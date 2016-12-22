«Дочка» АСВ за месяц подала 12 тыс. исков к украинским банкам

Глава АСВ Юрий Исаев Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Государственный Фонд защиты вкладчиков в апреле-мае подал более 12 тыс. исков к украинским банкам, прекратившим работу в Крыму в 2014 году. Как полагают юристы, это связано с истечением срока давности по таким делам

​Фонд защиты вкладчиков — дочерняя структура российского Агентства по страхованию вкладов — с середины апреля по середину мая 2017 года подал более 12 тыс. исков к работавшим с населением Крыма до его вхождения в состав России украинским банкам, следует из данных картотеки «Электронное правосудие». Истец требует взыскания с ответчиков неисполненных обязательств по договорам банковского вклада, заключенным физлицами — жителями Крыма, а также задолженности по договорам уступки прав требований.

Согласно материалам судов, иски, в частности, поданы к Государственному сберегательному банку Украины (Ощадбанк), Укрсоцбанку, Приватбанку, ​УкрСиббанку, банку «Надра», которые ранее работали на территории Крыма.

Банк России, Южное главное управление ЦБ РФ, Фонд защиты вкладчиков и АСВ не ответили на запрос РБК. Также его проигнорировали Ощадбанк, Приватбанк, «Надра», УкрСиббанк, Укрсоцбанк.

«Интенсивность подачи исков действительно возросла. Еще в начале года их было по тысяче в неделю», — подтвердил РБК близкий к АСВ источник. Советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ сообщил РБК, что от представителей украинских банков ему известно об усилении исковой активности российской стороны.

Тенденция подтверждается и данными о работе фонда за 2016 год. Как говорится в годовом отчете, с момента основания фонда было подано 5,5 тыс. исков, в том числе в 2016 году — 3,5 тыс. Объем исковых требований по неисполненным вкладам в 2016 году составил 25,1 млрд руб.

Бывшие вкладчики Сберегательного банка СССР проходят регистрацию для получения компенсационных выплат в одном из отделений ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» Фото: Сергей Старостенко / РИА Новости

Большое количество поданных весной исков может быть связано с истечением срока исковой давности по таким требованиям — согласно общей норме гражданского права он составляет три года, предположил партнер юридической компании «Стрим» Фарид Бабаев. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков придерживается такой же точки зрения. При этом, по его мнению, действительное предназначение этих исков — последующее использование в политических переговорах в случае обсуждения варианта взаимного обнуления претензий Украины и России.

Взаимная активность

По информации Алексея Куща, крупнейшие государственные украинские банки, в частности Ощадбанк и Приватбанк, начали подавать иски в международные суды по взысканию с России активов банков и расположенной в Крыму недвижимости. На внесудебное урегулирование взаимных претензий рассчитывать не стоит, полагает он, так как любое соглашение будет равнозначно признанию Крыма частью России, что для украинских структур неприемлемо.

Решения по этим искам будут нелегитимными на территории Крыма, даже если их примут международные суды, утверждает партнер коллегии адвокатов «Гранд» Сергей Ященко.

В 2014 году, когда Крым перешел под контроль России, украинские банки свернули там свое присутствие. При этом вопрос исполнения их обязательств по вкладам и другим договорам остался открытым. Для решения этой задачи в апреле 2014 года был создан Фонд защиты вкладчиков, который взял на себя выплату компенсаций крымским клиентам украинских банков, а также представление в суде их интересов по взысканию с банков задолженности. Компенсации подлежали размещенные в украинских банках до 2 апреля 2014 года вклады; сумма выплат не превышала 700 тыс. руб. на одного вкладчика в одном банке.

За все время работы Фонд защиты вкладчиков выплатил 29 млрд руб., сообщил в начале апреля этого года министр экономического развития Крыма ​Андрей Мельников, прежде занимавший пост заместителя генерального директора АСВ. Количество получивших эти выплаты на конец 2016 года составило около 219 тыс. человек.

По мнению Сергея Ященко, итоговая сумма претензий Фонда защиты вкладчиков к украинским банкам составит сопоставимую с выплаченной крымчанам суммой.

Проблемный актив

Сергей Ященко сомневается, что иски помогут вернуть АСВ понесенные на выплаты расходы. «Российские суды рассмотрят эти требования и даже могут принять по ним положительное решение, но оно будет неисполнимым, потому что взыскания придется проводить на территории Украины», — прогнозирует юрист. «Только политическое решение властей откроет возможности к исполнению таких требований», — поясняет он.

Как говорит юрист одной из ведущих международных юридических фирм, у представителей Украины будут два основания для неисполнения таких исков — во-первых, «противоречие публичному порядку», во-вторых — «противоречие обязательным нормам национального законодательства». Такие причины отказа от исполнения редко употребляются, но на непризнанных территориях это довольно распространенная практика, говорит юрист.

Предполагалось, что часть потраченных Фондом защиты вкладчиков средств будет компенсирована в том числе за счет продажи имущества 24 украинских банков в Крыму, арестованного в декабре 2014 года. Но пока поступления от его реализации несопоставимы с выплатами. Так, в 2016 году фонд реализовал шесть объектов экс-совладельца Приватбанка ​Игоря​ Коломойского на общую сумму 1,5 млрд руб., говорила в конце 2016 года министр имущественных и земельных отношений республики Анна Анюхина. В 2017 году от продажи имущества бизнесмена фонд планирует получить 2 млрд руб., сообщал глава республики Сергей Аксенов.

Как уже писал РБК, ради повышения эффективности процесса фонд может быть передан в управление крымским властям. Предположительно, это произойдет до конца года, говорит источник РБК, близкий к АСВ. «Планируется, что поправки в закон «О защите интересов физических лиц» будут приняты осенью. После этого может состояться передача», — уточняет он.