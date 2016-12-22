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У клиентов Сбербанка возникли проблемы с доступом к интернет-банку
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У клиентов Сбербанка возникли проблемы с доступом к интернет-банку
Финансы, 12:19
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У клиентов Сбербанка возникли проблемы с доступом к интернет-банку
Пользователи сервиса жалуются на невозможность подключиться как через приложение, так и через сайт
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

У пользователей онлайн-банка Сбербанка возникли проблемы с доступом к сервису. На официальной странице банка в сети Twitter появились сообщения клиентов из разных городов России, в которых говорится о невозможности подключиться к сервису, как через сайт банк, так и через мобильное приложение.

В службе поддержки Сбербанка недовольным пообещали разобраться с ситуацией.

«В настоящее время некоторые пользователи приложения Сбербанка Онлайн на Android и пользователи веб-версии Сбербанка Онлайн могут испытывать проблемы с входом в систему. Проблема будет устранена в ближайшее время», — сообщили РБК в пресс-службе банка.

По данным на 12:15 мск доступ к онлайн-банку по-прежнему отсутствовал. Клиентам советовали попробовать подключиться к сервису попозже.

Авторы: Евгений Калюков, Илья Немченко.
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