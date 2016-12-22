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ФАС согласовала «Открытию» приобретение контроля в банке «Росгосстраха»
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ФАС согласовала «Открытию» приобретение контроля в банке «Росгосстраха»
Финансы, 22:00
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ФАС согласовала «Открытию» приобретение контроля в банке «Росгосстраха»
Антимонопольное ведомство одобрило ходатайство о приобретении «Открытие Холдингом» 75% Росгосстрах Банка. Если «Открытие» приобретет банк, то это можно считать началом слияния активов «Открытия» и «Росгосстраха», полагают эксперты
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Об одобрении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) 16 июня ходатайства «Открытие Холдинга» по приобретении более 75% Росгосстрах Банка (РГС Банка), рассказала РБК замглавы управления финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

«Открытие Холдинг» отказался комментировать решение ФАС. РГС Банк не ответил на запрос РБК.

Росгосстрах Банк входит в группу «Росгосстраха», объединяющую страховые, пенсионные и банковские активы. Банк занимает 48-е место по активам (137 млрд руб.), а по объему депозитов — 34-е место (62 млрд руб.), свидетельствуют данные «Интерфакс-ЦЭА» на первый квартал 2017 года. У Росгосстрах Банка хорошо развита сеть банковских отделений. На сайте банка говорится, что в 75 регионах страны банком открыто 1770 точек продаж и установлено свыше 400 банкоматов. Согласно данным на сайте ЦБ, банк контролирует Сергей Хачатуров (доля 59,6%).​

В декабре источники РБК рассказали, что на финансовом рынке готовится крупная сделка по объединению группы «Открытие» и группы «Росгосстрах». По расчетам участников сделки, объединение позволит создать крупнейшую частную финансовую группу с активами более 4 трлн руб. и клиентской базой 50 млн человек.

Как говорит руководитель группы банковских рейтингов Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА) Кирилл Лукашук, слияние двух таких групп — очень сложный процесс. «Об обсуждении сделки известно уже около полугода, однако только сейчас мы увидели решение ФАС», — отметил он.

Эксперты отмечают, что получение согласования ФАС — это необходимое, но еще недостаточное условие для сделки.​ Чаще всего одобрение ходатайства ФАС влечет за собой и подписание сделки, говорит управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев. Однако бывали случаи, хоть и редкие, когда после одобрения приобретения ФАС конфигурация сделки менялась или вовсе отменялась, говорит Самиев. «Если «Открытие Холдинг» приобретет банк, то это можно считать началом слияния активов двух групп», — полагает он. «Я думаю, что сам по себе банк принципиальной ценности для «Открытие Холдинга» не представляет. Группе интересен именно страховой бизнес «Россгосстраха», банк же — его придаток», — добавляет директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. В ходе ПМЭФ-2017 глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк ВТБ рассматривает возможность продажи своей доли в «Росгосстрахе», в котором банк владеет 5%. Тогда же первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев отмечал, что ВТБ следит за ситуацией вокруг «Росгосстраха». «Мы являемся существующим акционером компании «Росгосстрах», поэтому все, что вокруг нее происходит, нам интересно. Сделка в том виде, в каком она обсуждалась в прошлом году, так и не произошла и, наверное, в том виде, в каком она обсуждалась, не произойдет», — говорил он (цитата по «Интерфаксу»).

В конце марта 2017 года банк ФК «Открытие» увеличил долю в уставном капитале «Росгосстраха» с 4,4 до 19,8%. Данная доля была получена банком в рамках сделки РЕПО, что означает залог акций «Росгосстраха» по кредиту, полученному страховщиком от ФК «Открытие», уточняли в банке.​

Автор: Юлия Титова
Теги: «Росгосстрах» , «Открытие Холдинг» , Федеральная антимонопольная служба
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