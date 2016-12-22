Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,01 57,44 EUR Нал. 69,38 68,61 USD Бирж. 57,60 +0,10 EUR Бирж. 68,92 +0,38 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2048,53 -0,18% РТС 1120,43 -0,47% Brent 55,56 +0,51% DJIA 22235,93 +0,15% Nasdaq 6447,38 +0,28% FTSE 7218,20 -1,06%
Глава правления Тинькофф Банка назвал половину банков мертвыми
Лента новостей
Добыча газа и производство бульдозеров разогнали промышленность России 17:47, Экономика Киносеть Сургута заявила о рекомендации властей не показывать «Матильду» 17:41, Политика В Москве из-за сильного ветра пострадали шесть человек 17:41, Общество В ЛНР заявили о задержании подозреваемых в совершении терактов 17:36, Общество Генпрокуратура составила собирательный образ «пьяного водителя» 17:36, Общество Экс-министра юстиции Украины арестовали по делу о госперевороте 17:30, Политика IIHF начала расследование сдачи матча ЧМ-2017 украинскими хоккеистами 17:29, Спорт РПЦ предложила ввести монополию на слово «православный» в названиях 17:21, Политика Глава правления Тинькофф Банка назвал половину банков мертвыми 17:19, Финансы Расходы Польши на оборону превысят требования НАТО из-за России 17:16, Политика Экземпляр «Русских сказок» Даля 1832 года ушел с молотка за 950 тыс. руб. 17:10, Общество Полицейского отправили под домашний арест из-за взятки в 17 млн руб. 17:06, Общество Как быстро влиться в рабочий коллектив 17:05, Партнерский материал Посольство сообщило об отсутствии раненых россиян при теракте в Лондоне 17:05, Политика Столичные власти попросили москвичей не покидать здания 16:56, Общество Двигатель экономики: почему рост неравенства — это не всегда плохо 16:44, Мнение Сбербанк обнаружил более 1,3 тыс. вирусных сайтов за 2017 год 16:42, Технологии и медиа CEFC подтвердила участие российских банков в сделке с акциями «Роснефти» 16:38, Бизнес Аксенов ответил на призыв Порошенко создать «клуб по деоккупации Крыма» 16:34, Политика Главу Российского совета по международным делам пропустили в Киев 16:28, Политика Белоруссия получила от России кредит в $700 млн 16:25, Экономика В Москве объявили экстренное предупреждение из-за усиления ветра 16:21, Общество Воронежские бизнесмены могут принять участие в программе помощи инвалидам 16:13, Пресс-релизы Активиста «Открытой России» оправдали по делу о нежелательной организации 16:08, Политика Адвокат Учителя обратился в ФСБ из-за интервью православного активиста 16:07, Общество Российские мужчины в четыре раза чаще женщин снимают стресс алкоголем 16:00, Общество «Ростех» пообещал электронные медкарты всем россиянам в 2018 году 15:54, Технологии и медиа ЦБ сделал цель по инфляции постоянной 15:49, Финансы
Глава правления Тинькофф Банка назвал половину банков мертвыми
Финансы, 17:19
0
Глава правления Тинькофф Банка назвал половину банков мертвыми
Оливер Хьюз считает, что банки без развитого интерфейса — мертвые банки. Таких банков — «половина в этом зале», заявил он, выступая на банковском форуме в Сочи
Оливер Хьюз (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз уверен, что банк, не сумевший предоставить клиентам возможности для полноценного пользования своими услугами, — это мертвый банк.

«Без интерфейса ты никто. Он определяет связи с клиентом, и это может быть отделение, интернет-приложение. Если ты не сделал интерфейс, то ты труп, ты зацементирован. К сожалению, это половина банков в этом зале. Они будут работать через наш интерфейс», — сказал Хьюз, выступая на XV Международном банковском форуме в Сочи, передает корреспондент РБК.

По его словам, именно банки в будущем останутся поставщиками финансовых услуг вопреки прогнозам о переходе их функций финтехкомпаниям.

«Очень много финтехкомпаний без банковских лицензий умерли, потому что они не смогли масштабироваться. Успешные финтехи — это именно банковские финтехи. Есть банки, которые были как финтех изначально, как «Тинькофф», а есть банки, которые только становятся финтехом, как Сбербанк, например», — сказал Хьюз.

Михаил Фридман рассказал об «исчезновении» банков через 10 лет
Финансы

По его словам, вопрос состоит не в том, останутся ли банки, а том, какие именно банки останутся. Первое условие успеха — развитый интерфейс, второе — наличие грамотно выстроенных бизнес-процессов.

«У банка может быть прекрасный интерфейс, но если за этим фронтом нет хороших бизнес-процессов, то это проблема. Бизнес-процессы надо постоянно обновлять. Третье — это уже вопрос данных. Розничные банки имеют кучу данных, но что с ними делать, они не знают. Надо понять, как их применять, в каких кейсах, как анализировать эти кейсы. И последний вопрос — это вопрос масштаба. Если есть первые три фактора, то надо понять, как масштабировать свой бизнес», — заключил Хьюз.

Греф рассказал о конце эпохи традиционного банкинга
Финансы

В июле 2017 года глава Сбербанка (который, по словам Хьюза, еще только становится «финтехом») Герман Греф говорил, что традиционный банкинг уже можно считать ушедшим в историю в связи с резким увеличением числа клиентов, предпочитающих пользоваться интернет-банкингом, а активное развитие интернет-технологий уже в 2017 году приведет к первому в истории Сбербанка снижению числа посетителей в отделениях.

Ранее тот же Греф оценивал долю операций, проводимых клиентами Сбербанка — физическими лицами, в 50% и прогнозировал, что через восемь лет она вырастет до 100%.

Еще в 2015 году совладелец и глава наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман предупреждал, что в ближайшие десять лет в банковской сфере произойдут «абсолютно колоссальные изменения» и банки в привычном понимании просто перестанут существовать.

Авторы: Юлия Титова, Евгений Калюков.
Теги: банки , Банк Тинькофф
Главное
Киносеть Сургута заявила о рекомендации властей не показывать «Матильду» Политика
Материалы по теме
Михаил Фридман рассказал об «исчезновении» банков через 10 лет Финансы
Греф рассказал о конце эпохи традиционного банкинга Финансы
Греф рассказал о совершаемых с клиентами Сбербанка «несуразностях» Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку