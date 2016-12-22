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Куратор национальной платежной системы заработала больше всех в ЦБ
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Куратор национальной платежной системы заработала больше всех в ЦБ
Доходы власти, 19 май. 23:16
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Куратор национальной платежной системы заработала больше всех в ЦБ
Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, курирующая создание Национальной платежной системы, сместила лидировавшего два года подряд среди служащих ЦБ по доходам первого зампреда Сергея Швецова. При этом задекларированный доход оказался почти в 3 раза больше, чем у председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной
Ольга Скоробогатова (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Вечером в пятницу, 19 мая, ЦБ опубликовал отчет о задекларированных доходах своих высокопоставленных служащих за 2016 год. Больше всех среди сотрудников Банка России заработала зампред Ольга Скоробогатова. Ее годовой доход как куратора национальной платежной системы, а также департамента информационных технологий в 2016 году вырос на 40% по сравнению с 2015-м и составил 74,25 млн руб. В результате она сместила с лидерских позиций по этому показателю первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, курирующего всех небанковских участников финансового рынка. Швецов зарабатывал больше всех сотрудников ЦБ в два предшествующих года.

Доход Сергея Швецова за год снизился почти вдвое и составил 30,57 млн руб. При этом его недвижимость в России, а также в США и Испании осталась неизменной. Судя по документам регулятора, по итогам 2016 года он, как и раньше, владеет домом площадью 511 кв. м в США и квартирой в Испании (принадлежат ему через траст). Еще две квартиры (в полной и долевой собственности) остаются у него в России, не считая земельного участка площадью 1441 кв. м в РФ.

Как ранее писал «Ъ», согласно новым законодательным ограничениям для высокопоставленных служащих ЦБ, чтобы сохранить пост в совете директоров, им не позднее июня нужно решить вопрос с доходами от недвижимости за рубежом, владение которыми осуществляется через трасты. Данные о том, было ли это сделано Сергеем Швецовым в 2017 году, отсутствуют. В пресс-службе ЦБ не ответили на запрос РБК о том, вышел ли он в настоящее время из участия в трастах.

Второе место по доходам за 2016 год после Ольги Скоробогатовой, согласно данным ЦБ, занял зампред Банка России Владимир Чистюхин, непосредственно курирующий НПФ, УК и деятельность страховых компаний. Он заработал вдвое меньше Скоробогатовой — 33,78 млн руб. При этом прирост его доходов за минувший год составил 6%.

Третьим по задекларированным доходам среди высокопоставленных служащих Банка России стал Алексей Симановский, ранее первый зампред ЦБ, а сейчас советник председателя. Он в минувшем году заработал на 20% больше, чем в 2015-м, — 32,9 млн руб. Увеличение его дохода происходило, несмотря на изменение его позиций в результате масштабной кадровой встряски надзорного направления. В октябре 2016 года своих постов лишились сразу два куратора этого направления — Симановский и Михаил Сухов.

Первый зампред ЦБ, куратор экономического моделирования и прогнозирования Ксения Юдаева стала четвертым по размеру дохода сотрудником ЦБ. Она заработала 31,9 млн руб., что больше, чем у двух других первых зампредов, — Георгия Лунтовского (28,4 млн руб.) и Дмитрия Тулина (26,6 млн руб.), отвечающих за наличное денежное обращение и банковский надзор соответственно.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, раскрывшая свою декларацию еще в апреле, при этом заработала меньше Лунтовского, но больше Тулина - 26,9 млн руб.

Зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, руководящий борьбой с незаконной обналичкой, отмыванием и финансированием терроризма, заработал в 2016 году 24 млн руб., доход советника председателя Надежды Ивановой составил 23,45 млн руб.

Далее в рейтинге идут непосредственные кураторы банковского надзора Василий Поздышев и Ольга Полякова (работают в подчинении Тулина), которые нарастили свои доходы на 17 и 56%, до 20,73 млн и 20 млн руб. соответственно.

В конце топ-14 руководителей ЦБ по доходам — начальник Северо-Западного главного управления Банка России Надежда Савинская с доходом в 18,99 млн руб. и экс-председатель Банка России в 2002–2013 годах Сергей Игнатьев, который сейчас является советником Эльвиры Набиуллиной (16,51 млн руб.).

Автор: Марина Божко
Теги: декларация доходов , Скоробогатова , цб
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