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Аналитики предсказали снижение ключевой ставки ЦБ до 9% годовых
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Аналитики предсказали снижение ключевой ставки ЦБ до 9% годовых
Финансы, 20:33
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Аналитики предсказали снижение ключевой ставки ЦБ до 9% годовых
На ближайшем заседании 16 июня ЦБ снизит ключевую ставку на 0,25 п.п. — таков консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных РБК. До конца года ставка может снизиться еще, но более плавными темпами, полагают эксперты
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

РБК опросил макроэкономические службы крупных банков о возможном решении об изменении ключевой ставки, которое завтра предстоит вынести российскому центробанку. Из 16 участников консенсус-прогноза девять ожидают снижения на 0,25 процентных пункта (п.п.) c 9,25% до 9,00% годовых. Такой позиции придерживаются СМП Банк, «Открытие», Citi, Абсолют Банк, ING, Нордеа Банк, UBS, Россельхозбанк, Альфа-банк. Еще семь банков ожидают от регулятора более радикальных действий. По оценкам Промсвязьбанка, «Ренессанс Капитала», «ВТБ Капитала», Росбанка, Бинбанка, ЮниКредит Банка, ключевая ставка может быть снижена на 0,5 п.п. до 8,75% годовых

В более длительной перспективе, до конца года, по общему мнению опрошенных РБК аналитиков ЦБ продолжит снижение ставки. Прогнозы по уровню ставки на конец года варьируются от 7,5% до 8,5% годовых.

Что повлияет на ближайшее решение ЦБ

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что ключевыми факторами, которые будут определять июньское решение ЦБ, являются инфляция и инфляционные ожидания. Такое мнение высказали Промсвязьбанк, «ВТБ Капитал», «Ренессанс Капитал», Райффайзенбанк, СМП Банк, Нордеа Банк, Росбанк, Абсолют Банк и Бинбанк.

ЦБ уже выполнил свою цель по инфляции (4%), поставленную на конец 2017 года. Как отмечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк, ежемесячные темпы роста цен на непродовольственные товары остаются около исторических минимумов, базовая инфляция, которая по итогам мая составила 3,8% в годовом выражении, на 0,2 п.п. ниже долгосрочной цели ЦБ.

«Даже в условиях падения нефтяных цен курс рубля остается стабильным, что снижает инфляционные риски на ближайшие месяцы, а инфляционные ожидания населения в мае опустились до минимальных значений с начала наблюдений — 10,3% после 11,0% в апреле, отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов. «Стабильный курс рубля и отклонение инфляции от цели в нижнюю сторону перешивает фактор ускорения продовольственных цен и позволяет снизить ставку в пятницу», — согласен главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Олег Кузьмин.

Ключевые факторы до конца года

Эксперты обращают внимание на дальнейшую динамику продовольственных цен, которая может повлиять на решения ЦБ. «Сейчас заметным риском является ускорение инфляции в плодоовощном сегменте», — отмечает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Если восстановление потребительской активности, наконец, проявит себя, то риторика и действия ЦБ в дальнейшем будут более сдержанными, — считает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Не стоит забывать и об аппетите инвесторов к рисковым активам, указывают эксперты. «Практически одновременное повышение ставки ФРС США (14 июня на 0,25 п.п., до диапазона 1–1,25%. — РБК) и понижение ключевой ставки ЦБ в пятницу, 16 июня снизит привлекательность рубля для иностранных инвесторов», — говорит аналитик Абсолют Банка Егор Мусатов. В будущем ЦБ может снижать ставку более плавно, полагает он.

Кроме того, регулятор будет учитывать цены на нефть и геополитические факторы. «Несмотря на наблюдавшийся в последние несколько недель «отрыв» рубля от ситуации на сырьевом рынке, за последние два дня рубль сдал более 1% в ответ на падение сырьевых котировок», — указывает аналитик ЮниКредит Банка Анна Богдюкевич. Многое будет зависеть от оценки Банком России вероятности реализации стрессовых геополитических сценариев (предполагающих, например, введение США ограничений на инвестирование в государственные облигации РФ), отмечает Наталья Ващелюк.

Риторика ЦБ

Особое значение для рынка имеют комментарии Банка России, которыми он сопровождает свои действия с ключевой ставкой. По мнению большинства аналитиков, регулятор подтвердит намерение продолжать постепенное снижение ставки в рамках умеренно-жесткой денежно-кредитной политики, направленной на поддержание инфляции около целевого уровня. «ЦБ в своих комментариях сделает акцент на том, что текущая экономическая ситуация укладывается в сценарий, поэтому предпосылки для дальнейшего поэтапного снижения ключевой ставки остаются», — считает руководитель группы разработки стратегии СМП Банка Анатолий Салтыков.

Некоторые эксперты считают, что в июне высказывания главы ЦБ будут более осторожными, чем в последние месяцы. «Ждем сигнала о том, что темпы дальнейшего снижения ставок будут замедляться», — говорит Насонов из Промсвязьбанка.

Начальник отдела анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев также предполагает, что «ЦБ может подтвердить ориентиры, при которых будут проводиться валютные интервенции против чрезмерного укрепления рубля».

Прогнозы опрошенных РБК аналитиков по курсу рубля к доллару на конец года варьируются в диапазоне 57-65 руб./$.

Теги: консенсус-прогноз , Ставка ЦБ
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