Глава правления Тинькофф Банка назвал половину банков мертвыми

Оливер Хьюз считает, что банки без развитого интерфейса — мертвые банки. Таких банков — «половина в этом зале», заявил он, выступая на банковском форуме в Сочи

Оливер Хьюз (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз уверен, что банк, не сумевший предоставить клиентам возможности для полноценного пользования своими услугами, — это мертвый банк.

«Без интерфейса ты никто. Он определяет связи с клиентом, и это может быть отделение, интернет-приложение. Если ты не сделал интерфейс, то ты труп, ты зацементирован. К сожалению, это половина банков в этом зале. Они будут работать через наш интерфейс», — сказал Хьюз, выступая на XV Международном банковском форуме в Сочи, передает корреспондент РБК.

По его словам, именно банки в будущем останутся поставщиками финансовых услуг вопреки прогнозам о переходе их функций финтехкомпаниям.

«Очень много финтехкомпаний без банковских лицензий умерли, потому что они не смогли масштабироваться. Успешные финтехи — это именно банковские финтехи. Есть банки, которые были как финтех изначально, как «Тинькофф», а есть банки, которые только становятся финтехом, как Сбербанк, например», — сказал Хьюз.

По его словам, вопрос состоит не в том, останутся ли банки, а том, какие именно банки останутся. Первое условие успеха — развитый интерфейс, второе — наличие грамотно выстроенных бизнес-процессов.

«У банка может быть прекрасный интерфейс, но если за этим фронтом нет хороших бизнес-процессов, то это проблема. Бизнес-процессы надо постоянно обновлять. Третье — это уже вопрос данных. Розничные банки имеют кучу данных, но что с ними делать, они не знают. Надо понять, как их применять, в каких кейсах, как анализировать эти кейсы. И последний вопрос — это вопрос масштаба. Если есть первые три фактора, то надо понять, как масштабировать свой бизнес», — заключил Хьюз.

В июле 2017 года глава Сбербанка (который, по словам Хьюза, еще только становится «финтехом») Герман Греф говорил, что традиционный банкинг уже можно считать ушедшим в историю в связи с резким увеличением числа клиентов, предпочитающих пользоваться интернет-банкингом, а активное развитие интернет-технологий уже в 2017 году приведет к первому в истории Сбербанка снижению числа посетителей в отделениях.

Ранее тот же Греф оценивал долю операций, проводимых клиентами Сбербанка — физическими лицами, в 50% и прогнозировал, что через восемь лет она вырастет до 100%.

Еще в 2015 году совладелец и глава наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман предупреждал, что в ближайшие десять лет в банковской сфере произойдут «абсолютно колоссальные изменения» и банки в привычном понимании просто перестанут существовать.