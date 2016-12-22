Сбербанк отказался от услуг «Росгосстраха» при страховании ипотечников

Сбербанк исключил «Росгосстрах» из числа партнеров, которые могут страховать залоговое имущество его клиентов. Как отметили в кредитной организации, страховая компания не соответствует требованиям по финансовой устойчивости

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Сбербанк принял решение отказаться от услуг «Росгосстраха» из-за несоответствия компании обязательным требованиям кредитной организации относительно финансовой устойчивости. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Сбербанка.

«ПАО СК «Росгосстрах» исключена из перечня страховых компаний, участвующих в страховании имущества, являющегося предметом залога, в связи с несоответствием компании обязательным требованиям ПАО Сбербанк, предъявляемым к финансовой устойчивости страховых компаний», — отметили в кредитной организации.

РБК направил запрос в «Росгосстрах».

В настоящее время Сбербанк сотрудничает с 19-ю компаниями, которые предоставляют клиентам банка услуги в страховании залогового имущества, например, ипотеки. В списке, размещенном на сайте кредитной организации, указаны все крупнейшие страховые группы, такие как «ВСК», «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», СОГАЗ, «РЕСО-Гарантия», «Сбербанк страхование», «ВТБ Страхование» и другие. «Росгосстраха» на момент публикации материала в перечне уже не было.

Как выяснило АСН, по итогам второго квартала 2017 года «Росгосстрах» нарушил, как минимум, 8 из 13 требований, который предъявляет Сбербанк своим партнерам по страхованию. Агентство уточняет, что страхования компания не удовлетворила банк уровнем собственного капитала, показателем убыточности, уровнем покрытия страховых резервов собственным капиталом, общей рентабельностью, платежеспособностью, комбинированным коэффициентом убыточности, текущей ликвидностью, а также долей перестраховщиков в страховых резервах.