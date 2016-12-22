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Сбербанк написал заявление о приеме в ассоциацию «Россия»
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Сбербанк написал заявление о приеме в ассоциацию «Россия»
Финансы, 18 авг, 15:27
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Сбербанк написал заявление о приеме в ассоциацию «Россия»
Сбербанк написал письмо о вступлении в ассоциацию «Россия», рассказал журналистам в кулуарах РСПП глава ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сбербанк заявил о своем желании вступить в ассоциацию «Россия». Об этом в кулуарах РСПП рассказал журналистам глава ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков, передает корреспондент РБК.

«Мы приняли решение о том, что в Сочи будет общее собрание ассоциации 13 сентября», — сказал Аксаков.

На повестке дня собрания будут поставлены вопросы совершенствования работы в новых условиях, а также о приеме новых членов. Также члены ассоциации рассмотрят изменения в ее устав и рассмотрят вопрос о руководящих органах. «Кстати, информирую вас о том, что Сбербанк написал о вступлении в ассоциацию. Из тех банков, кто выходил из АРБ, в нашей ассоциации не было Сбербанка и Газпромбанка. Также «АК БАРС» написал письмо о том, что он намеревается вступить», — рассказал Аксаков.

Также Аксаков добавил, что была создана рабочая группа, которая должна подготовить документы к общему собранию ассоциации 13 сентября. «Возглавляю работу группу я, — сказал Аксаков. — В нее входят 13 человек: представители региональных, малых, средних банков и системно значимых. Председатель совета группы — Александр Мурычев (исполнительный вице-президент РСПП. — РБК)», — сказал Аксаков.

Он заявил, что сейчас перед группой стоит задача по разработке критериев качества банков-членов. «Есть понимание, что членство в ассоциации будет знаком качества, а членство в совете — тем более», — сказал Аксаков.

Сейчас ассоциация будет искать ответ на вопрос, что значит неустойчивый банк, сказал Аксаков. «Было предложение опираться на банковские рейтинги, но не все банки имеют рейтинг. Заставлять же получать банки рейтинг только ради членства в ассоциации было бы неверно. Также надо понимать, что рейтинги присваиваются в том числе с учетом размера капитала. То есть банки, которые входят в первую категорию качества, могут иметь рейтинг ниже лишь потому, что размер капитала у них меньше», — сказал Аксаков.

Также есть предложение рассмотреть банки по категориям, но это конфиденциальная информация ЦБ, и непонятно, как ее использовать, говорит Аксаков. «Поэтому задача рабочей группы выработать наши подходы, позволяющие решить проблему качества участников ассоциации», — сказал он.

Что касается правила «один банк — один голос», то, пояснил Аксаков, этот вопрос не выносился, так как такое правило закреплено в законе об ассоциациях. Название будущей ассоциации будет рассматриваться 13 сентября, и из названия (полное название ассоциации — Ассоциация региональных банков России) точно пропадет слово «региональные», но останется «Россия», заключил Аксаков.

17 июля ряд крупнейших банков России заявил о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ) . Это ВТБ, ВТБ24, Альфа-банк, Россельхозбанк, Сбербанк, Бинбанк, Газпромбанк и «ФК Открытие». Банки выразили неудовлетворенность работой руководства АРБ: оно, по их мнению, не учитывает интересы самих банков. Также в АРБ оказались члены, интересы которых не совпадают с интересами банков, говорится в совместном заявлении этих банков.

«Ответственность за сложившуюся ситуацию несет президент ассоциации (Гарегин Тосунян. — РБК), который в своей деятельности стал во многом руководствоваться личными интересами», — заявили они.

Тосунян в ответ на это заявил, что банки — члены ассоциации «могут (и всегда могли) принимать активное участие в формировании позиции АРБ по вопросам развития финансового рынка».

Кроме того, в марте свое членство в АРБ прервал Альфа-банк. Как сообщал в марте РБК, это произошло после публикации годового доклада АРБ, в котором содержалась критика Центробанка.

Из АРБ могут выйти еще семь банков, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники 4 августа. Глава АРБ Тосунян заявил, что ему о намерениях этих банков выйти из ассоциации ничего неизвестно. По данным газеты, выйти могут «АК БАРС», Совкомбанк, «Зенит» и его «дочка» Липецккомбанк, Абсолют Банк, Связь-банк и Росевробанк. Источник издания заявил, что этим банкам пообещали «эксклюзивные места» в совете ассоциации «Россия».

Автор: Юлия Титова.
При участии: Андрей Гатинский.
Теги: Сбербанк
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