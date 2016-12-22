Visa назвала работающие с Android Pay российские банки

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С бесконтактным платежным сервисом Android Pay от Google по картам Visa будут сотрудничать восемь российских банков, включая Сбербанк, Тинькофф Банк и Альфа-банк. Список опубликован на сайте Visa

С системой Android Pay будут работать карты Visa Альфа-банка, Райффайзенбанка, МТС Банка, Тинькофф Банка, «ВТБ 24», Сбербанка, банков «Открытие» и «АК Барс». Список банков опубликован на официальном сайте Visa в России. Точная дата начала работы Android Pay в России пока не известна.

Источники РБК в феврале говорили о запуске Android Pay в России весной текущего года, представители Google (владеет системой) официально сроков запуска не называли. Тогда источники называли Сбербанк и Альфа-банк как банки, которые планируют поддерживать платежную систему.

В пресс-службе Visa не комментируют причины раскрытия. Вместе с тем источник, близкий к Visa, объяснил появление этой информации техническим сбоем.

Скорее всего, преждевременное объявление участников нового сервиса — это действительно случайный коммуникационный сбой внутри компании, говорит гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов. «Не думаю, что это задуманная маркетинговая игра. Продукт не взлетел драматично быстро, это не новый айфон. В таких платежах заинтересованы люди, увлеченные новыми технологиями, но таких не очень много», — добавляет Грибанов.

На российском рынке уже работают два других бесконтактных платежных сервиса для смартфонов — Apple Pay и Samsung Pay. Android Pay помимо бесконтактной оплаты покупок в магазинах позволяет оплачивать покупку в мобильных приложениях, а также в интернет-магазинах.

Согласно результатам исследования компании Mediascope, Apple Pay и Samsung Pay пока не пользуются особой популярностью в России. Лишь 8,6% опрошенных компанией заявили о том, что используют эти сервисы.

При этом оценки банков, наоборот, говорят о росте популярности бесконтактных платежей в России. Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные банков и ретейлеров, доля бесконтактных платежей по банковским картам в России увеличилась в 2016 году более чем в два раза. Особенно их популярность выросла после выхода на российский рынок сервисов Apple Pay и Samsung Pay.

Если говорить о безопасности, то подобного рода сервисы не очень интересны мошенникам — сумма по ним обычно ограничена, отмечает член комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов. ​«Однако я считаю, что система Android больше подвержена вирусам, чем система Apple», — признается вице-президент некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Александр Наумов. Не стоит также забывать, что объем мошенничества по электронным платежам продолжает расти, добавляет он.