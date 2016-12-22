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Россия получит скидку на пользование системой SWIFT
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Россия получит скидку на пользование системой SWIFT
Финансы, 14:14
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Россия получит скидку на пользование системой SWIFT
Россия с 2018 года получит скидку на передачу финансовых сообщений в системе SWIFT. Скидка почти для всех российских пользователей составит более 40%
Фото: Dado Ruvic / Reuters

О дисконте на передачу финансовых сообщений для России с 2018 года сообщают «Ведомости» со ссылкой на директора SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвея Геринга. По его словам, скидка действует на передачу финансовых сообщений между российскими организациями.

Как отмечает издание, на операции в SWIFT внутри страны по итогам 2016 года пришлось 72,5% всех операций российских пользователей в международной системе.

Как пояснил собеседник «Ведомостей», близкий к представляющей интересы российских пользователей SWIFT ассоциации «Россвифт», после того как Россия получит скидку, стоимость каждого сообщения в системе SWIFT станет фиксированной. Сейчас чем больше сообщений пользователи отправляют в системе, тем ниже цена за одно сообщение. По словам одного из российских пользователей, размер дисконта примерно для 97% пользователей SWIFT в России составит более 40% — наибольшей скидка будет для средних и мелких игроков.

В 2014 году трафик сообщений в SWIFT от России был рекордным — пользователи отправили в системе более 94 млн сообщений. Но уже в следующем году этот показатель упал почти на четверть. О скидке Россия договорилась в 2016 году — условием для ее получение стало увеличение российского трафика в SWIFT на 30% по сравнению с 2015 годом.

Международная система финансовой корреспонденции SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Communications) объединяет более 10 тыс. банковских и финансовых организаций в 210 странах мира и обеспечивает передачу около 1,8 млрд финансовых сообщений в год. В России по состоянию на конец 2016 года участниками системы были 436 организаций, в числе которых ЦБ и крупнейшие банки. От трафика, который обеспечивают пользователи от той или иной страны, зависит присутствие представителя этой страны в совете директоров SWIFT (Россию с 2015 года там представляет председатель правления Национального расчетного депозитария Эдди Астанин).

Теги: SWIFT , скидка
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