Владелец Бинбанка попросил ЦБ о санации

Владелец Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации. По информации источников РБК, акционеры банка до последнего времени пытались договориться с ЦБ и исправить ситуацию с продажей активов

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Собственник Бинбанка обратился к Центробанку с просьбой провести санацию кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ пообещали в ближайшее время принять решение о финансовом оздоровлении Бинбанка, занимающего 7-е место по объему средств физических лиц среди российских банков.

Собственниками Бинбанка является Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев, сама организация входит в группу «Сафмар», принадлежащую семье Гуцериева. Корпорация миллиардера объединяет промышленные, нефтяные, финансовые активы, а также работает в сфере недвижимости, девелопмента и ретейла.

Ранее о том, что Банк России может ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в фонд регулятора ФКБС, сообщали источники РБК и «Ведомостей». Решение о санации может быть принято после заседания совета директоров Бинбанка, которое запланировано на пятницу, 22 сентября. По данным источников «Ведомостей», вместе с Бинбанком в фонд ЦБ могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал».

Глава Бинбанка Евгений Давыдович отказывался комментировать РБК факт переговоров с регулятором.

По словам источника РБК, близкого к Центробанку, акционеры кредитной организации до последнего времени активно предлагали регулятору вариант, который бы оставлял банк формально частным, но управление бы им осуществлялось сотрудниками Банка России.

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