Украинским банкам запретили принимать российские деньги с видами Крыма

В Нацбанке Украины объяснили введение запрета защитой суверенитета и территориальной целостности Украины

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Национальный банк Украины (НБУ) запретил всем украинским банкам и финансовым учреждениям принимать (в том числе для обмена) российские банкноты и монеты, на которых изображены любые объекты, расположенные «на оккупированных Российской Федерацией административно-территориальных единицах Украины».

Запрет распространяется также на российские банкноты и монеты с изображениями карт и символов зданий, памятников архитектуры, археологии, истории и т.д., расположенных на вышедших из-под контроля Киева территориях, а также с надписями, «касающимися оккупации Российской Федерацией административно-территориальных единиц Украины».





Одновременно с этим «Укрпочте» и финансовым учреждениям запрещено принимать и выдавать такие банкноты и монеты при осуществлении или выплате переводов.

В сообщении НБУ подчеркивается, что решение принято с целью защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила о выпуске в обращение банкноты достоинством 200 руб. с видами Севастополя. Регионы, представленные на новых купюрах, были выбраны путем народного голосования в 2016 году. В результате на двухсотрублевых банкнотах появились виды Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический).

Ранее в России уже выпускались банкноты и монеты, посвященные городам Крыма, однако на их выпуск НБУ не реагировал. Так, в 2015 году тиражом 20 млн экземпляров в обращение была выпущено купюра достоинством 100 руб., одна сторона которой посвящена Крыму (основное изображение — замок «Ласточкино гнездо»), а другая — Севастополю (памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте).

Кроме того, в обращение крупными тиражами выпускались монеты достоинством 2 и 10 руб., посвященные Севастополю, Керчи, Феодосии, а также монеты, прямо посвященные вхождению Крыма и Севастополя в состав России.