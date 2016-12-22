Задорнов пригласил менеджеров ВТБ24 на санацию Бинбанка и «Открытия»

Вслед за Михаилом Задорновым в санируемые ЦБ Бинбанк и «ФК Открытие» может прийти команда топ-менеджеров ВТБ24. По сведениям РБК, это три члена правления, курирующие региональную сеть, управление рисками и IT

Фото: Владислав Шатило / РБК

Заниматься оздоровлением банков, которые попали на санацию в ЦБ, вместе с нынешним главой ВТБ24 Михаилом Задорновым будет ряд топ-менеджеров этого банка, РБК рассказали источники, близкие к ВТБ24, группе ВТБ и Бинбанку.

Сначала было анонсировано, что Задорнов возглавит банк «ФК Открытие», но затем первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил о возможности консолидировать санируемые Бинбанк и банк «ФК Открытие», таким образом, они будут проходить процедуру финансового оздоровления вместе.

По словам источников РБК, предложение поучаствовать в этом оздоровлении сделано зампреду правления ВТБ24 Вячеславу Воробьеву. «Он может войти во временную администрацию Бинбанка от УК ФКБС (управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. — РБК) Центробанка», — рассказал один из собеседников РБК. «Это нужно для предварительной оценки ситуации в банке перед консолидацией», — добавил он. По словам еще одного собеседника РБК, переход Вячеслава Воробьева может произойти до конца года.

Связаться с Воробьевым РБК не удалось, он не ответил на звонки по мобильному телефону.

Вячеслав Воробьев в группе ВТБ с 1993 года, с 2006 года назначен заместителем президента — председателя правления ВТБ24. В 2011–2012 годах топ-менеджер курировал присоединение Транскредитбанка к ВТБ24. В правлении ВТБ24 банкир отвечает за региональное развитие банка.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина считает, что, кроме амбиций поучаствовать в оздоровлении крупных банков, возможный переход Вячеслава Воробьева, скорее, связан с предстоящим объединением ВТБ и ВТБ24. «В объединенный ВТБ не смогут перейти все топ-менеджеры, и, учитывая большой опыт банкира, его переход в Бинбанк выглядит логичным», — добавляет эксперт.

По сведениям источников РБК, аналогичные предложения сделаны еще двум членам правления ВТБ24: члену правления, директору департамента банковских и информационных технологий Сергею Русанову и Александру Соколову, который в правлении ВТБ24 курирует вопросы анализа и управления рисками банка.​

Связаться с Русановым и Соколовым, чтобы выяснить, приняли ли они эти предложения, РБК не удалось.

В пресс-службе ВТБ24 сообщили, что Михаил Задорнов отказался от комментариев. По мобильному телефону он РБК не ответил.

В пресс-службе ВТБ уход из банка Сергея Русанова и Александра Соколова опровергли. Банк России планирующиеся кадровые перестановки на момент публикации не прокомментировал.