ЦБ для «ФК Открытие»
ЦБ предоставит банку «ФК Открытие» кредитную линию объемом до 1 трлн руб., рассказал президент-председатель ВТБ24 Михаил Задорнов. Часть этих денег банк мог получить уже в августеО том, что Банк России предоставит панируемому при участии регулятора банку «ФК Открытие» кредитную линию на сумму 1 трлн руб., в среду в эфире телеканала «Россия-24» сообщил президент-председатель ВТБ24 Михаил Задорнов. Он возглавит «ФК Открытие» после завершения процедуры финансового оздоровления банка и работы временной администрации.
«Когда мы говорим о триллионе рублей — это кредитная линия ЦБ «Открытию», — передал ТАСС слова Михаила Задорнова. Топ-менеджер также добавил, что «все-таки, конечно, масштаб, необходимой докапитализации измеряется меньшими суммами».
Часть из средств в рамках кредитной линии ЦБ уже могли быть предоставлены банку в рамках нового механизма поддержки экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ), об утверждении которого ЦБ объявил 1 сентября. По итогам июля и августа задолженность «ФК Открытие» перед ЦБ выросла до 1,06 трлн рублей.
Основная часть задолженности банка перед ЦБ — 728 млрд руб. сформировалась в августе. Большая часть займа (682 млрд рублей) у ЦБ у «ФК Открытие» была привлечена через самый дорогой инструмент фондирования — прямое РЕПО под залог ценных бумаг. Еще более 380 млрд руб. приходилось на кредиты на срок 30-180 дней.
Средства ЦБ понадобились банку, чтобы заместить отток средств корпоративных и частных клиентов — за июль и август отток средств клиентов со срочных счетов банка составил порядка 600 млрд руб., что составляло почти половину баланса банка, писал РБК.
Ранее в банке «ФК Открытие» в ответ на запрос РБК уточняли, что на нестандартные механизмы приходится порядка трети задолженности банка перед ЦБ. При этом по итогам августа рост задолженности перед регулятором был преимущественно по стандартным операциям.
Банк России ввел временную администрацию в «ФК Открытие» 29 августа, 15 сентября было объявлено об утверждении плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «ФК Открытие». По предварительным оценкам, приведенным зампредом ЦБ Василием Поздышевым в интервью Reuters: на докапитализацию группы «ФК Открытие» может потребоваться в пределах 250–400 млрд руб.
РБК ожидает комментарии от ЦБ и банка «ФК Открытие».