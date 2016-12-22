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Владельцы Бинбанка обсуждали с ЦБ возможную санацию в течение года
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Владельцы Бинбанка обсуждали с ЦБ возможную санацию в течение года
Санация «Открытия» и Бинбанка, 16:04
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Владельцы Бинбанка обсуждали с ЦБ возможную санацию в течение года
Руководство Бинбанка сообщило о том, что возможная санкция кредитной организации обсуждалась с Банком России в течение последнего года
Фото: Владислав Шатило / РБК

В пресс-релизе, который распространил Бинбанк, указывается, что топ-менеджмент банка в течение последнего года обсуждал возможные варианты выхода из сложившей ситуации. «Не найдя возможности докапитализации банка за счёт собственных средств и по итогам анализа проблем банка, собственник Микаил Шишханов обратился к Банку России с просьбой о санации», — говорится в документе.

При этом в Бинбанке подчеркнули готовность «сотрудничать с временной администрацией Банка России для обеспечения непрерывности текущей деятельности банка».

Днем 20 сентября ЦБ сообщил о решении выделить Бинбанку средства, необходимые для поддержания ликвидности кредитной организации «на основании ее обращения».

Ранее о выделении Бинбанку Банком России кредита на поддержку ликвидности сообщил источник РБК.

Утром 20 сентября стало известно о том, что собственник Бинбанка обратился к Центробанку с просьбой провести санацию кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Источники РБК при этом указывали, что акционеры банка до последнего времени пытались договориться с ЦБ и исправить ситуацию с продажей активов.

В последние месяцы Бинбанк демонстрировал сокращение объемов ликвидности, покрывающей краткосрочные обязательства банка (за два месяца этот показатель сократился с 160 млрд до 100 млрд руб.). Объемы оттока средств банков и госкомпаний из кредитной организации в августе превысили 30%. За тот месяц физические лица-вкладчики Бинбанка забрали из него примерно 19 млрд руб.

Авторы: Артем Филипенок, Тимофей Дзядко.
Теги: санация , Бинбанк
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