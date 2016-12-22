Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,06 57,04 EUR Нал. 68,76 67,56 USD Бирж. 57,16 -0,54 EUR Бирж. 67,64 -0,58 USD ЦБ. 57,62 -0,07 EUR ЦБ. 68,14 -0,30 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5620,22 +176,22 ММВБ 2098,77 +0,18% РТС 1156,64 +1,11% Brent 57,20 +1,42% DJIA 22871,72 +0,13% Nasdaq 6605,80 +0,22% FTSE 7535,44 -0,28%
Сбербанк отказался от услуг «Росгосстраха» при страховании ипотечников
Лента новостей
Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины 01:46, Политика Детский омбудсмен заступилась за показавшего детям фильм ужасов учителя 01:24, Общество ФИДЕ назвала необязательным решение об отстранении Илюмжинова от выборов 01:02, Общество На Украине показали золотую лопату замгенпрокурора времен Януковича 00:49, Политика Россельхознадзор рассказал о «сыроподобных» продуктах из Македонии и КНР 00:14, Общество Новая стратегия: Крым ищет подход к «ноябрьскому» туристу 00:05, Партнерский материал «НОВАТЭК» принял участие в конкурсе на два нефтегазовых блока в Ливане 13 окт, 23:58, Бизнес Кипр выдал обвиняемого в хищении более 307 млн руб. россиянина 13 окт, 23:36, Общество Иран пообещал усилить «баллистическую программу» в ответ на давление США 13 окт, 23:30, Политика В Москве эвакуировали два ТЦ из-за звонков о минировании 13 окт, 23:15, Общество Синоптики предупредили о дождливых выходных в Москве 13 окт, 23:05, Общество Туберкулез в морге: почему уволили главного судмедэксперта Москвы 13 окт, 22:51, Общество МИД вспомнил про «пятницу 13-е» из-за заявлений Трампа об Иране 13 окт, 22:43, Политика Могерини заявила о невозможности США выйти из ядерной сделки с Ираном 13 окт, 22:13, Политика Путин, Вуйчич, Че Гевара: как в Сочи пройдет фестиваль левой молодежи 13 окт, 22:06, Политика Земан отказался извиняться перед Украиной за слова о компенсации за Крым 13 окт, 21:45, Политика «Спартак» одержал первую за сезон гостевую победу в чемпионате России 13 окт, 21:34, Спорт Глава ВТБ допустил предоставление кредита CEFC на покупку доли «Роснефти» 13 окт, 21:28, Бизнес Стала известна схема Кремля по замене руководства Дагестана и единороссов 13 окт, 21:18, Политика Трамп обнародовал стратегию противодействия Ирану 13 окт, 20:58, Политика США ввели новые санкции против Корпуса стражей исламской революции 13 окт, 20:54, Политика МИД назвал выход Израиля из ЮНЕСКО следованием «дурному» примеру США 13 окт, 20:50, Политика Режиссер сериала «Спящие» Юрий Быков объявил об уходе из кино 13 окт, 20:40, Общество Тренер сборной США ушел в отставку после провала квалификации ЧМ-2018 13 окт, 20:35, Спорт Новым директором ЮНЕСКО стала экс-министр культуры Франции 13 окт, 20:32, Политика Суд в Турции освободил пилота упавшего в марте истребителя ВВС Сирии 13 окт, 20:29, Политика Человек Турчака возглавит ЦИК «Единой России» 13 окт, 20:26, Политика Поставщик чипов Apple потребовал запретить производство iPhone в Китае 13 окт, 20:18, Технологии и медиа
Сбербанк отказался от услуг «Росгосстраха» при страховании ипотечников
Финансы, 01:55
0
Сбербанк отказался от услуг «Росгосстраха» при страховании ипотечников
Сбербанк исключил «Росгосстрах» из числа партнеров, которые могут страховать залоговое имущество его клиентов. Как отметили в кредитной организации, страховая компания не соответствует требованиям по финансовой устойчивости
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Сбербанк принял решение отказаться от услуг «Росгосстраха» из-за несоответствия компании обязательным требованиям кредитной организации относительно финансовой устойчивости. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Сбербанка.

«ПАО СК «Росгосстрах» исключена из перечня страховых компаний, участвующих в страховании имущества, являющегося предметом залога, в связи с несоответствием компании обязательным требованиям ПАО Сбербанк, предъявляемым к финансовой устойчивости страховых компаний», — отметили в кредитной организации.

РБК направил запрос в «Росгосстрах».

В настоящее время Сбербанк сотрудничает с 19-ю компаниями, которые предоставляют клиентам банка услуги в страховании залогового имущества, например, ипотеки. В списке, размещенном на сайте кредитной организации, указаны все крупнейшие страховые группы, такие как «ВСК», «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», СОГАЗ, «РЕСО-Гарантия», «Сбербанк страхование», «ВТБ Страхование» и другие. «Росгосстраха» на момент публикации материала в перечне уже не было.

Как выяснило АСН, по итогам второго квартала 2017 года «Росгосстрах» нарушил, как минимум, 8 из 13 требований, который предъявляет Сбербанк своим партнерам по страхованию. Агентство уточняет, что страхования компания не удовлетворила банк уровнем собственного капитала, показателем убыточности, уровнем покрытия страховых резервов собственным капиталом, общей рентабельностью, платежеспособностью, комбинированным коэффициентом убыточности, текущей ликвидностью, а также долей перестраховщиков в страховых резервах.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Литова.
Теги: Сбербанк , «Росгосстрах» , Ипотека , Страхование
Главное
Иран пообещал усилить «баллистическую программу» в ответ на давление США Политика
Материалы по теме
ВТБ вышел из капитала «Росгосстраха» Финансы
«Росгосстрах» возглавил управляющий директор компании Николаус Фрай Бизнес
«Росгосстрах» прокомментировал сообщения о возвращении Хачатурова Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку