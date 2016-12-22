Бинбанк получил кредит от ЦБ перед возможной санацией

Получению кредита от ЦБ предшествовало ухудшение ситуации с ликвидностью Бинбанка в последние месяцы. В среду владелец Бинбанка обратился к регулятору с просьбой о проведении санации

Фото: Владислав Шатило / РБК

Бинбанк получил кредит на поддержку ликвидности от ЦБ накануне объявления о рассмотрении возможности санации банка, говорит источник РБК, близкий к Банку России. «Средства были предоставлены в небольшом объеме относительно размеров самого банка, — уточнил собеседник РБК, отказавшись называть сумму. — Это точно было не так много, как получил «ФК Открытие». Кредит был предоставлен на прошлой неделе, накануне заседания совета директоров Банка России, подтверждает топ-менеджер крупного банка.

Ранее 20 сентября Банк России сообщил, что владелец Бинбанка обратился к Банку России (ЦБ) с просьбой о проведении санации банка через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

Получению кредита ЦБ предшествовало ухудшение ситуации с ликвидностью Бинбанка в последние месяцы. За август у Бинбанка на 5% сократились суммарные обязательства в основном за счет продажи ценных бумаг и сокращения займов ЦБ по РЕПО. Эти продажи эксперты связывали с поиском ликвидности для исполнения обязательств. Объем ликвидных средств у банка снизился к 1 сентября до 100 млрд рублей с 161 млрд рублей на 1 июля. При этом в августе Бинбанк потерял 3,6% розничных вкладов — один из основных источников фондирования банка — это 19 млрд рублей, на 1 сентября их объем составлял 503 млрд рублей. Одновременно госкомпании забрали из банка 21,5 млрд рублей, что составляет 36,5% обязательств перед такими клиентами.

В Бинбанке и ЦБ, куда РБК обратился с запросом относительно предоставления кредитной линии, пока не прокомментировали ситуацию. В среду 20 сентября Бинбанк сообщил о том, что совладелец банка Микаил Шишханов возглавит его совет директоров и при поддержке Банка России будет проводить финансовое оздоровление самого Бинбанка и Рост банка. «Сейчас мы находимся в активной переговорной стадии с Банком России, — прокомментировал Микаил Шишханов. — Наша цель — при поддержке ЦБ РФ через Фонд консолидации банковского сектора провести эффективное финансовое оздоровление Бинбанка и Рост банка».

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