ФАС одобрила покупку «Росгосстраха» компанией Вадима Беляева

Ведомство одобрило ходатайство «Открытие-Информ» о приобретении «РГС Холдинг», «РГС Активы» и РГСН и разрешило структурам «Открытия» определять условия работы «Росгосстраха»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство компании «Открытие-Информ» (по данным СПАРК, на 100% принадлежит «Открытие-Холдингу», крупнейшим акционером которого является Вадим Беляев) о покупке ею сразу трех структур «Росгосстраха» — «РГС Холдинг», «РГС Активы» и РГСН.

Одновременно с этим ФАС одобрила ходатайство о переходе к «Открытию-Информ» и банку «ФК Открытие» права «определять условия осуществления предпринимательской деятельности» страховой компанией «Росгосстрах», говорится в сообщении ведомства.

17 августа газета «Ведомости» сообщила, что «Открытие Холдинг» передает компанию «Открытие-Информ» Беляеву. При этом сам бизнесмен Беляев подтвердил изданию, что «Открытие-Информ» — его компания. Однако о причинах, по которым он переоформил компанию на себя, он говорить отказался.

Стоимость сделки по покупке «РГС Холдинга», «РГС Активов» и РГСН источник «Ведомостей» назвал минимальной: по его словам, она может составить или 1 руб., или «несколько тысяч рублей».

В марте 2017 года банк «ФК Открытие» увеличил долю в капитале «Росгосстраха» до 19,8% за счет сделки РЕПО под залог акций «Росгосстраха» по полученному страховщиком кредиту. А в конце июня ФАС одобрила ходатайство о приобретении «Открытием Холдинг» 75% Росгосстрах Банка.

В декабре 2016 года источники РБК рассказывали, что «ФК Открытие» и группа «Росгосстрах» готовят крупную сделку по объединению двух структур. По расчетам участников сделки, это позволит создать крупнейшую частную финансовую группу с активами более 4 трлн руб. и клиентской базой 50 млн человек.