Платежная система ChronoPay пожаловалась в ЦБ на Тинькофф Банк

Компания ChronoPay подала иск к Тинькофф банку и пожаловалась на него в ЦБ, обвинив Тинькофф банк в нарушении договора по эквайрингу. ChronoPay допускала задолженности по операциями своих клиентов, возразили в Тинькофф банке

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

Российская компания — представитель международной платежной системы ChronoPay — ООО «Хронопэй Восток» пожаловалась в Центробанк на действия Тинькофф Банка, расторгнувшего в одностороннем порядке договор об эквайринге — приеме платежных карт к оплате. Копия жалобы есть в распоряжении РБК. В Тинькофф Банке в ответ РБК заявили, что ChronoPay допускала задолженность по операциям своих клиентов. Первым внимание на эту историю обратило издание Inc.

Речь идет о договоре от 6 марта 2015 года. В своей жалобе «Хронопэй Восток» называет действия Тинкофф Банка «недобросовестными» и утверждает, что договор не предполагал возможность его одностороннего расторжения. В то же время в уведомлении Тинькофф банка о расторжении есть ссылка на п. 8.2, согласно которому, «каждая из сторон вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке», сообщив второй стороне за 30 дней. Уведомление о расторжении договора банк направил компании 31 июля 2017 года (есть у РБК), в соответствии с ним договор был расторгнут 30 августа того же года.

ChronoPay утверждает, что банк «грубо нарушил» один из пунктов договора и проводил «возврат средств из причитающейся ChronoPay комиссии», а также «компенсировал свои риски по договору из комиссионных средств» компании.

Кроме того, «Хронопэй Восток» 12 октября подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Тинькофф банка задолженность в размере 120 тыс. руб. и расходы по оплате госпошлины, составившие 4625 руб. Документ есть в распоряжении РБК. В картотеке дел на сайте Арбитражного суда иск не значится.

В иске «Хронопэй Восток» приводит детали договора, подписанного с банком. Компания обязалась обеспечивать прием карт при реализации покупателями услуг, а также уплачивать банку комиссию за обработку операций. Всего «Хронопэй Восток» привлекла «более 180 клиентов к обслуживанию», говорится в жалобе в ЦБ.

В комментарии Тинькофф банка РБК отмечается, что ChronoPay «неоднократно допускала задолженность по операциями своих клиентов перед Тинькофф банком». Кредитная организация «неоднократно» направляла в компанию предупреждения и требования по возмещению этих средств со стороны Тинькофф банка, заявил РБК представитель банка.

Банк решил прервать сотрудничество с компанией, когда «задолженности приняли постоянный характер и требования по возмещению средств не удовлетворялись». В Тинькофф банке напомнили, что первое уведомление о расторжении договора направили 31 июля. «То есть у компании ChronoPay было более месяца для того, чтобы предупредить своих клиентов, чего они, однако не сделали», — подчеркнули в банке.