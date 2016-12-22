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Двое банкиров арестованы по делу о хищении 100 млн руб.
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Двое банкиров арестованы по делу о хищении 100 млн руб.
Финансы, 13:03
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Двое банкиров арестованы по делу о хищении 100 млн руб.
По данным МВД, похищенные из банка средства были выведены на счета «фирм-однодневок», которые затем ликвидировались

Бывший председатель совета директоров одного из столичных коммерческих банков заключен под стражу в рамках расследования уголовного дела о хищении его активов на сумму более 100 млн руб., говорится в сообщении МВД. Один из акционеров того же банка помещен под домашний арест.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, афера, связанная с хищением активов коммерческого банка, была выявлена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками столичных подразделений МВД.

«Денежные средства выводились под видом выдачи кредитов подконтрольным коммерческим организациям. Займы выдавались без залогового обеспечения, а денежные средства после получения переводились на счета других аффилированных организаций и присваивались. Впоследствии с целью сокрытия следов преступления фирмы-заемщики и задействованные в схеме компании были ликвидированы», - говорится в сообщении МВД.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»), на территории Московского региона было проведено более 25 обысков, изъято 30 печатей фирм-«однодневок» и 25 электронных ключей системы «банк-клиент», а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В настоящее время сотрудники МВД продолжают работу по выявлению дополнительных эпизодов «противоправной деятельности фигурантов» уголовного дела.

Название банка и имена фигурантов дела ведомство пока не называет. 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Москва , МВД , банки
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