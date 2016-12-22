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ФРС США повысила базовую ставку второй раз в этом году
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ФРС США повысила базовую ставку второй раз в этом году
Финансы, 21:02
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ФРС США повысила базовую ставку второй раз в этом году
Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США принял решение повысить базовую процентную ставку на 0.25 п.п. - до 1-1,25%. Эксперты отмечают, что данное решение понизит аппетит инвесторов к рублевым активам
Глава ФРС США Джанет Йеллен (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

По итогам двухдневного заседания 13-14 июня руководство ФРС США приняло решение повысить базовую процентную ставку на 0.25 п.п. до 1-1,25%, сообщается на сайте регулятора. Данное решение совпало с ожиданиями большинства экономистов и участников рынка.

В заявлении  отмечается умеренный рост экономики США, оценка инфляции (индекс PCE) на 2017 год снижена - с 1,9% до 1,6%.

ФРС  рассчитывает по-прежнему на еще одно, третье повышение ставки в 2017 году, указано в сообщении. При определении темпов корректировки диапазона базовой ставки в дальнейшем ФРС будет ориентироваться на показатели рынка труда, инфляционное давление и инфляционные ожидания, а также учитывать международные события, подчеркивается в заявлении.

Ожидаемое повышение

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, из 100 опрошенных экономистов 95 ожидали повышения ключевой ставки на 0,25 п.п. Согласно данным фьючерсов на CME Group (группа Чикагской товарной биржи), в день накануне заседания вероятность повышения ставки на 0,25 п.п. на июньском заседании составляла 93,5%.

«Большинство инвесторов уже давно уверено в ужесточении кредитно-денежной политики ФРС США на июньском заседании, а значит, учитывало этот фактор при внесении изменений в свои портфели», - отмечает аналитик ГК «Финам» Богдан Зварич.

Значимое решение 

«При принятии решения ФРС руководствовалась достижением так называемой полной занятости на рынке труда», - говорит эксперт ФГ БКС Иван Копейкин.

Еще по итогам прошлого заседания (2-3 мая) эксперты указывали на тот факт, что значимые решения принимаются на расширенных заседаниях с пресс-конференцией. Так и произошло – на расширенных заседаниях в марте и в июне было принято решение о повышении ставки. В 2017 году состоятся еще два расширенных заседания 19–20 сентября и 12–13 декабря.

ФРС США начала политику повышения ставки с 14 декабря 2015 года, повысив ставку на 0,25 п.п. Через год, в декабре 2015-го, ФРС снова повысила ставку на 0,25 п.п. Следующее повышение на 0,25 п.п. было в марте 2017 года.

Влияние на курс рубля

Как заявил 8 июня в интервью Рейтер глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, июньское повышение ставки ФРС уже учтено в денежно-кредитной политике ЦБ. По его словам, надо обратить внимание на сопутствующие комментарии. Акцент ФРС на инфляции или на рынке труда даст понять дальнейшие планы ФРС по повышению ставки, указал он.

Эксперты, опрошенные РБК, также советуют обратить внимание на комментарии ФРС. Как отмечает Зварич, с повышением ставки фондирование в долларах становится дороже. В результате этого спред между стоимостью фондирования и доходностью российских активов становится меньше. Отсюда и снижение интереса к российским инструментам, поясняет эксперт. 

«Повышение базовой ставки, вероятно, снизит аппетит, а соответственно негативно скажется на российских активах и рубле, однако эффект будет незначительным, так как решение уже заложено в цены», - считает эксперт ФГ БКС Иван Копейкин.

Изменение риторики ФРС и ожиданий рынка по поводу траектории повышения ставки может повлиять на дальнейшие шаги ЦБ, указывает старший аналитик ИК «АТОН» по макроэкономике и долговым рынкам Яков Яковлев. По мнению Зварича, если ФРС возьмет паузу в цикле повышения ставок до декабря 2017 года, ЦБ сможет и дальше снижать ставку на ближайших заседаниях.

Автор: Анастасия Баева
Теги: США , денежно-кредитная политика , Джанет Йеллен , ФРС США , ключевая ставка ФРС
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