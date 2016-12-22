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ЦБ позвал АСВ на помощь в санации «ФК Открытие»
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ЦБ позвал АСВ на помощь в санации «ФК Открытие»
Финансы, 00:08
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ЦБ позвал АСВ на помощь в санации «ФК Открытие»
К оздоровлению банка «ФК Открытие» Центробанк внепланово привлек АСВ. При расходах регулятора на санацию, приближающихся к триллиону, нужно демонстрировать эффективность. Самому ЦБ пока это сделать сложно
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

О введении сотрудников Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в состав временной администрации банка «ФК Открытие» говорится в сообщении на сайте ЦБ. Согласно приказу ЦБ в состав временной администрации вводится 21 сотрудник департамента реструктуризации финансовых организаций агентства. Это уже третье увеличение численности состава временной администрации, введенной ЦБ в банк «ФК Открытие». Однако до последнего времени состав формировался из числа сотрудников регулятора.

Более того, привлечение АСВ к санации банков в рамках нового механизма оздоровления, а банк «ФК Открытие» стал в конце августа первым, к кому его применили, не предполагалось. Об этом говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, анонсируя новый механизм санации — через прямое вхождение контролируемого ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) в капитал проблемных банков вместо предоставления им кредитов на оздоровление через АСВ, как раньше. «Фонд, который учредит ЦБ, полностью возьмет под контроль санацию проблемных банков; в новых проектах Агентство по страхованию вкладов участвовать не будет», — заявила она на пресс-конференции летом 2016 года.

Внеплановое привлечение сотрудников АСВ понадобилось, чтобы ускорить процесс оздоровления «ФК Открытие», сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. «В последнее время было решено активизировать процесс, чтобы скорее передать банк в фонд», — говорит собеседник РБК.

В ЦБ и АСВ не ответили на запрос РБК. В «ФК Открытие» отказались комментировать включение сотрудников АСВ в состав временной администрации.

Планы оздоровления

Оздоровление «ФК Открытие» планировалось провести в два этапа за шесть—восемь месяцев. Как рассказывал первый зампред Банка России Дмитрий Тулин, на первом этапе (один—три месяца) будет введена временная администрация, работа правления будет приостановлена, но совет директоров и собрание акционеров продолжат функционировать — в особом режиме. Их решения будут вступать в силу после согласования с временной администрацией. При этом предполагается, что собственники и руководство банка будут помогать ЦБ разбираться в ситуации и обеспечат передачу дел.

Временная администрация оценит ситуацию, масштабы дорезервирования с его последующим проведением, переоценит капитал банка. По итогам первого этапа будет утвержден план участия ЦБ в предупреждении банкротства банка. Реализовывать его будет уже ФКБС, которому передадут полномочия временной администрации банка.

Позже представители ЦБ сообщили, что банк «ФК Открытие» может быть объединен с Бинбанком, также санированным по новому механизму. Возглавить объединенный банк может нынешний глава ВТБ24 Михаил Задорнов.

Михаил Задорнов (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

11 октября в интервью каналу «Россия 24» зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что совокупно расходы на докапитализацию санированных «ФК Открытие» и Бинбанка могут составить 800–820 млрд руб. На поддержку ликвидности «ФК Открытие» ЦБ уже направил более 1 трлн руб. — это рекордная сумма, предоставленная регулятором коммерческому банку.

Агентская поддержка

Учитывая объем расходов на санацию по новому механизму, ЦБ нужно показать эффективность затрат: уложиться в срок, с самого начала оценить все риски, чтобы потом их не переоценивать, как это случалось с АСВ, говорит один из источников РБК, близкий к банку. Пока собственных ресурсов у него на это нет, приходится пользоваться услугами прежнего санатора, резюмирует он. «Это скорее политическое решение, сейчас требуется максимально быстро показать результат предпринятых ЦБ действий по спасению банка», — говорит еще один собеседник РБК.

Опрошенные РБК эксперты сочли эту версию правдоподобной. «Не исключено, что подключение сотрудников из АСВ может быть вызвано желанием ЦБ ускорить оценку состояния активов банка, — считает аналитик S&P Дмитрий Назаров. — Это также может быть связано с желанием ЦБ получить более точные оценки качества активов».

Расширение временной администрации за счет сотрудников АСВ может помочь в достижении этих целей. «У специалистов АСВ есть опыт работы именно в управлении банком, поддержании его бизнес-процессов, — считает партнер ФБК, вице-президент по вопросам аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам Алексей Терехов. — В состав временной администрации включили сотрудников, которые имеют опыт именно в управлении банком, оценке причин ухудшения финансового состояния банка».

«Очевидно, что речь идет о необходимости ускорения начала рыночной работы «ФК Открытие», тем более что уже был анонсирован приход нового главы руководства в лице Михаила Задорнова, — считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. — На спасение «ФК Открытие» уже направлена очень большая сумма, поэтому ясна необходимость максимально быстро перейти от обсуждения размера дыры к действиям новой команды».

Источники РБК не исключают, что привлечение АСВ могло потребоваться для делегирования ответственности за оценку ситуации в банке. ЦБ уже признал, что вернуть затраченные средства будет проблематично. «Вернуть потраченные деньги за счет продажи не удастся, поскольку банки продаются без повышающих коэффициентов к капиталу. Суммы докапитализации, которые мы вложим, будут превышать капитал банка», — заявил Василий Поздышев в телеинтервью. «Значит, придется признать убыток — не исключено, что за это тоже кто-то должен отвечать», — рассуждает один из источников РБК.

Авторы: Елена Пашутинская, Юлия Титова, Светлана Дементьева.
Теги: санация , «ФК Открытие» , ФКБС
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