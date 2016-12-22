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Visa назвала работающие с Android Pay российские банки
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Вчера, 10:12
Андрей Гатинский
Visa назвала работающие с Android Pay российские банки
Фото: PA Wire / Press Association Images / ТАСС
С бесконтактным платежным сервисом Android Pay от Google по картам Visa будут сотрудничать восемь российских банков, включая Сбербанк, Тинькофф Банк и Альфа-банк. Список опубликован на сайте Visa

С системой Android Pay будут работать карты Visa Альфа-банка, Райффайзенбанка, МТС Банка, Тинькофф Банка, «ВТБ 24», Сбербанка, банков «Открытие» и «АК Барс». Список банков опубликован на официальном сайте Visa в России. Точная дата начала работы Android Pay в России пока не известна.

Источники РБК в феврале говорили о запуске Android Pay в России весной текущего года, представители Google (владеет системой) официально сроков запуска не называли. Тогда источники называли Сбербанк и Альфа-банк как банки, которые планируют поддерживать платежную систему.

В пресс-службе Visa не комментируют причины раскрытия. Вместе с тем источник, близкий к Visa, объяснил появление этой информации техническим сбоем.

Скорее всего, преждевременное объявление участников нового сервиса — это действительно случайный коммуникационный сбой внутри компании, говорит гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов. «Не думаю, что это задуманная маркетинговая игра. Продукт не взлетел драматично быстро, это не новый айфон. В таких платежах заинтересованы люди, увлеченные новыми технологиями, но таких не очень много», — добавляет Грибанов.

На российском рынке уже работают два других бесконтактных платежных сервиса для смартфонов — Apple Pay и Samsung Pay. Android Pay помимо бесконтактной оплаты покупок в магазинах позволяет оплачивать покупку в мобильных приложениях, а также в интернет-магазинах.

Согласно результатам исследования компании Mediascope, Apple Pay и Samsung Pay пока не пользуются особой популярностью в России. Лишь 8,6% опрошенных компанией заявили о том, что используют эти сервисы.

При этом оценки банков, наоборот, говорят о росте популярности бесконтактных платежей в России. Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные банков и ретейлеров, доля бесконтактных платежей по банковским картам в России увеличилась в 2016 году более чем в два раза. Особенно их популярность выросла после выхода на российский рынок сервисов Apple Pay и Samsung Pay.

Если говорить о безопасности, то подобного рода сервисы не очень интересны мошенникам  — сумма по ним обычно ограничена, отмечает член комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов. ​«Однако я считаю, что система Android больше подвержена вирусам, чем система Apple», — признается вице-президент некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Александр Наумов. Не стоит также забывать, что объем мошенничества по электронным платежам продолжает расти, добавляет он. 

Теги
Сбербанк, Visa, платежная система, Тинькофф Банк, Android Pay
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