ЦБ подготовился к санации Бинбанка

В ближайшие дни Банк России готовится объявить о введении в Бинбанке временной администрации, рассказали источники «Ведомостей». Акционеры банка до последнего времени предпринимали попытки договориться с ЦБ, говорит источник РБК

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центробанк уже в четверг, 21 сентября, может объявить о введении временной администрации в Бинбанке и передаче его в Фонд консолидации банковского сектора, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников. Среди них источник, близкий к ЦБ, три государственных банкира и финансист, знающий это от сотрудника ЦБ, а также банкир, узнавший об этом от коллег из Бинбанка.

​Информацию о возможности принятия ЦБ решения о санации Бинбанка РБК подтвердил источник, близкий к Центробанку, который сказал, что о принятом решении может быть объявлено после пятничного заседания совета директоров.

Как рассказал собеседник РБК, близко общающийся с топ-менеджментом Бинбанка, акционеры кредитной организации предпринимали до последнего времени попытки договориться с регулятором и исправить ситуацию экстренной продажей активов. Также акционеры активно предлагали регулятору вариант, при котором банк останется формально частным, но фактически будет управляться сотрудниками Центробанка. Однако собеседник не знает, к какому решению в итоге пришел ЦБ.

Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что акционеры банка вели переговоры о его передаче в фонд ЦБ. Новый глава Бинбанка Евгений Давыдович отказался комментировать РБК факт переговоров с ЦБ по поводу будущего банка. ​О назначении Евгения Давыдовича, в прошлом гендиректора ретейлера «Связной» и главы одноименного банка, на пост председателя правления Бинбанка было официально объявлено в понедельник, 18 сентября.

Санация Бинбанка может стать вторым случаем привлечения Фонда консолидации банковского сектора после «ФК Открытие», о введении временной администрации в котором ЦБ объявил 29 августа. Бинбанк упоминался агентством Fitch наряду с «ФК Открытие», Промсвязьбанком и Московским кредитным банком (МКБ) в числе банков, связанных перекрестным владением и кредитованием и общими проблемами ликвидности. Fitch отдельно опрашивал рейтингуемые агентством банки на предмет риска на четыре упомянутых банка.

Опрошенные РБК эксперты считают, что проблемы Бинбанка начались после санации Рост-банка. В октябре 2015 агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг Бинбанка с B до B- с негативным прогнозом из-за растущего давления на капитал и неопределенности, связанной с «интеграцией проблемного РОСТ Банка».

Необходимость докапитализации признавал и сам Бинбанк, который в августе сообщил, что ставит в числе своих целей до конца года расчистить баланс от проблемных активов и провести докапитализацию, рассказывал глава группы «Сафмар» Авет Миракян в интервью Reuters. «Ближе к концу года с большей долей вероятности будет еще докапитализация, примерно еще плюс 15 млрд руб., но цифры могут поменяться», — говорил он. Говоря о ситуации с проблемными активами, Миракян сообщил, что с начала года банк продал таких активов на 10 млрд руб. «Процесс продолжается», — добавил он.

После публикации июльской отчетности стало известно, что Бинбанк наряду с банком «ФК Открытие» стал одним из двух крупнейших заемщиков по РЕПО у ЦБ. Из 396 млрд рублей, занятых банками у ЦБ в июле 323,8 млрд пришлось на «ФК Открытие», а 51 млрд рублей — на Бинбанк. При этом на 1 июля его задолженность составляла 55 млрд рублей. Для Бинбанка объем заимствований у ЦБ составлял тогда не более 5% общего объема обязательств.

«Почти половина баланса Бинбанка составляют кредиты санируемому Рост-банку, отмечает аналитик S&P Анастасия Турдыева. — Кроме того банк получил в портфель значительный объем потенциально проблемных кредитов МДМ-банка, которые так же могли оказывать давление на капитал»

В июне S&P подтвердил рейтинги Бинбанка на уровне В/В со стабильным прогнозом, агентство отмечало, что риски по Рост-банку остаются одним из ключевых для Бинбанка, в конце марта 2017 года проблемные кредиты составляли 9,5% совокупного кредитного портфеля Рост-банка. Бинбанк подвержен рискам санируемого банка через кредит на сумму 563 млрд рублей или 6,8% совокупного скорректированного капитала на конец марта 2017 года, говорилось в пресс-релизе.

​Согласно МСФО Бинбанка за 1 полугодие 2017 года, размер кредита, предоставленного Рост-банку составлял более 590,9 млрд рублей. За полгода кредит увеличился на 55 млрд рублей. По информации источника РБК, близкого к Бинбанку, регулятор был неудовлетворен слишком медленным восстановлением Рост-банка и потребовал завершить санацию уже в 2018 году вместо предложенного банком 2020 года.