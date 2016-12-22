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НПФ «Благосостояние» передаст страховые активы компании Бориса Йордана
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НПФ «Благосостояние» передаст страховые активы компании Бориса Йордана
Финансы, 14:10
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НПФ «Благосостояние» передаст страховые активы компании Бориса Йордана
НПФ «Благосостояние» продает контрольные пакеты двух своих страховых компаний «Ренессанс страхованию» взамен на миноритарную долю у крупного страховщика. Сделка может решить проблемы с ликвидностью «Ренессанс страхования», считают эксперты

Акционеры группы «Ренессанс страхование» и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Благосостояние» (владеет страховыми компаниями «Интач» и «Благосостояние ОС») договорились о совершении сделки по обмену активами, рассказал РБК источник, близкий к «Ренессанс страхованию», и подтвердил близкий к «Благосостояние ОС» источник. Сейчас сделка находится на стадии завершения, сказали собеседники РБК.

В результате сделки НПФ «Благосостояние» передаст контроль над двумя своими страховыми компаниями «Интач» и «Благосостояние ОС» «Ренессанс страхованию» в обмен на ее миноритарную долю, рассказал собеседник РБК, близкий к «Ренессанс страхованию». В сделке могут быть задействованы денежные средства, говорит источник РБК, близкий к «Ренессанс страхованию».

По объему страховых премий за 2016 год группа «Ренессанс страхование» заняла 12-е место (22,9 млрд руб.), «Благосостояние ОС» — 49-е (2,9 млрд руб.), «Интач» — 63-е (2 млрд руб.), говорится на сайте ЦБ.

«Ренессанс страхование»

В конце 2014 года Банк России анонсировал проверку качества активов игроков страхового рынка. ЦБ пообещал, что тем, у кого будут выявлены неликвидные активы, «проще уйти, чем остаться на рынке», говорил директор департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук. После этого «Ренессанс страхование» совместно с ЦБ разработала двухлетний план повышения ликвидности.

Член совета директоров страховой группы Сергей Рябцов говорил в мае 2016 года о намерениях заместить активы на 15 млрд руб. до конца 2016 года. На момент этого сообщения компания уже заместила активы на 10,5 млрд руб., говорил Рябцов. На остальную сумму компания планировала провести допэмиссию, то есть почти на 5 млрд руб. Как отмечает источник на страховом рынке, допэмиссия может быть частью сделки.

Как говорил основной владелец страховой компании «Ренессанс Страхование» Борис Йордан в интервью РБК, к концу 2016 года ликвидные активы «Ренессанс страхования» составят 35%. Определить ликвидность активов «Ренессанс страхования» по одной ее отчетности достаточно трудно, потому что компания публикует сокращенную форму, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. «Как правило, крупные страховые компании публикуют полную отчетность, и сокращенная форма — это исключительный случай», — отмечает эксперт.

В апреле этого года рейтинговое агентство «Эксперт РА» в рейтинговом действии группе «Ренессанс страхование» указало, что негативные факторы, оказывающие влияние на компанию, — высокое отношение заемных средств к собственным (49,9% на 30.09.2016) и отрицательная рентабельность инвестиций (–3,7% за девять месяцев 2016 года).

В апреле этого года рейтинговое агентство «Эксперт РА» в своем комментарии к рейтинговому действию по «Ренессанс страхованию» указывала, что компания находится в процессе сделки по привлечению крупных стратегических инвесторов. Закрытие сделки планируется до конца июня, отмечал «Эксперт РА».

«Интач» и «Благосостояние ОС»

НПФ «Благосостояние» владеет 100% страховой компании СК «Благосостояние», в которую входят «Интач» и «Благосостояние ОС», говорится в МСФО пенсионного фонда. «Интач и «Благосостояние ОС» — это не самые крупные участники рынка в отличие от «Ренессанс страхования», которая близка к топ-10 страховых компаний, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин.

НПФ «Благосостояние» стал покупателем страховой компании «Интач» в начале 2016 года, говорится на сайте «Интач». 75% компании «Интач» продала британская страховая группа RSA Insurance Group за 5,3 млн фунтов (550 млн руб.), писали «Ведомости». Остальные 25% продал Европейский банк реконструкции и развития, однако стоимость этой доли неизвестна.

Идея иностранного акционера, владевшего «Интач», состояла в развитии прямых продаж, однако ожидания не оправдались, и он решил продать актив, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Как говорит источник, близкий к пенсионному фонду «Благосостояние», фонд не менял структуру и бизнес-модель компании «Интач».

Страховую компанию «Благосостояние ОС» пенсионный фонд приобрел в 2014 году. До этого компания принадлежала голландской компании Home Credit B.V. По оценке экс-заместителя генерального директора «Эксперт РА» Павла Самиева, актив мог обойтись в $2 млн.

Сейчас стоимость компаний по открытым источникам оценить трудно, говорит Алексей Бредихин из АКРА. За базовую величину можно взять капитал (1,6 млрд руб. — «Интач» и 480 млн руб. — «Благосостояние ОС»), которая, как правило корректируется вверх, отмечает Бредихин. «Величина корректировки зависит от перспектив бизнеса и качества активов», — говорит Бредихин. По его словам, ликвидность активов обеих компаний можно условно оценить как среднюю по меркам российского страхового рынка, если опираться на данные МСФО по итогам 2016 года.

Цели и последствия сделки

Трудно сказать, в какой степени сделка с НПФ «Благосостояние» поможет решить проблему ликвидности активов «Ренессанс страхования». Все зависит от ее конфигурации, говорят эксперты.

Что касается интересов пенсионного фонда «Благосостояния, то он, идя на сделку с «Ренессанс страхованием», вероятно, решил выйти из страхового бизнеса. «Это, возможно, для НПФ выгоднее, чем развитие страхового бизнеса своими силами. Кроме того, объединенная компания может быть более эффективной», — допускает эксперт.

Также нельзя забывать о возможном давлении сделок слияния и поглощения (M&A) на капитал принимающей компании. Любая сделка M&A может привести к изменению рейтинга по разным причинам, в том числе из-за давления увеличившихся активов на капитал, изменения профиля бизнеса, структуры активов, говорит Алексей Бредихин. «Но каждый случай нужно рассматривать отдельно, ситуация с «Ренессанс страхованием» зависит от конфигурации сделки», — добавляет он.

На момент публикации НПФ «Благосостояние» не ответил на запрос РБК. В «Ренессанс Страховании» отказались от комментариев.

Авторы: Юлия Титова, Марина Божко
Теги: сделка , страховые компании , допэмиссия , Борис Йордан
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