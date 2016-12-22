У клиентов Сбербанка возникли проблемы с доступом к интернет-банку

У пользователей онлайн-банка Сбербанка возникли проблемы с доступом к сервису. На официальной странице банка в сети Twitter появились сообщения клиентов из разных городов России, в которых говорится о невозможности подключиться к сервису, как через сайт банк, так и через мобильное приложение.
В службе поддержки Сбербанка недовольным пообещали разобраться с ситуацией.
«В настоящее время некоторые пользователи приложения Сбербанка Онлайн на Android и пользователи веб-версии Сбербанка Онлайн могут испытывать проблемы с входом в систему. Проблема будет устранена в ближайшее время», — сообщили РБК в пресс-службе банка.
По данным на 12:15 мск доступ к онлайн-банку по-прежнему отсутствовал. Клиентам советовали попробовать подключиться к сервису попозже.