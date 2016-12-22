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Эксперты АКРА выявили у «Росгосстраха» аномальные выплаты по ОСАГО
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Эксперты АКРА выявили у «Росгосстраха» аномальные выплаты по ОСАГО
Финансы, 00:02
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Эксперты АКРА выявили у «Росгосстраха» аномальные выплаты по ОСАГО
Средняя страховая выплата компании в ОСАГО в 2017 году была порядка 100 тыс. руб., что выше рынка на 70%, заметили аналитики АКРА. «Росгосстрах» объяснил это разной системой учета данных и работой в «токсичных регионах»
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Средняя выплата «Росгосстраха» по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) в первом полугодии 2017 года превышала среднюю выплату по рынку на 70% и составляла 98 тыс. руб., говорится в отчете АКРА «Финансовые институты. Страхование».

Как отмечает рейтинговое агентство, среднерыночная выплата составляла в указанный период 57,6 тыс. руб. «Отрицательный финансовый результат компании во многом можно объяснить именно этим фактором», — пишет АКРА, отмечая, что если бы средняя выплата «Росгосстраха» совпадала с показателями конкурентов, за последние полтора года страховщик сэкономил бы на выплатах около 42 млрд руб.

В декабре 2016 года источники на страховом рынке сообщали РБК о возможности приобретения СК «Росгосстрах» холдингом «Открытие». Сделка официально почти полгода не признавалась сторонами. Вместе с тем средства «Открытие» предоставляло группе «Росгосстраха» и без оформления юридического контроля. Совокупно объем выделенных «Открытием» «Россгосстраху» средств в первом полугодии составлял 40 млрд руб. 29 августа ЦБ объявил о санации ФК «Открытие» вместо с рядом его активов, в том числе компании «Россгосстрах», через Фонд консолидации банковского сектора. Согласно последним данным, ЦБ оценивает затраты на санацию группы банка «Открытие» в 450 млрд рублей.

«Росгосстрах», являющийся одним из крупнейших игроков ОСАГО (в 2015 году ее доля составляла 35%), столкнувшись с высокой убыточностью этого рынка, начал сокращать на нем свою долю. Так, если в 2016 году доля этого страховщика на рынке ОСАГО составляла 24%, то в первой половине 2017 года — 20%. Однако сокращение сопровождалось увеличением размера средней выплаты, причем «Россгосстрах» превосходил по этому показателю и ближайших конкурентов, пишет АКРА. По оценкам экспертов агентства, если в 2015 году средняя выплата «Росгосстраха» на 20% превышала среднюю выплату по остальному рынку, то в 2016 году — на 32%, в первом полугодии 2017 года — на 70%. Это негативно сказывалось и на финансовых показателях компании. Как следует из отчетности компании по МСФО, в первом полугодии 2017 года ее чистый убыток вырос почти трехкратно и достиг 23,6 млрд руб.

Необъяснимая аномалия

Аналитики АКРА не раскрывают причины резкого отрыва средней выплаты от показателей по рынку, но отмечают, что именно рост этого показателя является триггером роста убытков страховщика. «Несмотря на то, что причины столь существенного отрыва средней выплаты «Росгосстраха» от среднерыночных показателей не до конца ясны, отрицательный финансовый результат компании во многом можно объяснить именно этим фактором», — говорится в отчете.

Некоторый отрыв по сравнению со среднерыночными показателями наблюдался у «Россгосстраха» по сравнению с конкурентами в последние годы, но был объясним лидирующей позицией компании в этом сегменте, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. «Разница в средней выплате со среднерыночными показателями объяснялась спецификой самого портфеля ОСАГО страховщика — у «Росгосстраха» большее присутствие в проблемных регионах, где наблюдается большая доля автоюристов, кроме того это также объяснялось тем, что страховая владела 35% всего рынка ОСАГО», — поясняет он. «Однако сейчас мы не можем объективно оценить причины настолько возросшей средней выплаты у страховщика», — заключает Бредихин.

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В ЦБ не ответили на запрос РБК.

В «Росгосстрахе» РБК заявили, что на рынке «существует разная практика учета и отражения страховых выплат». «Росгосстрах» всегда показывает выплаты в целом, включая все выплаты по судам, которые и дают основную динамику. В ряде других компаний выплаты по судам могут не показываться как страховые выплаты, а относится на другие статьи. Данное различие в подходах к учету выплат также влияет на разницу в цифрах. В этой связи сравнение данных по выплатам одной компании со средними показателями по всему рынку не вполне корректно», — заявили в компании.

Касаясь темы роста средней выплаты в первой половине 2017 года, в компании заявили, что выполняли «свою социальную функцию по обеспечению граждан полисами ОСАГО даже в так называемых токсичных регионах, где убыточность превышала несколько сотен процентов». Засчет «завышения выплат мошенниками-автоюристами в токсичных регионах и подтверждения их позиции в местных судах, » Росгосстрах» принял на себя основное бремя убыточности ОСАГО», добавили в компании.

Решить эту проблему удалось во время реализации принятой в мае программы. Она «позволила уже сегодня обеспечить более эффективное противостояние мошенникам-автоюристам как в судах, так и путем уголовного преследования, а также удерживать долю компании в токсичных регионах от необоснованного роста». «Уже осенью 2017 года нам удалось снизить как число судебных исков (и соответственно выплат по ним), так и общую среднюю величину выплаты в текущем периоде», — подытожили в компании.

Автор: Екатерина Литова.
Теги: ОСАГО , «Мошенничество» , Росгосстрах
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